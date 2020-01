Am Mittwoch hat Andreas Wittig mit dem Aufbau seiner Sonderschau begonnen, die am Donnerstag, 30. Januar 2020, im Knopf- und Regionalmuseum Schmölln eröffnet wird.

Andreas Wittig lädt Schmölln ins Spielzeugland ein

Am Donnerstag, 30. Januar 2020, wird die erste Sonderausstellung im Knopf- und Regionalmuseum Schmölln in diesem Jahr eröffnet. Die Vernissage beginnt 19 Uhr. Andreas Wittig lädt seine Gäste dabei ins Spielzeugland ein. Der Hobbybastler hat weit mehr als 100 Teile aus seiner Werkstatt mitgebracht, um sie erstmals der Öffentlichkeit vorzustellen. Die Palette ist groß und reicht vom klassischen Hampelmann, über Nachzieh- und Schiebetiere, bis hin zu Haus- und Gartendekoration. Alle Produkte stellt der Schmöllner aus heimischen Hölzern her, die er mit gesundheitlich unbedenklichen Farben bemalt. Seine Sonderschau im Knopf- und Regionalmuseum wird bis zum 5. März 2020 zu sehen sein.