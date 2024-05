Jena. Das Endspiel im Thüringer Landespokal wird zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit angestoßen.

Thüringen hat wieder einen sehr undankbaren Anstoßtermin für das Landespokalfinale erwischt. Die Begegnung zwischen dem ZFC Meuselwitz und dem FC Carl Zeiss Jena wird am Pokaltag der Amateure bereits ab 11.45 Uhr in der Bluechip-Arena in Meuselwitz ausgetragen. Das teilte der Thüringer Fußball-Verband mit.

Hintergrund der Entscheidung ist ein geplanter Fernsehmarathon im ersten Programm der ARD. Alle Herren-Pokalendspiele der 21 Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sind im Rahmen der neunten Auflage des Finaltags der Amateure erneut in einer mehr als siebenstündigen Live-Konferenz zu sehen. Anschließend rundet die Übertragung des DFB-Pokalfinales zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Bayer 04 Leverkusen den langen Sporttag der ARD am Abend ab.

Drei Konferenzen mit vier verschiedenen Anstoßzeiten

„Das Erste“ startet am Samstag, dem 25. Mai, um 11.30 Uhr mit der Berichterstattung vom Finaltag der Amateure. Die Übertragung der 21 Landespokalendspiele, in denen es für die Finalisten neben dem Titel auch um die begehrten Startplätze für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal 2024/2025 geht, gliedert sich in drei Teilkonferenzen mit vier verschiedenen Anstoßzeiten.

Die ersten acht Begegnungen werden um 11.45 Uhr angepfiffen. Der zweite Übertragungsblock beginnt um 13.45 Uhr mit sechs weiteren Partien. Die verbliebenen sieben Landespokalendspiele in der dritten Livekonferenz teilen sich auf die Anstoßzeiten um 15.45 Uhr (vier Partien) und 16.45 Uhr (drei Partien in Landesverbänden, die ohne Verlängerung spielen) auf.

DFB-Vizepräsident hofft auf Begeisterung bei Millionenpublikum

„Die Übertragung aller Landespokalendspiele in der Livekonferenz der ARD bietet dem Amateurfußball eine einzigartige mediale Plattform“, sagt Peter Frymuth, DFB-Vizepräsident Spielbetrieb und Fußballentwicklung. „Ich bin mir sicher, dass sowohl die tausenden Fans in den Stadien als auch das Millionenpublikum vor den Bildschirmen wieder begeistert sein werden.“

