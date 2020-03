Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gemeinsam einen Weg aus der Schulkrise finden

Aufgrund der neuerlichen überraschenden Entwicklung, welche die Schulnetzplanung 2025 mit sich bringt – die Regelschule Dobitschen soll akut von einer Schließung im Schuljahr 2020/21 betroffen sein – möchte der Kreiselternbeirat des Altenburger Landes seine Position bezüglich Schulschließung erneut deutlich machen: Er ist für den Erhalt aller Schulen im Altenburger Land.

Klar sei, dass es auf Grund der angespannten Lehrersituation nicht einfach werden würde und am Ende einer erfolglosen Personalsuche eine Schulschließung stehen kann. Umso erfreuter waren die Elternvertreter von den Plänen zur Gründung des Inklusiven Grundschulverbunds Schmöllner Land als Modellversuch zu hören. Viel Arbeit wurde investiert am Ende stand eine frustrierende Entscheidung seitens des Ministeriums. Die Gründe hierfür waren vielfältig und seien nicht immer transparent gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreiselternbeirats. Von mangelndem Rückhalt aus der Bevölkerung, von Formfehlern bei der Antragstellung und von zu wenig Personal war die Rede. Immer wieder werde gesagt, dass kein Lehrer ins Altenburger Land wolle.

Lösungs- statt Fehlersuche

Das Sprechergremium des Kreiselternbeirats Altenburger Land hat sich in seiner jüngsten Sitzung dazu entschlossen, dies aufzugreifen und aus der Fehler- eine Lösungssuche zu machen. Es bringe nichts, wenn man den schwarzen Peter zwischen Kreistag, Schulamt und dem Ministerium hin und her schiebt oder im schlimmsten Fall, Eltern von verschiedenen bedrohten Schulen durch Fehlinformation voneinander trennt. Diese Gräben wären tief und man werde sie nur schwer wieder zuschütten können.

Der Beirat will nun die Eltern aller Schulen im Altenburger Land zusammenführen und mit ihnen Lösungsvorschläge erarbeiten. Mit der Veranstaltung soll ein klares Zeichen gesetzt werden, dass Kreistag, Schulamt und das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend, Soziales und Sport in den Eltern einen Partner und keinen Gegner sehen kann.

Übers fliegende Klassenzimmer reden

Das Sprechergremium des Kreiselternbeirats lädt die Schulelternvertreter des Altenburger Landes am Donnerstag, 19. März, um 19 Uhr zu einer außerplanmäßigen Sitzung des Kreiselternbeirats in die Aula der Grundschule Karolinum, Hospitalplatz 8, in Altenburg, ein. Die Themen des Abends sind Schulnetzplanung – ohne Schwächung des ländlichen Raumes durch Schulschließungen, Schulverbund – ist er noch zu retten? sowie die Idee des fliegenden Klassenzimmers: Bei der Suche nach mehr Lehrkräften für das Altenburger Land sollen Lösungsvorschläge diskutiert und erarbeitet werden, um den Landkreis als das nach außen darzustellen, was er ist: eine wunderschöne Region, in der man gerne lebt und arbeitet.