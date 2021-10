Umfrage im Altenburger Land: Wie war es für Sie ohne Facebook & Co.?

Das sagen Menschen aus dem Kreis zum stundenlangen Ausfall von Whatsapp, Facebook und Instagram:

Mario Seiler, Händler, Schmölln: Ich habe es gar nicht richtig gemerkt, dass WhatsApp nicht funktioniert. Ich nutze es eher selten. Mit Geschäftspartnern kommuniziere ich zwar mal so, aber nicht oft. Ich komme gerade aus Italien von Märkten zurück, nächste Woche fahre ich wieder hin.

Janine Stiebritz, Inhaberin Friseursalon, Schmölln: Ich hab das gar nicht so mitbekommen. Ich bin zwar beispielsweise bei WhatsApp aktiv, aber eher sporadisch. Wir haben zwar ein paar Kunden, die ihre Termine über WhatsApp ausmachen, aber die meisten nutzen dafür das Telefon. Also hatte der Ausfall beruflich keine Auswirkungen.

Lutz Goerke, Betreiber eines Reisebüros in Gößnitz: Nicht schlimm. Ich hatte mal meine Ruhe. So viel nutze ich soziale Netzwerke ohnehin nicht. Meist nur, wenn es mit dem Fußball zu tun hat. Für die Reisen eher weniger. Meine Kunden kontaktieren mich in der Regel übers Handy.

Christine Büring, Chefin Altenburger Tourismus GmbH: Für mich war das nicht existent, ich bin im Urlaub. Der WhatsApp-Ausfall ist für unser Team ein Problem, weil wir so kommunizieren. Die paar Stunden hatten bei der Werbung über Facebook keinen Einfluss. Das wird massiv überschätzt.

Bastian Leikeim, Chef der Altenburger Brauerei: Ja, es war halt ein technischer Defekt. Für uns war es nicht so dramatisch. Klar, wir hatten als Firma unsere Posts geplant, aber für die Brauerei ist das nicht existenziell. Für mich privat war es sogar ganz angenehm.

