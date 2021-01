"Winterruhe" bei der Quirlaer Faschingsgesellschaft

Quirla. In der Corona-Pandemie ist Winterzeit keine Faschingszeit. Wie sich die Karnevalisten damit arrangieren, das fragten wir Sindy Burgold-Voigt, die Vereinsvorsitzende der Quirlaer Faschingsgesellschaft (QFG).

1. Wie kommen die Mitglieder der Quirlaer Faschingsgesellschaft durch die Corona-Zeit?

Hoffentlich gesund, zu Hause auf der Couch. Ich denke, dass unsere Mitglieder und Gäste einen kleinen Vorteil hatten. Durch unsere frühe Entscheidung, unsere 36. Saison aufgrund der Fakten- und Datenlage abzusagen, haben wir keine Hoffnungen auf einen „Pandemie-Fasching“ gemacht. Jeder konnte sich frühzeitig an den Gedanken gewöhnen, dass es ein Winter ohne Fasching wird. Wir haben aber bis spät in den Herbst hinein versucht, kleine Videos für unsere Gäste zu drehen, die auf der Internetseite eingestellt sind. Auch den einen oder anderen Arbeitseinsatz haben wir noch zusammen gemeistert. Seit dem rasanten Anstieg der Infektionszahlen im Dezember 2020 und der persönlichen sowie zeitlichen Herausforderung vieler Mitglieder, die Betreuung der Kinder und den Beruf unter einen Hut bekommen zu müssen, befinden wir uns in einer Art Winterruhe. Natürlich ist das schmerzlich. Natürlich vermissen wir das soziale Leben genau wie alle in diesen Tagen. Es nützt aber nichts. Wenn wir uns wünschen, im nächsten Jahr wieder so etwas wie Fasching feiern zu wollen, dann müssen wir jetzt vernünftig sein und uns an die Spielregeln halten. Das hat in unserem Verein jeder verstanden, auch wenn es manchmal schwierig ist, die Gefahr in etwas zu sehen, was man nicht sehen kann.

2. Auch ohne Auftritte, Veranstaltungen und Feiern in der 36. Saison: Begehen die Quirlaer Jecken Rosenmontag, Faschingsdienstag und Aschermittwoch auf eine besondere Art und Weise?

Traditionell ist es so, dass wir zu den Vereinen im Saale-Holzland-Kreis gehören, die im neuen Jahr mit als erste mit den Veranstaltungen beginnen. Am 30. Januar wäre bereits unsere dritte Veranstaltung gewesen. Während der närrischen Tage um Rosenmontag sind wir bereits mit unseren Veranstaltungen fertig und genießen es, Gäste bei befreundeten Vereinen zu sein. Ich glaube, dass es vielen im Moment ähnlich geht: In unserem Bekanntenkreis sind mittlerweile sehr viele Menschen gesundheitlich vom Virus betroffen, andere kämpfen um ihre wirtschaftliche Existenz. So richtig an Fasching denken mag gerade niemand. Frei nach der Devise Augen zu und durch versuchen wir, den trüben Gedanken gerade nicht so viel Raum zu geben – und planen ein gesundes, geselliges Wiedersehen mit allen Mitgliedern im Frühling.

3. Was vermissen Sie als Karnevalistin in der Saison 2020/2021 am meisten?

Das Miteinander. Den Austausch untereinander. Das Lachen. Die Herausforderung und den Nervenkitzel, alles rechtzeitig fertig zu bekommen. Das schöne Gefühl, so viele glückliche Menschen auf einem Haufen zu sehen und das stolze Gefühl, was so ein kleiner Verein alles auf die Beine stellen kann, wenn alle mithelfen. Man kann sich gerade nicht mehr vorstellen, dass das alles wieder so sein wird – die Vorfreude darauf ist riesig!