Musik für den guten Zweck, made in Altenburg

Altenburg. Künstler von hier mit jeder Menge Musik für Charity-Projekt

„Einfach dort helfen, wo Hilfe gebraucht wird“ so beschreibt der Altenburger Musiker Mike Langer sein Charity-Projekt, für das er zahlreiche Musikerinnen und Musiker seiner Heimatstadt Altenburg begeistern konnte.

Mit dem 27. Oktober 2023 erschien beim belgischen Elektronik-Label Alfa Matrix das neue Album des Altenburger Musikprojektes Digital Factor. Die Band feiert ihren 30. Geburtstag und hat sich dafür etwas Besonderes einfallen lassen. So entstand „G.B.A.-General Behavior Abrogate“ in Zusammenarbeit mit Musikern und Künstlern aus Altenburg, der Heimatstadt des Digital Factor Musikers Mike Langer. Gleichzeitig geht der komplette Erlös aus dem Album als Spende an die Stiftung für benachteiligte Kinder im Altenburger Land.

Ein Jubiläumsalbum mit und für die Stadt Altenburg

„Es sollte ein Jubiläumsalbum werden, das mit meiner Heimatstadt Altenburg und für die Stadt entstanden ist. Alle angefragten Künstler haben sofort zugesagt“, freut sich Langer über das Projekt. Und so sind neben dem Musiker selbst auch Manuel Schmid (Stern Meissen), Franziska Haucke (Liedermacherin), Manuel Kressin (Schauspieldirektor am Theater Altenburg Gera), Como Vento (soziokulturelles Sambaprojekt), Rebecca Klukas (Colours of Soul), Gwendolyn Gaffa (Moraffa) oder Manuel Struffolino (Schauspieler am Theater Altenburg Gera) zu hören. Selbst Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) ist für einen Song ins Studio gekommen.

Auch die Stadt selbst ist auf dem Album zu hören. „Für einige Songs habe ich Geräusche in Altenburg aufgenommen, die als Atmosphäre oder als rhythmisches Element in den Songs wieder auftauchen“, so Langer.