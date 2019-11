Reisegruppe aus Schmölln berichtet von Schweden

Von ihrem Ausflug nach Ängelholm in Schweden berichteten Jan, Monique Friedrich, Dennis, Helena, Constanze Arnold (von links) sowie Paul (vorne).

Wer eine Reise macht, kann was erzählen. Die fünf Schmöllner Förderschüler, die vom 16. bis 20. September ins schwedische Ängelholm reisten, konnten am Freitag lebhaft von ihren Erfahrungen berichten. Vor zahlreichen Mitschülern und einigen Förderern zeigten Helena, Jan, Paul, Dennis und Lara zahlreiche Fotos und stellten jeweils einen Tag der aufregenden Reise im Rahmen des Erasmus Plus Projektes vor. „In Schweden läuft man sehr viel“, war eine der Lehren, die Jan erfahren durfte.