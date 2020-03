So fit, dass der Tischtennisball in Stadtroda nicht ruhen kann

Äußerst intensiv und mit viel Eifer und Freude treiben die etwas reiferen Herren den Tischtennisball permanent über das Netz der Tischtennisplatte in der Stadtrodaer Turnhalle. Hier und da gehört mal ein Spruch dazu, aber vor allem erfreuen sie sich, wenn sie den kleinen Ball in langen Passagen hin und her treiben können. Keine Chance hat der Zelluloidball, um sich wenigstens ein bisschen auszuruhen.

Die rüstigen Senioren sind allesamt Hobbyspieler und im 80. Lebensjahrzehnt. Dass sie sportlich fit sind, ist augenscheinlich. Es mache ja auch ungemein Spaß, meint Wilfried Böhm, der auf 79 Lenze schaut. Jeden Montagabend treffen sie sich, um für etwa zwei Stunden dem Tischtennisspiel zu frönen. „An diesem Abend ist es mir egal, was im Fernsehen gerade läuft. Dann steht der Treff mit den Jungs an, auf den ich mich jedesmal freue“, bekundet der Älteste in der Runde. Man muss sich doch fit halten und schauen, was denn noch geht. Klar sei, dass man natürlich nicht mehr im „Chinesisch-Spiel“ um die Platte wetze, aber im Einzel- oder auch Doppelspiel ist man auch so schon gefordert. Beim Spiel an der Platte gegen die Jungs gehe es auch nicht mehr um den Sieg, sondern vielmehr um den Spaß. Vielmehr freue man sich über lange Ballwechsel. „Natürlich schaue man, ob man seinen Spielstil noch erfolgreich durchsetzen kann. Aber der Spaß und die Bewegung sind das Wichtigste“, bekennt der 79-Jährige.

Das sieht auch Dietrich Burghard mit seinen 74 Jahren so. Seit zwei Jahren ist er bei der Gruppe dabei. „Tischtennis macht unheimlich Spaß, und die Jungs sind in Ordnung, da macht es besonders viel Freude“, sagt er. Eduard Laslop, mit 71 Jahren der Jüngste in der erfahrenen Männerrunde, kann sich dem nur vorbehaltlos anschließen. „Es hält mich fit, und wenn wir am Montagabend nach zwei Stunden unser Spiel beenden, bin ich jedesmal froh, mit dabei gewesen zu sein“, sagt er.

Doch für Eduard Laslop ist es nicht der einzige Sport, den er treibt, um fit zu bleiben. Gleich in drei Wandervereinen sei er aktiv: Stadtroda, Kahla und Jena. Er wandere nicht nur mit, sondern organisiere auch Wanderungen. „Einmal im Monat nehme ich an einer Sportwanderung über 50 Kilometer teil“, verrät er schmunzelnd, um sich wenige Augenblicke später wieder dem Tischtennisspiel zu widmen. Man wolle die Trainingszeit ja schließlich ausnutzen, die ihnen der TSV Stadtroda löblicherweise einräumt, ergänzt er.

Dafür steht auch Klaus Immisch (78) an der Platte. Er ist sogar zweimal in der Woche in der Turnhalle, um zu trainieren. Der 78-Jährige absolviert noch Wettkämpfe im Spielbetrieb der dritten Kreisliga für den TSV Stadtroda. Er habe in seiner Jugend schon Tischtennis gespielt, aber während des Berufslebens ergaben sich keine Möglichkeiten mehr, um intensiver dem Sport nachzugehen. Erst seit 2004 hält der ehemalige Hermsdorfer, der jetzt in Stadtroda lebt, wieder regelmäßig den Schläger in der Hand und steht seit 2018 im Spielbetrieb. Beim Wettkampf, bei dem er natürlich immer auf jüngere Spieler trifft, sei sein Alter kein Nachteil. „Die Erfahrung, die ich beim Tischtennisspiel habe, ist mein großer Trumpf“, lächelt Klaus Immisch.

Dem kann Alexander Müller, er ist unter anderem ein Ansprechpartner bei den Tischtennisfreunden im Verein, nur großen Respekt zollen. Überhaupt freue er sich, dass die älteren Herren im Verein regelmäßig zusammen kommen. Übrigens werden sie intern scherzhaft als „unsere Jugend“ bezeichnet, verrät er. „Herzlich willkommen sind jederzeit weitere alte Hasen, die Spaß am Spiel haben. Sie können gern jeden Montagabend 19 Uhr vorbeischauen“, bietet er an. Ebenso gelte das für Mädchen und Jungen, die erst im Grundschulalter sind. Nachwuchs werde immer gesucht. „Gegenwärtig spielen neun Kinder und Jugendliche im Verein, die immer freitags von 15.15 bis 16.30 Uhr bei uns üben“, so Alexander Müller.

Als Kontakt steht Alexander Müller per Telefon (0151) 17 84 97 61 zur Verfügung. Weitere Informationen sind im Internet auf der Homepage des Vereins TSV Stadtroda 1890 zu finden.