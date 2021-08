Über 11.000 Euro fürs Schmöllner Knopfmuseum

Schmölln. Mit Hilfe von Fördermitteln sollen digitale Vermittlungsangebote geschaffen werden.

Im Rahmen ihrer Sommertour besuchte die Kulturstaatssekretärin Tina Beer das Schmöllner Knopf- und Regionalmuseum. Zusammen mit dem Bürgermeister Sven Schrade (SPD), der Hauptamtsleiterin Jacqueline Rödel sowie der Leiterin des Museums, Petra Neumann, besichtigte Beer die Ausstellung zur Geschichte der Schmöllner Knopfindustrie.

Neuer Standort im Gespräch

Das Knopf- und Regionalmuseum wird in diesem Jahr 11.250 Euro Fördermittel vom Land zum Vorhaben „Digitale Vermittlungsangebote und zeitgemäße Präsentationstechniken in der Dauerausstellung“ erhalten. Geplant ist hier eine zeitgemäße Aufbereitung der Ausstellung für die verschiedenen Besuchergruppen.

In einem Gespräch nach dem Museumsbesuch tauschten sich Tina Beer und Sven Schrade über die Realisierung eines neuen Standortes des Museums aus, gegebenenfalls in Verbindung mit anderen Nutzungsmöglichkeiten.

Im 1997 eingerichteten Knopf- und Regionalmuseum wird ein umfangreicher Überblick über die wechselvolle Geschichte der Schmöllner Knopfmacherindustrie gegeben, die weit in die zweite Hälfte des vergangenen Jahrhunderts zurückreicht. Der Perlmutterknopfdrechsler Hermann Donath aus dem bei Schmölln gelegenen Dorf Altkirchen war es, der 1863 beim Schmöllner Stadtrat sein Gewerbe als Knopfmacher anmeldete und damit den Grundstein für die Schmöllner Knopfindustrie legte. Bis zur Jahrhundertwende entstanden in Schmölln 29 Knopffabriken – Schmölln avancierte zur Knopfstadt mit weltweiten Absatzmärkten.

Die Knopfindustrie von Schmölln machte im Laufe der Jahrzehnte viele Höhen und Tiefen durch, was sich auch in der Stärke der Belegschaft ausdrückte. So wurden vor dem Ersten Weltkrieg knapp 2400 Mitarbeiter, annähernd 1000 im Jahre 1935 und ungefähr 200 zu DDR-Zeiten beschäftigt.