Corona-Krise: „Erholung in der zweiten Jahreshälfte“

1. Was bedeuten Corona-Krise und die sinkenden Börsenkurse für Sparer?

Der Corona-Virus ist ein schwerer Schock, der Realwirtschaft und Börsen gleichermaßen trifft und sich noch immer schwer greifen lässt. Wir rechnen mit einer globalen Rezession im ersten Halbjahr, aber auch mit einer Erholung in der zweiten Jahreshälfte. Wer mittelfristig orientiert ist, kann über die aktuellen Turbulenzen hinwegsehen. Das Schlimmste, was man jetzt tun kann, ist Wertpapiere in Panik zu verkaufen, das zeigen uns frühere Krisen sehr eindringlich. Wir beraten unsere Kunden im Altenburger Land dazu ausführlich und können feststellen, dass die Mehrheit sehr besonnen reagiert. Manche nutzen jetzt auch die niedrigen Kurse zum Einstieg über monatliche Wertpapiersparpläne.

2. Welche Auswirkungen auf die Unternehmen in Ostthüringen zeichnen sich ab?

Teilweise können durch die behördlich angeordnete Schließung Unternehmen in der Region keine Umsätze mehr erzielen. Im Industriebereich gibt es Probleme bei der Belieferung mit Vorprodukten oder aber Kunden haben die Produktion eingestellt, zum Beispiel Automobilhersteller. Die Fixkosten unserer Kunden laufen hingegen weiter, was in Summe zu einer Liquiditätsbelastung führt. Dieser Trend ist thüringenweit zu beobachten.

3. Was raten Sie ihren Kunden im Altenburger Land, um die wirtschaftlichen Folgen zu mindern?

Die Kunden sollten versuchen, alle Möglichkeiten, die es derzeit bereits zur Unterstützung gibt, zu nutzen. Dazu zählt die Beantragung von Kurzarbeitergeld ebenso wie Zuschüsse der Thüringer Aufbaubank. Auch Liquiditätshilfen sollten geprüft werden. Wir beraten Unternehmen über die aktuell ausgeweiteten Fördermöglichkeiten und tun alles dafür, die Anträge zeitnah zu prüfen und weiter zu leiten. Auch Stundungsvereinbarungen für Kredit- und Leasingverbindlichkeiten können getroffen werden. Trotz all der Herausforderungen sollten Unternehmen dabei weiterhin an das in der Vergangenheit funktionierende Geschäftsmodell glauben und ihren Optimismus nicht verlieren.