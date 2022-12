Berlin Die Corona-Inzidenz ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vergangene Woche erneut leicht gestiegen. Mehr im Corona-Newsblog.

Das RKI meldet in seinem Wochenbericht wieder eine leicht steigende Inzidenz

Der Bund will überschüssigen Corona-Impfstoff wieder abbestellen

Berlin. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet in seinem aktuellen Wochenbericht erneut eine leicht gestiegene Corona-Inzidenz. Der Wert nahm in der Woche bis zum 11. Dezember im Vergleich zur Vorwoche um sieben Prozent zu, wie das RKI in seinem Covid-19-Bericht von Donnerstagabend schrieb. Bereits eine Woche zuvor war die Inzidenz um acht Prozent gestiegen.

Am Donnerstag gab das Institut die Zahl der Corona-Neuinfektionen mit 44.875 (Vorwoche: 40.256) an. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 239,6. Am Vortag hatte der Wert der neuen Fälle pro 100.000 Einwohner und Woche bei 231,2 gelegen (Vorwoche: 214,2; Vormonat: 212,0). Das RKI registrierte außerdem 230 Todesfälle (Vorwoche: 125) innerhalb eines Tages.

Corona-News von Donnerstag, 15. Dezember: Bund will überschüssigen Corona-Impfstoff abbestellen

20.17 Uhr: Die Bundesregierung bemüht sich darum, absehbar überschüssige Corona-Impfstofflieferungen an Deutschland noch zu stornieren oder zu reduzieren. Es geht um bereits früher im Rahmen der europaweiten Beschaffung vorgenommene Bestellungen für insgesamt 160 Millionen Dosen für 2023 und 2024, wie es am Donnerstag aus Kreisen des Gesundheitsministeriums hieß. Diese würden aber nicht mehr benötigt, da bis mindestens Herbst 2023 genug Impfstoff auch mit fortentwickelten Präparaten für neue Virusvarianten gesichert sei.

Man sei in Verhandlungen, die über die EU-Kommission vorgenommenen zusätzlichen Bestellungen für 2023 und 2024 abzubestellen oder zu verringern, hieß es aus dem Ministerium weiter. Dabei sei die von der vorherigen Bundesregierung verfolgte Strategie, ein Portfolio aus verschiedenen Impfstoffen anzulegen, richtig gewesen. Im Lauf des neuen Jahres soll die Impfstoffbeschaffung aber auch umgestellt werden - vom zentralen Krisen-Einkauf durch den Bund zu einer regulären Beschaffung wie für andere Impfstoffe auch.

Corona-Inzidenz legt im Wochenvergleich erneut leicht zu

