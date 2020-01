Altes Haus mit Bezug zum KZ Buchenwald

Seit Jahren bemüht sich die Stadt Stadtroda, städtebaulich in die Zukunft der Klosterstraße einzugreifen. Bedingt durch die enge Bebauung, die teils winzigen Grundstücke, Felswände oder die Aue der Roda wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Häuser von ihren Besitzern aufgegeben oder verfielen, weil die Eigentümer sich nicht um ihre Immobilien kümmerten.

Nach dem Erwerb und teilweisen Abriss von Häusern am Anfang der Klosterstraße (unter anderem Haus Nummer 5, 7 und 9) will die Stadt nun das Haus Nummer 56 erwerben. Hier hat der bisherige Besitzer das Eigentum niedergelegt. Was heutzutage kaum noch jemandem bekannt sein dürfte: Bis zu seiner Verhaftung im Dritten Reich lebte hier der in Stadtroda angesehene Kaufmann Joseph Seitz (geboren am 26. Dezember 1899), der am 22. Januar 1943 im KZ Buchenwald ermordet wurde.

Änderungsschneiderei mit 22 Angestellten

Seitz betrieb gemeinsam mit seiner Frau Martha in dem Gebäude eine Änderungsschneiderei, zeitweise arbeiteten bis zu 22 Angestellte in dem Betrieb, erinnert Ewald Kosek, ein angeheirateter Verwandter, an den Kaufmann. „Meines Wissens war Joseph Seitz der einzige Stadtrodaer, der in Buchenwald umgekommen ist.“

Kosek wollte nach dem Tod von Martha Seitz das Erbe der Familie bewahren, doch das Haus überforderte ihn. Die Mieteinnahmen reichten bei weitem nicht aus, um dem Reparaturstau auch nur annähernd Herr zu werden, noch zu DDR-Zeiten verzichtete man schließlich auf die Immobilie, die von da an der Kommunalen Wohnungsverwaltung gehörte. Die vermietete es unter anderem an die Staatliche Versicherung der DDR sowie an Bürger. Als die Familie nach der Wende das Haus wiederhaben wollte, scheiterte man allerdings am Amt zur Regelung offener Vermögensfragen und der Stadt. „Das war sehr schade, wir wollten damals Zehntausende Mark investieren“, sagt Kosek, der heute mit seiner Familie in Quirla lebt. „Wir wollten die Immobilie aus Dankbarkeit erhalten, leider ist sie ja inzwischen eine halbe Ruine.“

Sollte Stadtroda die Immobilie erwerben – Bürgermeister Klaus Hempel bekundete auch wegen des schlechten baulichen Zustandes ein Interesse der Stadt, um selbst aktiv werden zu können -, dürfte spätestens mit der Übernahme der Immobilie sich auch die Frage stellen, wie die Kommune mit dem Teil der Geschichte umzugehen gedenkt, der sich zu Zeiten des Nationalsozialismus ereignete.