„Wir werden im Kampf gegen das Coronavirus auf Dauer nur erfolgreich sein, wenn sich jeder einzelne Bürger des Altenburger Landes auch seiner persönlichen Verantwortung bewusst ist“, sagt Landrat Uwe Melzer und kündigt ein neues Informationsformat an:

Ab 20. November wird es auf der Homepage des Landkreises einen Video-Podcast mit dem Amtsarzt des Landkreises und Leiter des Gesundheitsamtes Stefan Dhein geben.

Die Idee für den Podcast kam von Dhein selbst. In einem ersten 18-minütigen Videoclip informiert der Mediziner unter anderem über das derzeit hohe Infektionsgeschehen im Altenburger Land und über die aktuelle Teststrategie. Er erklärt zudem, wer in Quarantäne muss, er zieht einen Vergleich zur saisonalen Virusgrippe und appelliert an die Bevölkerung, die verordneten Maßnahmen einzuhalten.

Der Podcast soll regelmäßig zu aktuellen Corona-Themen veröffentlicht werden.

www.altenburgerland.de/de/coronavirus