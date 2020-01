Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Temperaturen bis 13 Grad - Mildes Winterwetter in Thüringen

Die Menschen in Thüringen können in dieser Woche mit milderen Temperaturen rechnen. „Der Frühling kommt. Zumindest vorerst“, sagte Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig am Montagmorgen.

Am Dienstagmorgen müssen Autofahrer im Land voraussichtlich aber noch ihre Scheiben freikratzen und vorsichtig fahren - es kann zu Glatteis kommen. Im Laufe der Woche wird das Wetter den Angaben zufolge dann windig und regnerisch, aber auch wärmer. So sollen die Temperaturen am Donnerstag bei 8 bis 13 Grad liegen.

Mit den milden Temperaturen wird es jedoch auch windig. Im Bergland seien sogar Sturmböen erwartet, was vor allem den Organisatoren des Biathlon-Weltcups in Oberhof Sorgen bereiten wird. Am Wochenende soll es voraussichtlich wieder langsam abkühlen.