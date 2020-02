Altenburg investiert 30.000 Euro in Spielplatz am Johannisgraben.

Neue Spielgeräte werden aufgebaut

Im Auftrag der Stadt werden auf dem Spielplatz am Johannisgraben in Altenburg mehrere Spielgeräte aufgebaut. Der Clou: Über eine lange Hangrutsche geht es direkt vom Gehweg viereinhalb Meter hinab zu den Attraktionen. Dazu gehören ein Geschicklichkeitsparcours mit Netzen und Seilen sowie eine große Hängematte. Mitarbeiter des Referats Soziales, Jugend und Sport bringen derzeit den Fallschutzboden auf. Die alten Spielgeräte mussten im Vorjahr ausgemustert werden. Die Neugestaltung des Spielplatzes am Johannisgraben soll, wenn das Wetter mitspielt, in den nächsten Tagen abgeschlossen sein. Das Projekt hat die Altenburger Firma Pro Kid realisiert, die Kosten summieren sich auf circa 30.000 Euro.