Jena. Stadtrodas Bürgermeister Klaus Hempel (Freie Wähler) ist am Donnerstagabend beim Neujahrsgespräch der Jenaer Linken in der Rede des Ministerpräsidenten genannt und für das Projekt Bürgerbus gelobt worden.

Ramelow lobt Stadtrodas Bürgermeister und wirbt für S-Bahn nach Stadtroda

200 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung waren der Einladung in eine Gaststätte nach Jena gefolgt.

„Herr Hempel war bei mir und stellte das Projekt Bürgerbus vor. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich überhaupt keine Ahnung, was dahinter steckt. Jetzt weiß ich, was der Bürgerbus ist. Er ist eine tolle Ergänzung“, sagte Ramelow.

Und auch später kam der Ministerpräsident in seiner Rede auf Stadtroda und die neuen Formen in Sachen Mobilität und Nahverkehr zurück. Ramelow, der sich Anfang Februar erneut zur Wahl als Ministerpräsident stellen wird, warb in Jena für den Erhalt der Pfefferminzbahn.

Die knapp 50 Kilometer lange Bahnstrecke zwischen Straußfurt nach Großheringen hat den Beinamen Pfefferminzbahn. Sie führt von Straußfurt über Sömmerda und Kölleda nach Großheringen. Der Strecke droht die Stilllegung, da kein Personennahverkehr mehr über die Strecke fährt.

Ramelow will die Bahnstrecke erhalten und als S-Bahn-Verbindung nutzen. Im Oktober sprach er noch von einer möglichen S-Bahn-Verbindung zwischen Jena, dem Weimarer Land und Sömmerda. Am Donnerstag warb er sogar für eine Linie, die von Sömmerda über Jena bis nach Stadtroda führen könnte. Für Ramelow sei diese Verbindung durchaus machbar, „es ist halt alles eine Frage der Taktung.“