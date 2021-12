Google-Suchtrends 2021: Das haben die Deutschen gegoogelt

Berlin. Fußball-EM, Bundestagswahl und Corona: Wonach suchten die Bundesbürger 2021 online am häufigsten? Der Google-Jahresrückblick verrät es.

Was hat die Menschen in Deutschland im auslaufenden Jahr besonders bewegt? Welche Ereignisse waren wichtig, und welche Fragen zum Weltgeschehen brannten den meisten auf den Nägeln? Interessante Aufschlüsse dazu liefert auch in diesem Jahr Google, der hierzulande mit rund 90 Prozent Anteil bestimmende Suchmaschinenanbieter.

Jedes Jahr im Dezember verrät die Tochter des US-Technikkonzerns Alphabet im großen Jahresrückblick, was zumindest Bürgerinnen und Bürger mit Zugang zum Internet am meisten umgetrieben hat.

Fußball-EM, Bundestagswahlen, Corona: Die Google-Spitzenreiter 2021

Von der Fußball-EM im Sommer über die Bundestagswahlen im September bis – wen wundert’s – hin zur Corona-Pandemie bestimmen die großen Themen des Jahres das Suchinteresse im Netz. Auch nach Störungen beim Messengerdienst Whatsapp und dem Zapfenstreich Angela Merkels wurde fleißig gegoogelt.

In der Rubrik Persönlichkeiten verbuchte Dänemarks Nationalspieler Christian Eriksen das höchste Suchinteresse. Der Profi erlitt bei der Fußball-EM einen Zusammenbruch auf dem Spielfeld. Wenig später gab er aber in einem bewegenden Selfie-Post in den sozialen Netzwerken Entwarnung an Fans und Zuschauer.

Exklusiv: Die beliebtesten Google-Anfragen mit Corona-Bezug

Viele Fragen gab es 2021 natürlich auch rund um die Corona-Pandemie – mit interessanten Ergebnissen:

Wer bezahlt die Corona-Impfung? Was kostet ein Corona-Test? Und warum steigen eigentlich die Corona-Zahlen? Diese und ähnliche Fragen gehörten im ablaufenden Jahr in Deutschland zu den beliebtesten Suchanfragen mit Corona-Bezug bei Suchmaschinenanbieter Google.

Das geht aus den Ergebnissen einer Datenauswertung hervor, die Google Deutschland unserer Redaktion auf Anfrage zur Verfügung gestellt hat. Die Auswertung umfasst die gängigsten sogenannten W-Fragen, die im Zusammenhang mit dem Suchbegriff Corona seit Januar als Suchanfrage eingegeben worden sind. Alle Ergebnisse sind unten in unserer Übersicht zu finden

Google Trends: Suchanstieg im Vergleich zum Vorjahr entscheidend

In die Auswertung eingeflossen sind nach Angaben von Google Milliarden von Suchanfragen der Deutschen für den Zeitraum ab Januar. Die hier abgebildeten Ranglisten ergeben sich aus den sogenannten Google-Trends: den am stärksten ansteigenden Suchanfragen des Jahres. Diese Begriffe haben also 2021 für eine anhaltende Phase einen besonders starken Anstieg beim Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet.

Und – haben Sie selbst beim ein oder anderen Begriff dieses Jahr ebenfalls die Suchmaschine auf dem PC oder Smartphone angeworfen?

Google-Suchtrends 2021: Die wichtigsten Kategorien allgemein

Allgemeine Suchbegriffe

EM 20212. Bundestagswahl 2021 Corona Bundesliga Olympia 2021 Whatsapp Störung Biontech Aktie Zapfenstreich Merkel Gamestop Aktie Kasia Lenhardt

Schlagzeilen

Bundestagswahl 2021 Corona Zapfenstreich Merkel Afghanistan Israel Hochwasser Bahnstreik Suezkanal China rakete Vulkanausbruch La Palma

Persönlichkeiten

Christian Eriksen Alec Baldwin Gil Ofarim Armin Laschet Olaf Scholz Annalena Baerbock Mike Singer Michael Ballack Thomas Gottschalk Jerome Boateng

Abschiede

Kasia Lenhardt Willi Herren Prinz Philip Jan Hahn Philipp Mickenbecker Horst Eckel Gabby Petito Gerd Müller Barby Kelly Emilio Ballack

Serien

Squid Game Bridgerton Lupin Ginny & Georgia Wer hat Sara ermordet? Outer Banks Sex Education Cobra Kai Shadow and Bone Fate: The Winx Saga

WER-Fragen

wer bezahlt die corona impfung wer muss in quarantäne wer zahlt corona test wer impft gegen corona wer bekommt corona prämie wer darf nicht geimpft werden wer stirbt an corona wer darf corona schnelltest durchführen wer gilt als genesen wer haftet bei corona impfung

WAS-Fragen

was kostet ein corona test was kostet ein corona schnelltest corona symptome was tun corona positiv was tun was kostet eine corona impfung was ist ein pcr test was kann man während corona machen was muss ich zur corona impfung mitbringen was bringt die corona impfung corona warn app rot was tun

WANN-Fragen

ab wann gelten die neuen corona regeln wann ist corona vorbei neue corona regeln ab wann corona ab wann ansteckend wann werde ich geimpft seit wann gibt es corona ab wann ist corona nachweisbar corona notbremse ab wann corona symptome ab wann ab wann kosten corona tests

WO-Fragen:

wo kann man corona test machen wo kann ich mich impfen lassen wo kann man corona schnelltest kaufen wo gibt es kein corona wo kann man pcr test machen wo brauche ich einen corona test wo gilt die 15 km regel wo gilt 2g plus wo stecken sich die meisten menschen mit corona an wo kommt corona her

WARUM-Fragen