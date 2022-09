Neue Ausstellung im Stadtmuseum: 150 Jahre Männergesang in Stadtroda

Stadtroda. Alte Dokumente und Zeitzeugnisse hat der Stadtrodaer Männervolkschor erstmalig zu einer Ausstellung zusammengestellt. Wie es dazu kam.

Es ist Montagabend, und auf dem Gelände der Fachschule für Agrarwirtschaft in Stadtroda herrscht der tiefe Frieden, der sich über alle Schulgelände legt, sobald die quirlige Schülerschaft zu Hause ist. Doch dann bewegt sich etwas: Ältere Herren tauchen in der Abenddämmerung auf, gehen zielstrebig auf ein kleines Nebengebäude zu. Manche tragen eine Mappe unter dem Arm. „Grüß dich!“, „N’Abend!“, schallt es durch die Luft. Etwa 10 Minuten vergehen, und dann ertönt plötzlich schwungvoller Gesang durch die Fenster des kleinen Gebäudes: „Heut ist ein wunderschöner Tag / die Sonne lacht uns so hell /Und wie ein lichter Glockenschlag / grüßt uns die lockende Ferne“, schallt es in der klaren Abendluft über das Schulgelände. Es sind die 20 Sänger des Stadtrodaer Männervolkschors, die hier wie jeden Montagabend zusammengekommen sind, um eine lange Tradition fortzusetzen: gemeinsam zu singen, beisammen zu sein, den Alltag hinter sich zu lassen.

Mehr als „nur“ singen: Ein Chor ist eine Gemeinschaft

„Ich bin vor vielen Jahren nach Stadtroda zugezogen und kannte hier keinen. Aber dann sagte mir jemand: Geh doch mal zum Männerchor! Das habe ich getan und bin bis heute hier“, erzählt einer der Sänger. Und dass der Stadtrodaer Männervolkschor mehr als eine lose Zusammenkunft von singenden Männern ist, merkt man während der Probe schnell: Hier wird gelacht, Späße fliegen durch den Raum, das eine oder andere Bierchen darf während der Probe auch nicht fehlen. Chorleiter Uwe Moratzky reist extra jeden Montag aus dem sächsischen Zwickau an, um sich um die Stadtrodaer Männer zu kümmern. Und das macht er mit einer Menge Elan und Humor: „Wichtig ist, dass ihr Tempo macht! Ob der Ton stimmt, hört eh keiner!“, leitet er die Männer an, die gerade an einem alten Sängerspruch feilen, und ein Lachen geht durch den Raum. Uwe Moratzky singt vor, erklärt, motiviert die Herren. Es wird viel geschmunzelt, die Männer haben sichtlich Freude beim Singen, schauen kaum in die Noten.

Neue Ausstellung im Museum zeigt Dokumente aus der 150-jährigen Geschichte

Doch das Singen und fröhliche Treffen ist nicht das Einzige, was den Stadtrodaer Männervolkschor ausmacht. „Unser Männervolkschor wurde 1946 gegründet. Als wir 1994 unser 50-jähriges Bestehen feierten, kam die Frage auf, was vor diesem Gründungsjahr war. Da gab es nämlich in unserem Chor noch Mitglieder aus der Zeit vor dem Weltkrieg“, erzählt Bernd Liebermann, der sich als Vorstandsmitglied des Vereins darauf spezialisiert hat, die Geschichte des Männerchores zu dokumentieren. Er fand sowohl im Archiv des Männerchores als auch im Stadtarchiv alte Zeugnisse, die bis in das Jahr 1872 zurückreichen. „Das ist ein Wahnsinns-Fundus, eine ungeheure Fülle einzelner Akten“, schwärmt er. Am 29. August 1872 sei in Stadtroda der „Musikverein Roda-Sachsen-Altenburg“ gegründet worden, zu dem nachweislich auch ein Männerchor gehörte. Um die lange und spannende Geschichte der singenden Männer in Stadtroda nun der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, werde am kommenden Samstag im Stadtrodaer Museum „Alte Suptur“ eine Ausstellung eröffnet, erzählt Libermann weiter. Diese müsse leider aufgrund von Platzmangel im Gebäude zunächst auf den Männerchor und seine Freunde und Unterstützer beschränkt bleiben. Aber ab nächster Woche Donnerstag, dem 22. September, seien alle Interessierten eingeladen, die Ausstellung zu den Öffnungszeiten des Museums zu besuchen, betont Liebermann. Fotos, alte Programme, aber auch zum Beispiel die lange Zeit verschollene Fahne des Musikvereins aus dem Jahr 1872 werden zu sehen sein, verrät das begeisterte Chormitglied schon einmal vorab. „Mehr möchte ich noch nicht verraten“, sagt er schmunzelnd.

Die neue Ausstellung über die Geschichte des Männerchors kann ab dem 22. September jeweils donnerstags und samstags von 15 bis 18 Uhr besucht werden. Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt, größere Kinder zahlen 2 Euro, Erwachsene 3,50 Euro Eintritt, für Jugendliche und Studenten gibt es eine Ermäßigung. Führungen außerhalb der Öffnungszeiten können für Gruppen ab acht Personen über die Stadtinformation Stadtroda unter der Telefonnummer 036428 / 44 124 gebucht werden.