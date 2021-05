Smaragdgrüne Kämpfer in Bobeck gesichtet

Bobeck. Zauneidechsen im Ringkampf: Rabiat sieht es aus, wie sich zwei männliche Reptilien in smaragdgrünem Hochzeitsgewand bekämpfen.

Zauneidechsen im Ringkampf: Rabiat sieht es aus, wie sich zwei männliche Reptilien in smaragdgrünem Hochzeitsgewand bekämpfen. Eines der Kriechtiere beißt das andere in den Kopf. „Das sind Konkurrenten, die schlagen sich um ein Weibchen“, sagt Irina Baumann aus Bobeck. Sie gibt Entwarnung: „Die Tiere haben sich nicht verletzt, das sind nur Machtkampf und Drohgebärden.“

Zwei Videos und ein Foto dieser Szenen hat die 61-jährige Leserin an unsere Redaktion geschickt. Aufgenommen hat Irina Baumann die Zauneidechsen in Paarungsstimmung in ihrem heimischen, naturnahen Garten.

Nahrungskette im Garten funktioniert

Vor ein paar Tagen wollte sie nach ihren Möhrensamen schauen, als sie das Trio entdeckte: das braune Weibchen und die beiden schillernden Kämpfer. „Ich finde die Tiere wunderschön und interessant. Man merkt, dass sie Kontakt zu uns aufnehmen. Sie schauen uns an und beobachten uns, wenn wir uns ihnen nähern. Dass sie hier in meinem Garten leben, sehe ich als Zeichen dafür, dass die Natur intakt ist und die Nahrungskette funktioniert.“

Schon lange fühlen sich Zauneidechsen in ihrem Garten wohl, sagt die Bobeckerin. Ein paar Jahre ist es her, da habe sie im Garten gefundene Steine zu einer Mauer aufgeschichtet. Nicht lange habe es gedauert, da seien die Reptilien schon eingezogen. Fünf „junge Männer“ und ein Weibchen habe sie bisher ausmachen können.

„Es kann sein, dass dieses Jahr nicht viele Weibchen da sind“, sagt sie. „Ich betreue gemeinsam mit meinem Lebensgefährten den Amphibienzaun in Waldeck und da haben wir dieses Jahr festgestellt, dass es auch bei den Kröten nur sehr wenige Weibchen gibt.“

Insgesamt konnte das Paar in diesem Jahr 1600 Kröten retten, an die 70 Bergmolche und etwa 50 Grasfrösche. Vor allem über die Anzahl der Grasfrösche sei sie sehr erfreut, weil sich der Bestand, seitdem es den Amphibienzaun gibt, deutlich erholt habe. Ende April sei der Zaun wieder abgebaut worden.

Mähroboter könnte für Zauneidechsen tödlich sein

Bergmolche und Teichmolche tummeln sich auch in Irina Baumanns 800 Quadratmeter großem Garten. Während die Teichmolche die Badewanne vorziehen, lassen es sich die Bergmolche im Teich gutgehen, den sie sich derzeit beispielsweise auch mit Libellenlarven teilen.

Alles, was sie brauche, habe sie in ihrer grünen Oase. Dort wachsen Wildkräuter, es wird viel Obst und Gemüse angebaut. Neben den Möhren seien unter anderem auch Rote Beete, Saubohnen und Kartoffeln bereits in der Erde. Chemie werde „absolut nicht“ eingesetzt. Stattdessen setze Irina Baumann verschiedene Brühen an, zum Beispiel aus Brennnesseln und Giersch, um damit etwaige Schädlinge von Pflanzen fernzuhalten. Schnecken bereiten ihr keine Probleme, denn in ihrem Garten halte sich alles die Balance. „Ich finde, dass man den Garten im Frühjahr erst einmal beobachten und alles wachsen lassen sollte. Dann kommen die Tiere automatisch.“

Ein wenig Sorge bereite ihr allerdings der Mähroboter eines Nachbarn, der auch für die Zauneidechsen tödlich sein könnte. „Ich hoffe immer nur, dass sie in meinem Garten bleiben und nicht rüber rennen, um Futter zu suchen.“

Reptil der Jahre 2020 und 2021

Die Zauneidechse ist von der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) zum „Reptil des Jahres 2020“ ernannt worden.

Wegen der coronabedingten Einschränkungen konnten zahlreiche Exkursionen und andere Veranstaltungen zum Reptil des Jahres 2020 nicht stattfinden. Deshalb hat die DGHT beschlossen, dass die Zauneidechse 2021 „Reptil des Jahres“ bleibt.

Weitere Informationen zur Zauneidechse unter www.nabu.de/news/2019