Erntedankfest bietet für alle Geschmäcker etwas

Ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm erwartet Besucher diesen Sonntag zum Erntedankfest in Kirche und Pfarrhof Nöbdenitz. Die Kultur- und Bildungswerkstatt sowie die Kirchgemeinde Nöbdenitz laden ab 13 Uhr zu einem Festgottesdienst. Den Gottesdienst gestalten in der von Frauen aus der Gemeinde festlich geschmückten Kirche Pfarrer Dietmar Wiegand und Vikarin Marie Dworschak. In diesem festlichen Gottesdienst werden die Jubelkonfirmanden gesegnet.

Nach dem Gottesdienst beginnt etwa 14 Uhr der Apfeltag im Pfarrhof. Es wird ein lehrreicher Tag mit kulinarischen Erlebnissen für die ganze Familie rund um den knackigen Apfel gestaltet. Am Nachmittag gibt es zum Kaffee eine große Kuchenauswahl. Dazu gibt es Fettbemmen mit Brot, welches am Tag zuvor im Altdeutschen Lehmbackofen gebacken wurde. Trotz einer weniger ertragreichen Apfelernte in diesem Jahr wird der Pomologe Horst Prager die Apfelausstellung um viele alte Sorten bereichern und bei Bedarf auch Apfelsorten bestimmen. Er bittet darum, mindestens drei Früchte pro Baum, mitzubringen. Horst Prager weiß über unglaublich viele Dinge zu Apfel und Birne zu berichten. Dabei geht es nicht nur um Obstbaumschnitt und Veredlung sondern auch um aktuelle Informationen aus der EU, die schließlich jeden Kleingärtner betreffen könnten. Neben einer Apfelausstellung gibt es eine variantenreiche Tomatenausstellung. Zudem präsentieren Züchter des Kleintierzuchtvereins Löbichau ihre Zuchterfolge. Die Ausstellungen werden in diesem Jahr wegen Einhaltung der Coronaregeln auf der Open-Air-Bühne präsentiert. Es gibt die Möglichkeit, sich über die Funktionsweise des Altdeutschen Lehmbackofens auszutauschen. Wer den Thümmelbäckern über die Schulter schauen möchte, darf sich bereits am Samstag, um 10 Uhr, im Pfarrhof einfinden. Allerdings sind diese Brote nicht zum Verkauf bestimmt. Wer ein Vollkornbrot aus Sauerteig, hergestellt in althergebrachter Art und Weise, haben möchte, muss selbst mitbacken. Für einen der folgenden Termine kann man vor Ort Interesse anmelden. Die Anzahl der Bäcker ist allerdings wegen der Einhaltung der Hygieneregeln beschränkt.