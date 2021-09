Felix Friedrich verabschiedet sich als Schlossorganist

Der Altenburger Schlossorganist Felix Friedrich in Aktion.

Altenburg. Musiker lässt seine Zeit im Altenburger Schloss und an der Trost-Orgel musikalisch Revue passieren.

Seinen Abschied als Altenburger Schlossorganist wird Felix Friedrich in einem Konzert an der Trost-Orgel am Samstag, 9. Oktober, 17 Uhr, vor seinem Publikum mit einem sehr breitgefächerten Programm geben.

45 Jahre Konzerttätigkeit

Musikalische Höhepunkte aus den 45 Jahren seiner Konzerttätigkeit sollen dabei erklingen.

Mit diesem Konzert lässt Felix Friedrich seine Zeit im Altenburger Schloss und an der Trost-Orgel nochmals klanglich Revue passieren.

Dabei beschränkt er sich nicht nur auf Werke von Johann Sebastian Bach, Tomaso Albinoni oder Franz Liszt. Auch der Bach-Schüler und Altenburger Schlossorganist des 18. Jahrhunderts, Johann Ludwig Krebs, wird dabei sein.

Im zweiten Teil des Programms soll aber auch die etwas leichtere Kost, wie zum Beispiel die „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ oder ein Irish Folk Song, zu ihrem Recht kommen.

Konzertkasse öffnet 16 Uhr

Das Konzert ist auf 100 Besucher begrenzt. Eintrittskarten sind im Vorverkauf an der Museumskasse des Residenzschlosses (Dienstag bis Sonntag, jeweils 10 bis 17 Uhr) und im Internet auf der Seite www.altenburg-travel zu erwerben.

Für eventuelle Restkarten öffnet die Konzertkasse 16 Uhr an der Schlosskirche.

Das Konzert wird entsprechend der Regelungen der dann aktuell gültigen Corona-Verordnung des Freistaates Thüringen durchgeführt. Aktuell ist der Konzertbesuch nur mit Angabe der Kontaktdaten möglich.

