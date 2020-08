Mutzbraten für italienische Gaumen

Der Verkaufsstand des Schmöllners Mario Seiler. Bis 1 Uhr in der Nacht haben die Europamärkte in Italien geöffnet.

Mario Seiler hat alle Hände voll zu tun, räumt Kartons mit Geschirr und Bechern in sein Auto, auch Biertischgarnituren müssen mit. Am Donnerstag machte sich der Schmöllner auf den Weg nach Italien, denn die Europamarkt-Saison startet am Sonntag. Dort ist der 39-Jährige seit 14 Jahren Stammgast, seit drei Jahren als Selbstständiger. Und womit verwöhnt er die italienischen Gaumen? „Natürlich mit Schmöllner Mutzbraten“, sagt Seiler.