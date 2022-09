Hannover. Beim CDU-Parteitag greift Parteichef Friedrich Merz die Ampel scharf an - auch mit einem Zitat von CSU-Scharfmacher Franz Josef Strauß.

Wer sich in der CDU sorgte, Friedrich Merz könnte allzu milde werden in seiner Doppelrolle als Partei- und Fraktionschef, dürfte nach diesem Freitag ein bisschen ruhiger schlafen. Vor allem seine Fans in der Partei hatten zuletzt den spitzzüngigen Konservativen vermisst, als der Merz vor seiner Wahl zum Parteichef aufgetreten war. Am ersten Tag des CDU-Parteitags an diesem Wochenende in Hannover sahen sie ihn wieder.

Der 66-Jährige nutzt das erste Delegiertentreffen in Präsenz seit drei Jahren vor allem für scharfe Kritik an der Ampel-Koalition, die er „eine der wohl schwächsten Bundesregierungen aller Zeiten“ nannte. An der ein oder anderen Stelle klang zwar auch zarte Selbstkritik an. Sie diente vor allem als Sprungbrett für dann umso härtere Attacken auf die Konkurrenz: Die Abhängigkeit Deutschlands von russischer Energie etwa sei eine „große politische Dummheit“, an der auch die CDU beteiligt gewesen, räumt Merz ein. Aber die SPD trage „mindestens genauso dieselbe Verantwortung“ – und anders als bei der SPD habe es bei der CDU „nie eine solche politische Korruption gegeben“.

CDU-Spott über Habeck: „Kinderbücher und Philosophie“

Wo er nicht drumherum kam, zu erwähnen, dass nach 16 Jahren unionsgeführter Regierung auch die CDU Verantwortung trägt für den Zustand der Bundeswehr, schob er kurz darauf hinterher, dass er an Bundeskanzler Olaf Scholz’ Stelle eine Exportgenehmigung für 100 Marder-Panzer an die Ukraine erteilt hätte.

Die meisten Attacken auf die Ampel-Koalition allerdings kamen allerdings ohne eine solche Startrampe aus. Merz erneuerte seine Angriffe auf Wirtschaftsminister Robert Habeck – ein „Traineeprogramm“ für den Grünen-Politiker könne sich eine Industrienation nicht leisten, und „nur mit Kinderbüchern und Philosophie“ könne man auch die Probleme des Landes nicht lösen. Den Kanzler forderte er in Anlehnung an CSU-Legende Franz Josef Strauß auf, „dieses rot-grün-gelbe Narrenschiff“ zu stoppen. Die Delegierten dankten es ihm mit begeistertem Applaus.

Merz: Kein Freund der Frauenquote, aber kompromissbereit

Die CDU, das gab Merz zu Beginn des Treffens als Ziel aus, soll deutlich machen, welche Vorschläge sie für zur Lösung der aktuellen Krisen habe. Doch ausgerechnet der Parteichef blieb dabei an vielen Stellen im Vagen. Auf den eilig vor dem Parteitag fertiggestellten Leitantrag zur Energiekrise ging er kaum ein. Die Vorstellung des Konzepts, das unter anderem eine Energiepauschale von 1000 Euro für Menschen mit Einkommen im unteren Drittel vorsieht und einen Grundbedarf von 75 des Gas-Vorjahresverbrauchs zum Preis von zwölf Cent pro Kilowattstunde, überließ er Vizeparteichef Andreas Jung und dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn.





Ausschließlich sein konservatives Profil pflegen kann Merz als Chef der gesamten Partei allerdings nicht mehr: Obwohl eigentlich kein Freund von Quotenregelungen, hatte er nach langen innerparteilichen Debatten einen Kompromissvorschlag vorgelegt, wie in der CDU künftig per Quote mehr Frauen in Ämter und Mandate besetzen sollen. Ob die 1001 Delegierten dem zustimmen werden, galt allerdings bis zuletzt als offen.