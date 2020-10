Stadtroda: Bürgerbus schaut auf dreijährige Erfolgsgeschichte

Zu einer kleinen Feierstunde kamen am Dienstag, 13. Oktober, Initiatoren, Unterstützer, Bürgerbus-Fahrer und Stamm-Mitfahrer des Bürgerbus-Projektes im Innenhof des Schützenhauses zusammen. Sie schauten zurück auf eine mittlerweile dreijährige Erfolgsgeschichte für Stadtroda und Schlöben, erinnerten an die Anfänge und den Werdegang, bis das Vorhaben erfolgreich an den Start gehen konnte. „Von der Idee bis zur Umsetzung haben wir nur ein Jahr gebraucht“, informierte der Stadtrodaer Beiratsvorsitzende Wolfgang Main. „Das konnte nur gelingen, weil uns Verantwortungsträger und engagierte Mitstreiter aus der Stadt, dem Landkreis, Institutionen bis hin zur Landesregierung sowie tolle Sponsoren zur Seite standen“, betonte er.

Etwa 110 Männer und Frauenfahren jeden Monat mit Am 3. Mai 2017 rollte zum ersten Mal der Bürgerbus. Waren es im ersten Jahr etwa 60 Mitfahrer im Monat, registriere man heute etwa 110 Personen im Monat. Insgesamt sieben Männer und eine Frau stehen bereit, um als ehrenamtliche Bürgerbus-Fahrer jeden Dienstag und Donnerstag den Bürgerbus zu steuern. Man sei als Fahrerteam wie eine Familie und die Zusammenarbeit bereite richtig Spaß, beschreibt Veronika Bergk als Bürgerbus-Fahrerin die Zusammenarbeit. Und Jürgen Seifert lobt die Mitfahrer, die den Fahrern Vertrauen schenken und sich freuen, dass es so ein Angebot gebe. Das Kompliment geben die treuen Mitfahrer umgehend zurück. Einfach fantastisch sei es, dass es zum einen so eine Möglichkeit gebe. Vera Friedel strich die große Hilfsbereitschaft der Fahrer heraus, die ihnen bei jeder Fahrt zuteil werde. „Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir mitfahren und miteinander ins Gespräch kommen können“, so die rüstige Dame. Seit nahezu einem Jahr ist der Bürgerbus als E-Mobil unterwegs. Dank der Förderung durch den Freistaat, der etwa 30.000 Euro zur Verfügung gestellt habe, sowie der Sponsoren, die etwa 15.000 Euro beisteuerten, sei das jetzt auch gänzlich umweltfreundlich möglich, informiert Main.