Literatur Vorleser sind am Freitag in Altenburg unterwegs

Der bundesweite Vorlesetag findet am Freitag, 15. November, zum 16. Mal statt. Lesepaten wollen den Kindern die Freude am Lesen vermitteln. In Schulen, Kindergärten, Bibliotheken und Buchhandlungen finden Aktionen statt. Auch Vizelandrat Matthias Bergmann (parteilos) beteiligt sich daran. Er wird zwischen 9.30 und 10.30 Uhr den im Turnraum versammelten zwei bis sechs Jahre alten Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Lerchenberg in Altenburg aus dem Märchen „Der dicke, fette Pfannkuchen“ vorlesen.

Auch der Altenburger Landtagsabgeordnete Christoph Zippel (CDU) unterstützt den Vorlesetag. Am Freitag wird Zippel den Kindern an der Grundschule Windischleuba sowie an der Wilhelm-Busch-Grundschule Altenburg aus ihren Lieblingsbüchern vorlesen. „Gerade in Zeiten von Internet und Computerspielen ist es wichtig zu zeigen, wie viel Spaß gemeinsames Lesen machen kann. Dazu leiste ich gerne meinen Beitrag“, so Zippel.

In fünf Geschäften in Altenburgs Innenstadt wird gelesen

In der Altenburger Innenstadt wird ebenfalls vorgelesen. Dieses Jahr beteiligen sich erneut verschiedene Geschäfte an der Vorleseaktion und öffnen ihre Türen für eine gemütliche Lesestunde. Eröffnet wird der Aktionstag durch Oberbürgermeister André Neumann (CDU), der in der Kindertagesstätte Am Schlosspark den Kleinsten eine spannende Geschichte vorliest. Ab 12 Uhr warten dann literarische Kostproben in der Innenstadt. Insgesamt beteiligen sich fünf Geschäfte an der von der Stadtverwaltung initiierten Aktion. Gelesen werden Geschichten für kleine und große Zuhörer.

Folgende Geschäfte sind am 15. November beteiligt:

12 Uhr Uhren- und Schmuckfachgeschäft André Kretschmann, Markt 21: Schloss- und Kulturdirektor Christian Horn gestaltet eine literarische Mittagspause für Erwachsene.

15 Uhr Meeresbuffet, Baderei 13: Die Journalistin Maike Steuer gestaltet einen literarischen Nachmittag für Erwachsene.

16 Uhr Tourismusinformation Altenburger Land, Markt 10: Eva Pommer liest Geschichten von Pettersson und Findus für Kinder im Grundschulalter.

16.30 Uhr Farbküche, Markt 10: Yvonne Ammer liest Geschichten zum Thema Umwelt und Natur für Kinder.

17 Uhr Altenburger Tourismus GmbH, Markt 17: Journalist Mike Langer liest aus „Lippen abwischen und lächeln“ von Max Goldt.