Meinung: Alles andere als trocken

Über Trends und geglückte Museumspädagogik

Ob man Halloween am letzten Tag im Oktober, als Reformationstag hierzulande vornehmlich dem Gedenken an Luthers Thesenanschlag zu Wittenberg 1517 gewidmet, nun gut oder unpassend findet - inzwischen kommt man an dem mystischen Spuk nicht mehr vorbei. Dabei müssen sich Wissensvermittlung und Geisterspaß nicht ausschließen, wie der Tag auf Burg Posterstein in diesem Jahr beweist.

Rund 800 große und kleine Gäste waren am 31. Oktober im Museum und auf dem Burgberg unterwegs, um Sagenhaftes aus der Historie Postersteins zu erforschen. Locker aufbereitet zog das thematisch angepasste Kinderburg-Programm des Hauses ganze Familienverbände in seinen Bann, sorgte für Unterhaltung, gute Laune und reichlich Wissenstransfer über einen kleinen Teil der Orts-, Burg- und Regionalgeschichte. Beste Vermittlungsarbeit also, die das Team von der Burg leistete und gemeinsam mit den rührigen Ehrenamtlern vom Museumsverein bewies, dass die nicht staubtrocken und streng daherkommen muss. Eine Herangehensweise, die Schule machen sollte - nicht nur in der hiesigen Museumswelt.