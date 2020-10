Bauleute haben am künftigen Kunstrasenplatz in Hermsdorf noch einiges zu tun

Es gibt für die Bauleute noch immer an vielen Stellen des künftigen Kunstrasenplatzes in Hermsdorf genügend zu tun. Fertiggestellt sind die Borden an der Zuwegung sowie am Gehbereich parallel zum künftigen Sportplatz. Das Auspflastern der Flächen sei einer der nächsten Arbeitsaufgaben für die Bauleute der SK Sport- & Freianlagenbau GmbH.