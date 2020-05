Altenburg. Entdeckungsreise auf eigene Faust. Schloss- und Kulturbetrieb Altenburg reduziert an den Feiertagen die Eintrittspreise.

Residenzschloss in Altenburg öffnet Zwingerbereich zu Pfingsten

Das Residenzschloss Altenburg hält an den Pfingstfeiertagen ein besonders Angebot bereit: Es reduziert seine Eintrittspreise und öffnet außerdem den sonst unzugänglichen Wall- und Zwingerbereich. Dies teilt der Schloss- und Kulturbetrieb Altenburg jetzt mit.

Früher diente der Bereich vor allem zur Verteidigung vor äußeren Angriffen. Weil das heutzutage nicht mehr nötig ist, sind diese Anlagen meist nicht im regulären Besichtigungsprogramm enthalten, bieten dem Besucher aber spannende Einblicke in die Geschichte und überraschende Ausblicke auf die Stadt, die sonst so nicht möglich sind.

Am Pfingstsonntag, 31. Mai 2020, und am Pfingstmontag, 1. Juni 2020, können Interessierte jeweils von 10 bis 16.30 Uhr den Zwingerbereich des Residenzschlosses auf eigene Faust erkunden. Das Areal ist in den vergangenen Jahren erschlossen worden. Es weist zwar einige Höhenunterschiede auf, ist jedoch gut begehbar und offeriert ungeahnte Ausblicke auf Altenburg.

Festes Schuhwerk wird jedoch auf jeden Fall empfohlen, heißt es in der Mitteilung des Schloss- und Kulturbetriebes weiter. Der Zugang erfolgt über das Gebäude Schloss 13 im Schlosshof. Damit jeder Besucher diesen findet, wird eine Ausschilderung den Weg weisen.

Natürlich müssen auch im Rahmen dieses Sonderangebotes die erforderlichen Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Das bedeutet, dass der Besuch des Zwingerbereiches zeitgleich nur für 30 Personen mit Abstand möglich ist. Sollte es zu kurzen Wartezeiten kommen, bietet der Schlosshof jedoch jede Menge Möglichkeiten, diese zu überbrücken.

Kleiner Wermutstropfen – bei nasser Witterung kann der Zwingerbereich nicht begangen werden, da dieser dann zu rutschig ist.

Und noch ein weiteres Angebot offeriert das Residenzschloss an den Pfingstfeiertagen seinen Gästen: vom 30. Mai bis 1. Juni 2020 ist der Besuch des Residenzschlosses mit allen Ausstellungsbereichen, dem Bachsaal und Festsaal für den reduzierten Eintrittspreis von sechs Euro pro Person möglich. Das kleine Museumscafé mit Selbstbedienungsbetrieb ist auch wieder geöffnet. Die gebotenen Hygieneregeln für die Innenräume des Schlosses gelten weiterhin; dazu gehören Mund-Nase-Schutz, Abstand halten sowie Handdesinfektion.

Im an Pfingsten reduzierten Eintrittspreis ist die Besichtigung des Zwingerbereiches enthalten. Wer nur den Zwinger besichtigen möchte, zahlt drei Euro pro Person.