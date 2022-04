Bürgermeisterwahlen im Altenburger Land: Wahlvorschläge bis Freitag einreichen

In insgesamt 18 Gemeinden finden am Sonntag Wahlen zu den Bürgermeisterposten statt. So auch in Posterstein.

Altenburg. Am Wochenende stehen im Landkreis die Wahlen für die Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen an.

Am Sonntag, 12. Juni, stehen in mehreren Gemeinden im Altenburger Land Bürgermeisterwahlen an. Der letzte Tag für die Einreichung von Wahlvorschlägen ist Freitag, 29. April, 18 Uhr.

Hinsichtlich der Zulassung der Wahlvorschläge entscheiden jeweils die Gemeindewahlausschüsse. Die zugelassenen Wahlvorschläge werden sodann spätestens am 21. Mai dieses Jahres durch die Gemeindewahlleiter bekanntgemacht.

In insgesamt 18 Gemeinden werden in diesem Jahr ehrenamtliche Bürgermeisterinnen beziehungsweise Bürgermeister gesucht. Urnengänge wird es geben in den Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Oberes Sprottental in Heukewalde, Löbichau, Posterstein, Thonhausen und Vollmershain.

In der VG Pleißenaue werden Bürgermeisterwahlen in Fockendorf, Haselbach und Treben durchgeführt.

Außerdem wird in der VG Rositz in Göhren, Göllnitz, Kriebitzsch, Lödla, Mehna, Monstab und Starkenberg gewählt.

Das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters steht ferner in den Gemeinden Göpfersdorf und Langenleuba-Niederhain sowie in Dobitschen zur Wahl.

Weitere Informationen: Landratsamt Altenburger Land, Fachdienst Kommunalaufsicht, Telefon 03447/586 363, E-Mail an: kommunalaufsicht@altenburgerland.de