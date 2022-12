Silvester in Bildern: So wurde das Jahr 2022 begrüßt

Irene Mayoral (l) und Gerald Nuell aus Spanien küssen sich am Samstag kurz nach Mitternacht auf dem Times Square in New York, wo sie die Silvesterfeierlichkeiten besuchen. Das Paar hat sich am Freitag verlobt.

Foto: Craig Ruttle/AP/dpa