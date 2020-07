In Ponitz sollen Erstklässler eingescult werden. Das stand bis dato in Frage (Symbolfoto).

Erstklässler können in Ponitz eingeschult werden

Die Filialmodellschule Gößnitz/Ponitz nimmt Fahrt auf. Wie das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilt, werden mit Beginn des neuen Schuljahres in Ponitz zwei Lehrerinnen und drei Erzieherinnen arbeiten.

Ziel sei es, so viele Ponitzer Kinder wie möglich, vor allem aber auch die neuen Erstklässler vor Ort in Ponitz zu beschulen. Das stand bis dato in Frage, weil aktuell nur eine Lehrerin an der kleinen Landschule tätig ist.

Deren dritten und vierten Klassen werden bereits seit Monaten in der Grundschule Gößnitz unterrichtet.

Ponitz wird Gößnitzer Grundschulfiliale