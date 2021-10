Berlin. Der Bund soll den Rechtsrahmen für mehr Sicherheit gegen Corona schaffen. Die Grundschulen sprechen sich für anhaltende Tests aus.

Angesichts erneut ansteigender Corona-Neuinfektionszahlen wollen die Bundesländer auf einen rechtssicheren Rahmen dringen, um Corona-Schutzmaßnahmen auch über den Herbst und Winter hinweg aufrechterhalten zu können.

In einem Beschlussentwurf für die Jahrestagung der Ministerpräsidenten, auf den sich nach dpa-Informationen die Staatskanzleichefs geeinigt haben, wird der Bund aufgefordert, ein entsprechendes Vorgehen sicherzustellen. Das Papier soll an diesem Freitag beraten werden.

Epidemische Lage: Grundlage für zentrale Maßnahmen

Darin wird daran erinnert, dass die sogenannte 3G-Regel auch in den Herbst- und Wintermonaten grundsätzlich erforderlich sei. 3G steht für Geimpfte, Genesene und Getestete. Zudem müsse den Ländern auch nach einem Ende der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite die Möglichkeit eingeräumt werden, im Kampf gegen Covid-19 „weiterhin erforderliche und geeignete Maßnahmen zu treffen“.

Die epidemische Lage ist Grundlage für Verordnungen und zentrale Corona-Maßnahmen in Deutschland. Sie wurde erstmalig vom Bundestag im März 2020 festgestellt und später mehrfach verlängert. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte sich jüngst gegen ihre erneute Verlängerung ausgesprochen. Damit würde sie am 25. November auslaufen.

Inzidenz am achten Tag in Folge gestiegen

Mehrere Länder sind wegen der aktuellen Entwicklung der Pandemie gegen ein Ende der Notlage. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist am achten Tag in Folge gestiegen und lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstagfrüh bei 85,6. Am Vortag hatte der Wert 80,4 betragen, vor einer Woche 67,0. Das RKI meldete binnen eines Tages 16.077 Neuinfektionen.

Der Grundschulverband forderte angesichts der sehr hohen Inzidenzen unter Jüngeren: „Die Testung von Kindern und Schulpersonal muss bis auf Weiteres fortgeführt werden.“ Aus pädagogischen Gründen sei Unterricht ohne Maske bei Grundschülern wichtig, sagte Verbandschef Edgar Bohn unserer Redaktion.

Das sei aber „nur dann vertretbar, wenn dies mit flankierenden Maßnahmen abgesichert wird“ – etwa mit Luftfiltern. Hier müsse „politisch verantwortungsvoll gehandelt werden“.