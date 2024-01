Jena. Am Sonnabend steigt erstmals das große Nachwuchsturnier des FCC in der Sparkassen-Arena. Was es für Fans zu beachten gibt.

Am Sonnabend, 13. Januar 2024, findet das internationale Karl-Schnieke-Turnier in Jena statt. Der FC Carl Zeiss Jena richtet seine Traditionsveranstaltung zum ersten Mal in der Sparkassen-Arena aus. Wir haben die wichtigsten Informationen zu dem Turnier zusammengetragen.

Teilnehmer: An der Veranstaltung nehmen die C2-Junioren von zehn Mannschaften teil, die in zwei Gruppen antreten. Ein Teilnehmer wird es beim regionalen Ausscheidungsturnier am Freitagabend ermittelt.

Gruppe A: FC Erzgebirge Aue, FC Augsburg, SG Dynamo Dresden, Hertha BSC, Sieger Qualifikationsturnier

Gruppe B: 1. FC Nürnberg, VfL Wolfsburg, SV Austria Salzburg, Chemnitzer FC, FC Carl Zeiss Jena

Turniertag startet am Sonnabend um 9 Uhr

Zeitplan: Der FC Carl Zeiss Jena bestreitet am Sonnabend um 9 Uhr das Eröffnungsspiel gegen den SV Austria Salzburg. Um 10.30 Uhr ist die offizielle Eröffnungszeremonie geplant. Die Halbfinals beginnen um 14.45 Uhr. Das Finale ist für 16.23 Uhr terminiert. Die Siegerehrung soll etwa um 16.50 Uhr beginnen.

Eintrittskarten: Die Tickets kosten 10 Euro (5 Euro ermäßigt). Kinder bis sechs Jahre genießen freien Eintritt. Die Karten gibt es im Vorverkauf im Fanshop Unterm Markt. Der Onlineverkauf ist bereits beendet. Laut Toni Schley vom Organisationsteam öffnet die Tageskasse am Sonnabend um 8 Uhr. Er rechnet mit einer großen Kulisse. Bislang sind schon über 600 Tickets verkauft.

Straßenbahn hält direkt an der Arena

Anreise: Die Besucher können die Parkplätze auf dem Gelände der Sparkassen-Arena nutzen. Wer aus Jena kommt, reist am besten per Straßenbahn an. Die Linien 1, 4 und 5 halten direkt an der Veranstaltungsstätte. Die Nahverkehrsnutzung ist im Ticketpreis nicht mit enthalten.

Rahmenprogramm: Geplant sind mehrere Auftritte von „Majestic Blue Cheerleading Jena“.

Qualifikationsturnier mit Sportlern aus Thüringen findet bereits am Freitag statt

Qualifikationsturnier: Bereits am Freitag wird das Turnier mit regionalen Mannschaften ausgetragen, dessen Sieger beim Karl-Schnieke-Turnier mit antreten darf. Erster Anpfiff ist um 15.20 Uhr. Das Finale soll gegen 20.50 Uhr stattfinden. Das B-Team des FC Carl Zeiss Jena tritt außer Wertung an.

Gruppe A: SC Naumburg, SV Lobeda 77, FC Thüringen Jena, BSG Chemie Leipzig, FC Saalfeld

Gruppe B: SC 1903 Weimar, SV Jena-Zwätzen, SV Schott Jena, BW 90 Neustadt, FC Carl Zeiss Jena B-Team (außer Wertung)

Testspiele: Am Sonnabend bestreitet das Regionalliga-Team des FC Carl Zeiss Jena zwei Testspiele gegen Einheit Rudolstadt und Germania Halberstadt. Diese finden im Ernst-Abbe-Sportfeld unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil der Fokus an diesem Tag auf dem Jugendturnier liegt. Die jeweils nicht eingesetzten Spieler der ersten Mannschaft kommen zum Turnier in die Halle.

