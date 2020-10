Mancher mag gestaunt haben, dass man auch Internetseiten barrierefrei machen kann, wie das Museum auf der Burg Posterstein jetzt vormachen will. Ungeachtet der Lähmung, welche durch die zweite Virus-Welle voranschreitet, wird weiterhin viel bewegt in der Region. So ist der Busbahnhof in Schmölln nun barrierefrei.

Zudem kann sich die Knopfstadt mit weiteren Anerkennungen von familienfreundlichen Häusern schmücken, diesmal im Finkenweg. Dass man sich hier wohlfühlen kann, belegen auch die Bruterfolge der Störche. Dieses Jahr waren die Adebare entlang der Sprotte besonders fleißig. Auch in Gößnitz ist man nicht untätig und bewegt viel, um die Lebensqualität zu sichern. Das Freibad als wichtiger Anziehungspunkt für Familien ist auch jede Mühe wert. Sicher würde es mit mehr Geld schneller gehen, doch mit kleinen Schritten kommt man irgendwann auch ins Ziel. Einen sehr weiten Weg dürfte der Kirchgemeinderat in Nöbdenitz vor sich haben, bis die Schlosskirche in Posterstein wieder frei von gefährlichem Holzschutzmittel ist. In diesem Fall ist die lähmende Kälte ein Segen, weil sie das Pilzwachstum verhindert.