St. Gangloff. Am Sonnabend, 30. November, wird um 16 Uhr zum Adventsmarkt am Schwan-Gelände zu Glühwein und Detschern eingeladen.

Adventsmarkt in St. Gangloff Ein Fest im neuem Gewand für Einwohner in St. Gangloff

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Fest im neuem Gewand für Einwohner in St. Gangloff

Pünktlich um 16 Uhr wird am Sonnabend, 30. November, das Glockenspiel der St. Gangloffer Kirche erklingen und die Einheimischen zum Adventsmarkt am Schwan-Gelände einladen. „Seit 2004 gab es jedes Jahr das Weihnachtsbaumsetzen auf der Pfarrwiese. In den letzten Jahren reifte immer mehr die Idee, eine neue Form für ein vorweihnachtliches Fest in St. Gangloff zu finden. Mit dem Adventsmarkt, an dem sich alle großen Vereine im Ort beteiligen, haben wir ein Fest in neuem Gewand gefunden und hoffen, dass es gut angenommen wird“, sagt Bürgermeister Frank Wiedenhöft.

Neben der Gemeinde sind die Kirchgemeinde, der Heimat,- der Faschings-, Sport- und Feuerwehrverein sowie die Maibaumsetzer und der Saalverein mit im Boot. Jeder Verein wird sich mit einem kleinen Verkaufsstand präsentieren und will zum Gelingen des Adventsmarktes beitragen, erläutert Carsten Staps vom Heimatverein. Während der Heimatverein den neuen Jahreskalender mit historischen Fotomotiven aus dem Ort anbietet und Röhren-Detscher auf Omas Ofen brutzelt, kümmert sich der Feuerwehrverein um den Rost. Die Sportler und die Saalvereinsmitglieder sorgen unter anderem für einen würzigen Glühwein und bieten für die kleinsten Besucher eine vielfältige Kinderbeschäftigung an. Aus den Reihen des Faschingsvereins wird sich der Weihnachtsmann auf dem Markt präsentieren. Er werde am späten Nachmittag an die Jüngsten kleine Geschenke verteilen, die allesamt von den Vereinen gespendet wurden. Aufspielen wird auch der Posaunenchor der Kirchgemeinde, kündigt Pfarrer Stefan Langner an. Ohnehin wolle man weiter um Spenden für den dringend sanierungsbedürftigen Kirchturm in St. Gangloff werben. „Jeder Verein hat zum Beispiel auch ein Paket gepackt, das beim Adventsmarkt versteigert werden soll“, informiert der Bürgermeister. Überhaupt soll der Nettoerlös des Adventsmarkts der Kirchgemeinde für die 2021/22 geplante Sanierung zukommen, kündigt Carsten Staps an.

Und auch auf den obligatorischen Weihnachtsbaum müssen die St. Gangloffer nicht verzichten. Die Maibaumsetzer werden einen Baum, gespendet von Karl-Heinz Peter, schon am Vormittag aufstellen, verrät Frank Wiedenhöft.

Adventsmarkt, Sonnabend, 30. November, 16 Uhr