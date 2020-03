Altenburg. Von heimlichen Kirchenbesuchern in Wettelswalder Kirche bis Lindenwanze als Neuankömmling – Vortragsmarathon der Naturforschenden Gesellschaft ist spannend und aktuell.

Mauritianum Altenburg als Podium für ehrenamtliche Forschung

Mit einem wahren Vortragsmarathon wartete am Samstag das Mauritianum in Altenburg auf. Eingeladen dazu hatte am Samstag, 14. März 2020, die Naturforschende Gesellschaft Altenburg (NfGA), womit sie gleich mehrere aktuelle Themen im Altenburger Land auf die Tagesordnung hob.

In sieben Vorträgen widmeten sich die Referenten unter anderem dem Fledermausvorkommen in der Kirche Wettelswalde, der Entwicklung der Vorkommen von Rot- und Schwarzmilan im Altkreis Schmölln, dem Neuankömmling Lindenwanze oder den Birnensorten an den Straßen und Feldrainen nördlich von Altenburg. Auch die aktuelle Sanierung der Talsperre Brandrübel spielte ebenso eine Rolle, wie der heimische Garten als ein Ort für Umwelt- und Klimaschutz. Das Besondere dabei: Die damit vorgestellten Forschungen, Beobachtungen und Recherchen spiegelten die Arbeit der ehrenamtlichen Mitglieder der NfGA wider. Die jüngsten Referenten kamen dabei vom Schmöllner Gymnasium, die ihre diesjährige Jugend-forscht-Arbeit präsentierten. Es war die vierte Vortragsveranstaltung dieser Art, die die NfGA im Mauritianum auf die Beine stellte. „Ziel ist es zum einen, unseren Ehrenamtlern einmal im Jahr Gelegenheit zu geben, ihre Arbeiten vorzustellen“, so Hartmut Baade, der den Tag federführend organisiert hatte. Zum anderen würden die Schwerpunkte zeigen, wie bunt die Themenpalette sei, mit der sich die NfGA beschäftige. Immerhin reiche das Spektrum innerhalb dieser Organisation von Astronomie, über Geologie und Botanik, bis hin zu Ornithologie. „Nicht alle unsere Mitglieder publizieren auch. Deshalb ist unsere Vortragsveranstaltung so wichtig“, sagt Baade. Und um den Gedankenaustausch zwischen Referenten und Gästen zu ermöglichen, hatte man dafür am Samstag extra viel Zeit eingeräumt.