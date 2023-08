Der Zirkus kommt nach Rothenstein

Rothenstein. „Karl Buch“ gastiert am Sconto-Möbelmarkt.

Der „Circus Karl Buch“ schlägt für neun Tage sein Zelt auf in Rothenstein. Vom 17. bis 27. August wird ein Programm mit Artisten, Clowns sowie Haustierdressuren mit Eseln, Pferden und Hunden auf dem Platz am Sconto-Möbelmarkt, Im Brolich 1, geboten.

Der pfiffige Clown Angelo (Karl Buch) führt durchs Programm. Häuptling Manolito lässt Pferde steigen und führt vier Esel vor. Patricia zeigt ihre springenden Hunde. Fakir Alicimbra spukt Feuerkaskaden unter das Zirkuszelt. Die erst neunjährige Lourdes Felizitas schwebt im Ringtrapez durch die Lüfte, Joelina lässt die Hula-Hoop-Ringe um sich kreisen, Clown Angelo spielt mit den Zuschauern „Bienchen, Bienchen gib mir Honig“ mit spritzigen Überraschungen, zudem tritt er als tollpatschiger Jongleur mit fragil tanzenden Tellern auf. Das Programm dauert etwa zwei Stunden.

Im weißen Zelt des „Circus’ Karl Buch“ gibt es etwa 500 Sitzplätze. Die Vorstellungen sind täglich ab 16 Uhr und am Sonntag, 27. August, eine Abschiedsvorstellung nur ab 11 Uhr. Dienstag und Mittwoch sind Ruhetage ohne Vorstellungen. Am Donnerstag und Sonntag ist Familientag, an dem Erwachsene nur Kinderpreise bezahlen. Der Montag ist Spartag mit Einheitspreis (10 Euro) auf allen Plätzen, außer Loge. Für Freitag und Samstag gibt es eine Ermäßigung je 5 Euro mit Gutscheinen, die in Geschäften in Jena, Rothenstein und Kahla erhältlich sind.

Wer Fragen hat oder Karten reservieren möchte, kann dies unter Telefon 0157/50 28 66 11 tun.