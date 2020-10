Neue Anlaufstelle für Menschen mit Behinderungen

Hermsdorf. EUTB-Mitarbeiter bieten in Hermsdorf künftig Beratungen an

Die Beratungsstelle der Kreisorganisation Saale-Holzland-Kreis des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Thüringen in der Hermsdorfer Clara-Zetkin-Straße 16b soll zu einer Anlaufstelle für alle Menschen werden, die aufgrund einer Behinderung oder einer Krankheit, die zu einer Behinderung führen kann, Hilfestellungen in unterschiedlichsten Anliegen benötigen. Bereits in der letzten Oktoberwoche werden am Dienstag Sylvia Engel oder Andreas Böhme von der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) von 15 bis 17 Uhr als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, in den Folgemonaten soll der Dienstag in der letzten Woche als feste Beratungsgröße beibehalten werden.