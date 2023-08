Alexia (l.) und Elene gehören zum Circus-Festival, das vom 24. bis 27. August 2023 auf dem Festplatz am Brauereiteich in Schmölln steigt.

Circus-Festival steigt am Brauereiteich in Schmölln

Schmölln. Vom 24. bis 27. August sind Magie, Glasbalance und Cowboy-Spaß in Schmölln zu erleben.

Alexia (links) und Elene gehören zum Circus-Festival, das vom 24. bis 27. August am Brauereiteich in Schmölln steigt. Das Familienunternehmen will in vier Vorstellungen vor allem Familien mit Kindern begeistern. Unter anderem mit Magie, Glasbalance samt Messer und Schwert, mit Feuershow, Cowboy-Spaß sowie Tierartistik mit Schaf, Pferd, Pony oder Dromedar. Clownerie darf natürlich nicht fehlen und das Circus-Festival bietet gleich ganz viel davon.

Vorstellungen: Donnerstag, Freitag, Samstag, jeweils 17 Uhr, Sonntag, 11 Uhr. Die Kasse öffnet jeweils eine halbe Stunde vor Showbeginn.