Das ukrainische Verteidigungsministerium ist Ziel eines Hacker-Angriffs geworden. Auch staatliche Banken sind betroffen. Mehr im Blog.

Das Verteidigungsministerium in Kiew ist Ziel eines Hacker-Angriffs

Bundeskanzler Scholz war zu Gesprächen mit Präsident Putin in Moskau

Scholz nannte die Lage ernst, aber nicht aussichtslos

Putin sagte im Anschluss an das Treffen, Russland wolle keinen Krieg

Der Kreml hatte zuvor einen teilweise Truppenrückzug von der Grenze der Ukraine angekündigt

Die Reaktionen auf die Ankündigung waren verhalten optimistisch

Berlin/Kiew/Moskau. In der Ukraine-Krise deuten sich am Dienstag zarte Zeichen der Entspannung an. Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte sich nach Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorsichtig optimistisch und bot Russland weiteren Dialog an. Auch Putin betonte, Russland sei bereit, weiter zu verhandeln. "Wir sind bereit zu dieser gemeinsamen Arbeit auch in der Zukunft", sagte er in Moskau.

Zuvor hatte der Kreml bereits angekündigt, einzelne Truppenteile von der Grenze zur Ukraine abziehen zu wollen. Die Ankündigung stieß auf verhaltenes Echo. Die Nato etwa sprach davon, dass dies noch keine Deeskalation darstelle. Frankreich hingegen reagierte positiv und will den Abzug – sollte er sich bestätigen – als Entspannungsignal werten. Die Ukraine hingegen stellte klar, dass Russland nun Taten folgen lassen müsse, sprach aber davon, dass die diplomatischen Bemühungen der vergangenen Woche Erfolg gehabt hätten.

Scholz war in Mitten einer vor allem im Westen verbreiteten Angst vor einem Krieg nach Moskau gereist. Bestärkt wurde die von Geheimdienstberichten aus den USA, die eine Invasion der Ukraine als kurz bevorstehend bezeichnet hatten. Am Montag war der Bundeskanzler zunächst beim ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selensky zu Gast.

News zur Ukraine-Krise von Dienstag, 15. Februar: Steinmeier zu Russland: Brauchen belastbare Signale der Deeskalation

18.22 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zurückhaltend auf die Ankündigung Moskaus reagiert, im Ukraine-Konflikt erste Truppen abzuziehen. "Wir brauchen klare, belastbare, glaubwürdige Signale der Deeskalation nach dem erheblichen Truppenaufbau, der an der Westgrenze Russlands stattgefunden hat", sagte Steinmeier am Dienstag in der lettischen Hauptstadt Riga. Zugleich versicherte er den baltischen Staaten, dass Deutschland in dem Konflikt an ihrer Seite stehe.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wisse man nicht, ob dieser Truppenabzug wirklich stattfinde, sagte Steinmeier nach einem Gespräch mit Lettlands Staatspräsident Egils Levits. "Käme es so, wäre das ein willkommenes Zeichen und würde die dringend nötigen Gespräche möglich machen." Viele Menschen in ganz Europa hofften in diesen Tagen auf solche Zeichen. Steinmeier betonte mit Blick auf die drei baltischen Staaten: "Lettland kann sich - wie seine baltischen Nachbarn auch - auf Deutschlands Solidarität und Deutschlands Beistand verlassen."

Kiew: Cyber-Angriff auf ukrainisches Verteidigungsministerium und Staatsbanken

18.10 Uhr: In der Ukraine sind das Verteidigungsministerium und zwei staatliche Banken Ziel eines Cyber-Angriffs geworden. Dies teilten die Behörden in Kiew am Dienstag mit. Erst im Januar waren mehrere Internetseiten der ukrainischen Regierung einer massiven Internet-Attacke ausgesetzt gewesen.

Estlands Geheimdienst: Russland bereit für Ukraine-Militäroperation

17 Uhr: Nach Einschätzung des estnischen Geheimdienstes ist Russland ab der zweiten Februarhälfte militärisch dazu bereit, eine umfassende Militäroperation gegen die Ukraine zu starten. Bis dahin habe Moskau die nötigen Voraussetzungen und Fähigkeiten geschaffen, heißt es in dem am Dienstag in Tallinn vorgestellten Jahresbericht des estnischen Auslandsnachrichtendiensts. Danach sei nur noch eine politische Entscheidung erforderlich, um die Operation zu starten.

In dem Bericht heißt es, Russland habe seit dem Herbst 150.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze mobilisiert. Dazu seien Einheiten aus allen Militärbezirken und Teilen der Armee verlegt worden. "Dies ist die größte militärische Aufrüstung Russlands in den letzten 30 Jahren", schreibt der Geheimdienst des baltischen EU- und Nato-Landes. Als Teil der militärischen Vorbereitungen seien von Russland auch rund 20 000 Soldaten nach Belarus entsandt worden.

Russische Panzer bereiten sich auf den Rückweg nach Russland vor. Eine gemeinsame Militärübung mit Belarus ging zuvor zu Ende. Das Bild stammt aus einem Video des russischen Verteidigungsministeriums. Foto: Russian Defence Ministry/AFP

Nato und EU warnen Putin vor Anerkennung von Separatisten in Ostukraine

16.40 Uhr: Die Nato und die Europäische Union haben den russischen Präsidenten Wladimir Putin vor einer offiziellen Anerkennung der Separatistengebiete in der Ostukraine gewarnt. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am Dienstag in Brüssel, dies käme einer "eklatanten Verletzung" der ukrainischen Souveränität und ihres Staatsgebiets gleich. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schrieb auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter, damit würde Russland die Minsker Abkommen brechen.

Das russische Parlament, die Duma, hatte Putin zuvor aufgefordert, die Bezirke Donezk und Luhansk in der Ostukraine als "souveräne und unabhängige Staaten" anzuerkennen. Pro-russische Separatisten hatten dort 2014 "unabhängige Volksrepubliken" ausgerufen.

Stoltenberg sagte weiter, eine solche Anerkennung würde auch die Versuche Deutschlands und Frankreichs zunichte machen, im sogenannten Normandie-Format mit Russland und der Ukraine eine Lösung zu finden.

Johnson will Botschaft in Kiew so lange wie möglich offen halten

16.15 Uhr: Premierminister Boris Johnson will die britische Botschaft in Kiew trotz der angespannten Lage in der Ukraine so lange wie möglich offen halten. "Ich denke, dass es ein wichtiges Symbol ist, unsere Botschaft so lange wie möglich offen zu halten", sagte Johnson am Dienstag in London, nachdem die USA ihre Botschaft in der Ukraine in die Stadt Lwiw (Lemberg) rund 50 Kilometer vor der polnischen Grenze verlegt hatten.

Auch Großbritannien hat einige Mitarbeiter nach Lwiw verlagert, andere halten aber weiterhin in Kiew die Stellung. Britischen Staatsbürgern, die nicht unbedingt in der Ukraine bleiben müssen, wurde jedoch zur Ausreise geraten.

Johnson sagte, es kämen aktuell "gemischte Signale" aus Moskau. Einerseits gebe es "Zeichen für eine diplomatische Öffnung", andererseits seien die Geheimdienstinformationen noch immer nicht ermutigend. So deute der Aufbau von Feldlazaretten an der Grenze von Belarus und der Ukraine noch immer auf einen unmittelbar bevorstehenden Einmarsch hin.

Ukraine-Krise - Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Scholz – Lage in Ukraine-Krise nicht aussichtslos

15.40 Uhr: Der Bundeskanzler hat sich weiter zuversichtlich gezeigt, auf diplomatischem Weg eine Lösung für den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu finden. "So schwierig und ernst die derzeitige Lage auch scheint – ich weigere mich, sie als aussichtslos zu beschreiben", sagte Scholz am Dienstag nach einem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau. Allen Europäern und der Nato sei klar, dass nachhaltige Sicherheit nicht gegen Russland, sondern nur mit Russland erreicht werden könne. "Von allen ist jetzt mutiges und verantwortungsbewusstes Handeln gefragt", betonte Scholz. "Es ist unsere verdammte Pflicht und Aufgabe, als Staats- und Regierungschefs zu verhindern, dass es in Europa zu einer kriegerischen Eskalation kommt."

Scholz bietet Putin umfangreichen Dialog an

15.31 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin in einem direkten Gespräch zu einem umfangreichen Dialog über den Ukraine-Konflikt aufgerufen. "Lassen Sie uns diese Dinge im Wege des Dialogs weiter bereden. Wir dürfen nicht in einer Sackgasse enden, die wäre ein Unglück", sagte Scholz am Dienstag in Moskau. Scholz sagte, er sehe keinen vernünftigen Grund für den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Deswegen sei nun Deeskalation gefragt. Scholz begrüßte Berichte über einen ersten Truppenabzug. "Unsere beiden Länder sind historisch und kulturell eng miteinander verflochten", sagte Scholz weiter. Es gebe vielfältige Beziehungen und auch großes Potenzial für die Wirtschaftsbeziehungen.

Russlands Präsident Wladimir Putin und Bundeskanzler Olaf Scholz sind erstmals zu einem ausführlichen Gespräch im Kreml zusammengekommen. Foto: Mikhail Klimentyev / Sputnik / AFP

Putin: Bereit zu weiterer Sicherheitszusammenarbeit mit dem Westen

15.29 Uhr: Nach seinem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz zum Ukraine-Konflikt hat der russische Präsident Wladimir Putin seine Bereitschaft bekundet, mit dem Westen weiter in Fragen der europäischen Sicherheit zusammenzuarbeiten. "Wir sind bereit zu dieser gemeinsamen Arbeit auch in der Zukunft", sagte Putin am Dienstag in Moskau. Russland wolle "natürlich" keine Krieg, sondern sei vielmehr "bereit, den Weg der Verhandlungen gehen".

Die beiden Politiker berieten in Moskau mehrere Stunden über den Ukraine-Konflikt. Der Westen fürchtet angesichts des massiven russischen Truppenaufmarschs an der Grenze einen russischen Angriff auf die Ukraine. Moskau bestreitet Angriffsabsichten und verlangt von der Nato Sicherheitsgarantien.

Putin nach Gespräch mit Scholz: "Bereit, den Weg der Verhandlungen gehen". Foto: Kay Nietfeld/dpa

Baerbock fordert Moskau zu Umsetzung von angekündigtem Abzug auf

15.03 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat die russische Regierung aufgefordert, durch konkrete Schritte ein Signal des Deeskalation im Konflikt um die Ukraine zu setzen. Es sei nun "an Russland, den Weg der Deeskalation einzuschlagen und durch konkrete Maßnahmen wie Truppenrückzug zu untermauern", sagte Baerbock am Dienstag bei ihrem Antrittsbesuch in Madrid. Baerbock forderte Russland auf, dem vom Kreml angekündigten Abzug von Soldaten von der ukranischen Grenze Taten folgen zu lassen. "Das wäre ein gutes Signal", sagte die Ministerin.

"Jede echte Deeskalation wäre ein Schritt zur Hoffnung", sagte Baerbock. Ihr spanischer Kollege José Manuel Albares sagte, es wäre eine "ausgezeichnete Nachricht", falls Russland tatsächlich wie behauptet Soldaten von der ukrainischen Grenze abzöge.

Baerbock warf Russland vor, mit seinem Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze die "europäische Friedensordnung aufs Spiel" zu setzen. "Das Zündeln, das die russische Seite seit Wochen rund um die Ukraine betreibt, ist im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich", kritisierte sie. "Wir geben uns keinen Illusionen hin." Baerbock betonte, dass nur diplomatische Gespräche einen Ausweg aus der Krise bilden könnten. "Unsere Gesprächsangebote liegen auf dem Tisch."

Frankreich reagiert positiv auf möglichen Abzug russischer Truppen

14.43 Uhr: Frankreich hat zurückhaltend positiv auf den angekündigten Rückzug russischer Streitkräfte aus dem Grenzgebiet zur Ukraine reagiert. Derzeit überprüfe man diese Information, sagte Regierungssprecher Gabriel Attal am Dienstag in Paris. Wenn sich der Rückzug bestätige, wäre dies eine gute Sache und ein positives Zeichen der Deeskalation, die Präsident Emmanuel Macron erreichen wolle. In den nächsten Stunden sei ein weiterer Austausch der an den diplomatischen Bemühungen beteiligten Staatschefs geplant. Macron habe seine Teilnahme an einem anderen Termin in Paris abgesagt.

Sollte die Truppenbewegung tatsächlich bestätigt werden, wäre das ein Signal, das Frankreich begrüße, hieß es aus dem Élyséepalast. Man halte den diplomatischen Weg für möglich. Man sei aber nicht naiv und bleibe äußerst wachsam.

Olaf Scholz lehnt russischen PCR-Test ab

14.31 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat offenbar große Angst, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Deshalb werden größtmögliche Sicherheitsvorkehrungen ergriffen. Dazu gehört auch, einreisende Staatschefinnen und -chefs anderer Länder mit einem russischen PCR-Schnelltest auf das Coronavirus zu testen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron lehnte dies vor wenigen Tagen ab. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz verzichtete darauf und wählte einen anderen Weg. Es halten sich Gerüchte, dass über russische PCR-Tests DNA gesammelt werde. Was an den Geschichten dran ist, lesen Sie hier.

Ukraine reagiert verhalten auf angekündigten Rückzug russischer Truppen

14.16: Die Ukraine hat verhalten auf die angekündigte Rückkehr erster russischer Soldaten zu ihren Standorten nach Ende von Manövern reagiert. "Erst wenn wir einen Abzug sehen, dann glauben wir an eine Deeskalation", sagte Außenminister Dmytro Kuleba am Dienstag in Kiew. Moskau erzähle viel. Grundsätzlich bewertete er die diplomatischen Bemühungen der vergangenen Wochen als Erfolg. Moskau sei von einer Eskalation der Lage abgehalten worden, meinte Kuleba. "Heute ist bereits Mitte Februar, und die Diplomatie arbeitet weiter." Das von der Ukraine im November den Partnern vorgeschlagene Paket aus Sanktionsdrohungen, Diplomatie und Waffenlieferungen habe geholfen.

Seit Wochen warnen vor allem die USA vor einem bevorstehenden Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine, möglicherweise noch vor dem Ende der Olympischen Spiele am 20. Februar. Dazu seien mehr als 100.000 Soldaten unweit der ukrainischen Grenze zusammengezogen worden. Der Kreml weist die Vorwürfe regelmäßig zurück. Auch die Führung in Kiew sieht keine konkreten Angriffsvorbereitungen.

Die jüngsten US-Warnungen hatte eine Welle von Reisewarnungen und Ausreisen westlicher Diplomaten ausgelöst. Die USA und Kanada verlegten ihre Botschaften aus der Hauptstadt Kiew in das westukrainische Lwiw (Lemberg) rund 50 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt.

Nato: Truppenabzug ist keine Deeskalation

13.27 Uhr: Die Nato sieht im Teilabzug von russischen Truppen an der ukrainischen Grenze noch kein Zeichen der Entspannung. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte in Brüssel, wenn Russland Truppen hin und her bewege, "ist das noch keine Deeskalation". Die militärische Ausrüstung bleibe nach den bisherigen Erfahrungen vor Ort, die Soldaten könnten schnell innerhalb weniger Tage wieder zurückkehren, sagte Stoltenberg. Dies habe man bereits nach den russischen Großmanövern im vergangenen Frühjahr erlebt. Positiv bewertete Stoltenberg aber die von Moskau am Montag signalisierte Bereitschaft, die Gespräche über eine diplomatische Lösung der Ukraine-Krise fortzusetzen: Dies gebe Anlass zu "vorsichtigem Optimismus".

Der amtierende Generalsekretär der Nato, Jens Stoltenberg. Foto: dpa

Scholz trifft Putin im Kreml

13.21 Uhr: Es ist der selbe rund sechs Meter lange weiße Tisch wie vor gut einer Woche: Damals saßen sich Russlands Präsident Wladimir Putin am linken und der französische Staatschef Emmanuel Macron am rechten Ende gegenüber. Am Dienstag sind es Putin links und Bundeskanzler Olaf Scholz rechts. Eine Vorsichtsmaßnahme der Russen, wie es in diplomatischen Kreisen heißt. Sowohl Macron als auch Scholz hatten sich geweigert, einen PCR-Test von russischem Personal vornehmen zu lassen. "Das russische Sicherheitsprotokoll im Kreml ist extrem streng", sagen Diplomaten in Moskau.

Vor dem Auftakt der mehrstündigen Gespräche geben beide Statements ab. Putin lobt die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen. "Seit Jahrzehnten hat es keine Störfälle bei Energiefragen gegeben", sagt er. Die Stimme ist fest, der Blick auf Scholz geheftet. Der Kanzler sitzt mit gefalteten Händen am rechten Tischende, hört konzentriert zu und nickt ganz leicht.

Scholz hält sich kurz. Auch er lobt die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen. Gleichzeitig weist er auf die "schwierige Situation" für Frieden und Sicherheit in Europa hin. Er sei vor diesem Hintergrund froh, dass er sich mit dem Kremlchef austauschen könne, sagt der SPD-Politiker. "Das Wichtigste ist ja, dass wir die Beziehungen zwischen den Staaten durch gute Gespräche miteinander lösen." Es ist erst der Auftakt der Gespräche, die schwierigen Themen rund um Krieg und Frieden in Europa kommen noch.

Scholz besucht Grabmal des Unbekannten Soldaten

12.36 Uhr: Am späten Dienstagvormittag fährt Kanzler Scholz zum noch schneebedeckten Alexandergarten, der an der Westmauer des Kreml liegt. Dort befindet sich das Grabmal des Unbekannten Soldaten. Eine Gedenkstätte nicht nur für die Gefallenen, sondern für die insgesamt 27 Millionen Sowjetbürger, die im Zweiten Weltkrieg getötet wurden. In der Mitte der etwas erhöhten, mit polierten roten Granitplatten ausgelegten Plattform brennt ein Ewiges Feuer.

Langsam schreitet der Kanzler hinter drei russischen Soldaten, die einen Blumenkranz mit deutscher Flagge tragen. Eine Militärkapelle spielt einen Trauermarsch. Scholz schreitet langsam, die Hände eng am dunklen Mantel. Vor der Flamme haben die Soldaten den Kranz auf ein Gestell gelegt. Scholz zupft das Gebinde zurecht. Es folgt eine Schweigeminute zu Metronomschlägen. Danach spielt die Kapelle die deutsche Nationalhymne. Was Scholz in diesem Moment durch den Kopf geht, kann man nur erahnen. Am Ende geht der Kanzler mit der deutschen Delegation zurück in die Busse. Nächste Station: der Kreml.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, M) besucht das Grabmal des unbekannten Soldaten in Moskau. Foto: dpa

Parlament: Putin soll "Volksrepubliken" in Ostukraine anerkennen

11.58 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin soll nach dem Willen der Staatsduma über die Anerkennung der beiden abtrünnigen Regionen Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine als "Volksrepubliken" entscheiden. Eine entsprechende Aufforderung verabschiedete das russische Parlament am Dienstag in Moskau mit großer Mehrheit. Das Dokument werde Putin umgehend übergeben, sagte Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin.

Die Ukraine warnte Russland vor einem solchen Schritt. "Im Falle der Anerkennung tritt Russland de facto und de jure aus den Minsker Vereinbarungen mit allen Begleiterscheinungen aus", sagte Außenminister Dmytro Kuleba in Kiew vor Journalisten. Der unter deutsch-französischer Vermittlung 2015 vereinbarte Friedensplan von Minsk, der Hauptstadt von Belarus, sieht eine Wiedereingliederung der prorussischen Separatistengebiete in die Ukraine mit weitreichender Autonomie vor.

Russland will Teil der Truppen von Ukraine-Grenze abziehen

11.11 Uhr: Die russische Regierung hat den geplanten Abzug eines Teils der an der Grenze zur Ukraine zusammengezogenen Soldaten bestätigt. Bei dem Rückzug der Truppen handele es sich um einen "gewöhnlichen Vorgang", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag vor Journalisten. Zugleich kündigte er an, dass Russland "weitere Militärübungen vornehmen" werde.

Russische Soldaten bei einer Übung. Foto: IMAGO / SNA

Russland will Teil der Truppen von Ukraine-Grenze abziehen

10.08 Uhr: Nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax soll ein Teil der russischen Truppen von der ukrainischen Grenze abgezogen werden. Die Agentur bezieht sich dabei auf Angaben des russischen Verteidigungsministeriums. In dem Bericht heißt es allerdings auch, dass weiterhin große Militärübungen durchgeführt werden sollen.

Scholz lehnt russischen PCR-Test ab

9.20 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat es abgelehnt, sich vor seinem Treffen mit Präsident Wladimir Putin von russischer Seite auf Corona testen zu lassen. Stattdessen entschied sich der SPD-Politiker dafür, den für den Zutritt zum Kreml erforderlichen PCR-Test am Dienstag nach seiner Landung in Moskau von einer Ärztin der deutschen Botschaft vornehmen zu lassen. Die russischen Gesundheitsbehörden seien eingeladen worden, bei dem Test dabei zu sein, hieß es aus dem Umfeld des Kanzlers. Ein Testgerät sei aus Deutschland mitgeführt worden.

Scholz selbst, seine gesamte Delegation und die mitreisenden Journalisten - zusammen mehr als 50 Personen - mussten schon vor der Abreise aus Deutschland insgesamt drei negative PCR-Tests vorlegen. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron hatte bei seinem Besuch in Moskau vor wenigen Tagen einen russischen PCR-Test abgelehnt. Die Folge waren drastische Abstandsregeln bei dem Gespräch im Kreml: Putin und Macron nahmen an den Enden eines sechs Meter langen, weißen Tisches Platz. Auch bei der Pressekonferenz standen die Rednerpulte mehrere Meter voneinander entfernt. Lesen Sie auch: "Hart aber fair": Putin hat Angst vor "Virus der Freiheit"

Bundeskanzler Olaf Scholz reist zu Gesprächen über die Ukraine-Krise nach Moskau. Foto: dpa

Baerbock bekräftigt Forderung nach russischem Truppenrückzug

7.21 Uhr: Vor dem Treffen von Kanzler Olaf Scholz mit Kremlchef Wladimir Putin hat Außenministerin Annalena Baerbock die Forderung nach einem russischen Truppenrückzug von den Grenzen der Ukraine bekräftigt. Die Verantwortung für eine Deeskalation liege "klar bei Russland", sagte sie vor ihrem Antrittsbesuch am Dienstag beim Nato-Partner Spanien.

"An den Grenzen zur Ukraine steht durch den russischen Truppenaufmarsch im Moment das Schicksal eines ganzen Landes und seiner Bevölkerung auf dem Spiel. Die Situation ist äußerst gefährlich und kann jederzeit eskalieren", warnte die Ministerin. Scholz reist im Ringen um einen Abbau der Spannungen in der Ukraine-Krise am Dienstag nach Moskau.

Bericht: Videos zeigen russische Truppenbewegungen

6.13 Uhr: Die Aufstockung der russischen Streitkräfte ukrainischen Grenze geht mehreren Berichten zufolge weiter: Der US-Sender CNN hat nun Videos der Truppenbewegungen aus den sozialen Netzwerken geografisch verortet und authentifiziert. Demnach stammen einige der Videos aus offiziellen Quellen, andere von TikTok oder YouTube. Sie werden von Online-Beobachtern analysiert und ergänzen oft Satellitenbilder.

CNN will diese Videos im Dorf Seretino, etwa 24 Kilometer von der Grenze entfernt, geolokalisiert haben. Sie wurden demnach am Sonntag hochgeladen. Zu sehen sind Panzer.

8 Iskander-M 9T250 transloaders and 15 or more KamAZ trucks with trailers carrying missiles apparently in Belgorod. This indicates they're arriving near the border with plenty of missiles. https://t.co/KfDtoTfAzE — Rob Lee (@RALee85) February 13, 2022

Auf diesem Video ist die Bewegung von Konvois mit ballistischen Kurzstreckenraketen vom Typ Iskander-M zu sehen. Bewegungen mit diesen Raketen scheinen laut CNN in den letzten Wochen in verschiedenen Teilen Westrusslands zugenommen zu haben.

8 Iskander-M 9T250 transloaders and 15 or more KamAZ trucks with trailers carrying missiles apparently in Belgorod. This indicates they're arriving near the border with plenty of missiles. https://t.co/KfDtoTfAzE — Rob Lee (@RALee85) February 13, 2022

Scholz trifft Putin in Moskau

6.00 Uhr: Nach seinem Kurzbesuch in Kiew setzt Bundeskanzler Olaf Scholz seine Bemühungen um eine Entschärfung der Ukraine-Krise heute in Moskau fort. Im Kreml trifft er Russlands Präsident Wladimir Putin erstmals zu einem langen Vier-Augen-Gespräch, für das mehrere Stunden angesetzt sind. Formal handelt es sich um einen Antrittsbesuch des Kanzlers in einer Zeit, in der die deutsch-russischen Beziehungen auf dem Tiefpunkt sind. Die Ukraine-Krise dürfte bei dem Gespräch aber alle bilateralen Konflikte zwischen Berlin und Moskau überlagern.

Als Kanzler steht Scholz nun vor einem schwierigen Wiedersehen mit dem Kremlchef in einer Zeit, da das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland gespannt ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr - auch ohne die Ukraine-Krise. Der Anschlag mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok auf den Putin-Gegner Alexej Nawalny, der nach seiner Genesung in Deutschland in einem russischen Straflager inhaftiert wurde, vergiftet das Verhältnis beider Länder.

Als einen Schlag für die zivilgesellschaftlichen Beziehungen kritisiert die Bundesregierung auch die Schließung deutscher Nichtregierungsorganisationen in Russland. Deshalb ist auch der einst von Kanzler Gerhard Schröder und Putin ins Leben gerufene Petersburger Dialog eingefroren.

US-Regierung bietet Ukraine Kreditgarantie im Milliardenhöhe an

4.36 Uhr: Die US-Regierung will der Ukraine in dem sich zuspitzenden Konflikt mit Russland mit einer Garantie für Kredite in Milliardenhöhe unter die Arme greifen. Man habe Kiew eine staatliche Kreditgarantie von bis zu einer Milliarde US-Dollar (rund 884 Millionen Euro) angeboten, teilte US-Außenminister Antony Blinken am Montagabend (Ortszeit) mit. Damit solle das Land unter anderem seine wirtschaftliche Reformagenda umsetzen. Das Angebot werde die Fähigkeit der Ukraine stärken, angesichts des "destabilisierenden Verhaltens Russlands" wirtschaftliche Stabilität, Wachstum und Wohlstand für die Bevölkerung zu gewährleisten, hieß es.

Die USA hätten der Ukraine bereits drei derartige Kreditgarantien gewährt, hieß es weiter. Seit 2014 stellten die Vereinigten Staaten dem Außenministerium zufolge mehr als 2 Milliarden US-Dollar an Entwicklungshilfe für die Ukraine bereit. Die G7-Staaten unterstützten die Ukraine eigenen Angaben zufolge zusammen mit internationalen Finanzinstituten und dem Internationalen Währungsfonds seit 2014 mit Dutzenden Milliarden US-Dollar Hilfen und Krediten. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) demonstrierte bei einem Besuch in Kiew am Montag mit Finanzzusagen in dreistelliger Millionenhöhe Solidarität mit der Ukraine.

News zur Ukraine-Krise von Montag, 14. Februar: Österreichs Außenminister über Sanktionen gegen Russland

22.42 Uhr: Die Ukraine-Krise spitzt sich dramatisch zu – ein Angriff Russlands könnte unmittelbar bevorstehen. Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg, der am Mittwoch in Berlin erwartet wird, kritisiert im Interview mit unserer Redaktion die Debatte um die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2. Er sagt außerdem, was er von der Moskau-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet. Lesen Sie hier: Außenminister – "Sanktionen gegen Russland tun auch uns weh"

Ukrainischer Botschafter fordert von Scholz ein "klares Ultimatum" an Putin

21.50 Uhr: Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat von Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinem Moskau-Besuch an diesem Dienstag ein hartes Auftreten gefordert. "Nur ein klipp und klares Ultimatum an Herrn Putin mit einer Deadline, seine bis zu den Zähnen bewaffneten Horden nicht später als am 16. Februar zurückzubeordern, kann noch den Weltfrieden retten", sagte Melnyk unserer Redaktion. "Sollte der Kremlchef diese allerletzte Warnung ignorieren, müssten bereits am nächsten Tag schritt- und stufenweise äußerst schmerzhafte präventive Sanktionen gegen Russland eingeführt werden."

Die wirtschaftlichen Strafmaßnahmen sollten ein totales Importembargo von Öl, - Gas- und Kohleprodukten sowie anderen strategischen Rohstoffen ebenso umfassen wie das Einfrieren russischen Staatsvermögens im Ausland - einschließlich Bankkonten -, ein komplettes Investitionsverbot in Russland sowie umfangreiche persönliche Sanktionen gegen die russische Staatsführung und Oligarchen.

"Alle Karten müssen endlich auf den Tisch. Auch das endgültige Aus für Nord Stream 2 soll nicht nur öffentlich bekräftigt werden, sondern auch tatsächlich für immer und ewig politisch beschlossen und rechtlich umgesetzt werden", betonte Melnyk. Die zusätzlichen 150 Millionen Euro an deutschen Kreditgarantien seien "ein guter Schritt nach vorne". Aber dies sei nicht ausreichend. "Die Ukrainer erwarten von Kanzler ein milliardenschweres Support-Programm, um die Resilienz der Wirtschaft zu stärken. Aber vor allem eine EU-Beitrittsperspektive", so Melnyk.

Andrej Melnik, Botschafter der Ukraine in Deutschland. Foto: dpa Picture-Alliance / Michael Kappeler / picture alliance / dpa

Was der Westen Russland versprach

20.41 Uhr: Es ist ein schwerer Vorwurf, den Russlands Präsident Wladimir Putin gegen Deutschland und die anderen Nato-Staaten erhebt: Der Westen habe Moskau im Wiedervereinigungsjahr 1990 zugesagt, dass sich die Nato nicht nach Osten ausdehnen werde – und diese Zusage sei gebrochen worden. Lesen Sie hier: Hat Putin recht? Was der Westen Russland versprach

USA verlegen Botschaftsgeschäfte in der Ukraine von Kiew nach Lwiw

20.25 Uhr: Die USA verlegen angesichts der extrem angespannten Lage im Ukraine-Konflikt ihre Botschaftsgeschäfte von der Hauptstadt Kiew in die Stadt Lwiw (Lemberg) nahe der Grenze zu Polen. Es handle sich um eine vorübergehende Vorsichtsmaßnahme, teilte das US-Außenministerium mit.

Ein Blick auf die US-Botschaft in Kiew. Foto: Andrew Kravchenko/AP/dpa

Pentagon-Sprecher – Russischer Angriff ohne Vorwarnung möglich

20.15 Uhr: Ein russischer Angriff auf die Ukraine ist nach Einschätzung des US-Verteidigungsministeriums jederzeit möglich. "Ich denke, dass wir alle darauf vorbereitet sein müssen, dass es mit wenig oder gar keiner Vorwarnung geschehen könnte", sagte Ministeriumssprecher John Kirby am Montag im US-Sender CNN. Auf die Frage nach der Wahrscheinlichkeit einer Invasion antwortete Kirby mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin: "Ich denke, dass Herr Putin der Einzige ist, der die Antwort darauf kennt."

Putin habe über das Wochenende weiter Truppen im Grenzbereich zur Ukraine zusammengezogen, sagte Kirby. Die Zahl der russischen Soldaten liege inzwischen weit über 100 000. Es gehe aber um mehr als diese Zahl. Putin verfügte über "ein beeindruckendes Arsenal an militärischen Fähigkeiten", sollte er sich für einen Angriff entscheiden. Die US-Regierung warnt seit Wochen mit zunehmender Dramatik vor einer drohenden russischen Invasion der Ukraine.

Ukraine ist tief enttäuscht von Deutschland

19.20 Uhr: Die Ukraine fühlt sich von der Bundesrepublik im Stich gelassen. Das hat nicht nur etwas mit ausbleibenden Waffenlieferungen zu tun. Lesen Sie hier den Kommentar: Ukraine ist tief enttäuscht vom angeblichen Partner Deutschland

Deutsche Verstärkung für Nato-Truppe in Litauen eingetroffen

16.54 Uhr: Inmitten schwerer Spannungen im Ukraine-Konflikt sind in Litauen die ersten deutschen Truppen zur Verstärkung des von der Bundeswehr geführten Nato-Bataillons in dem baltischen EU- und Nato-Land eingetroffen. Ein Kontingent von rund 100 Soldaten kam am Montag auf dem Flughafen der Stadt Kaunas an und machte sich auf den Weg zum Militärstützpunkt Rukla. Dort werden sie Teil des seit 2017 stationierten Nato-Gefechtsverbands zur Abschreckung Russlands.

Deutschland stellt als sogenannte Rahmennation des Bataillons etwa die Hälfte der bislang 1200 Soldaten. Litauen grenzt an die russische Exklave Kaliningrad (das frühere nördliche Ostpreußen) sowie an Russlands Verbündeten Belarus. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen Russland und der Ukraine eine Verstärkung des Gefechtsverbandes angekündigt. Deutschland entsendet dazu rund 350 zusätzliche Soldaten mit rund 100 Fahrzeugen.

Scholz sagt der Ukraine weitere Finanzhilfen zu

15.49 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Ukraine im eskalierenden Konflikt mit Russland weitere Finanzhilfen zugesagt. Das Land erhalte 150 Millionen Euro als neuen ungebundenen Finanzkredit, zudem stünden 150 Millionen aus einem bestehenden Kredit bereit, die noch nicht abgeflossen seien, teilte der SPD-Politiker am Montag bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew mit.

Die beiden hatten sich zuvor fast zwei Stunden unterhalten, länger als geplant. "Es sind sehr ernste Zeiten, in denen ich die Ukraine besuche", sagte Scholz. Deutschland stehe eng an der Seite Kiews. Kein Land der Welt habe der Ukraine in den vergangenen acht Jahren mehr finanzielle Hilfe geleistet als Deutschland. Es seien mehr als zwei Milliarden Euro gegeben worden. Scholz kündigte an, die Zusammenarbeit entschlossen fortsetzen zu wollen.

Scholz zu Besuch in Kiew eingetroffen.

Russland will mit Nato weiter verhandeln: "Es gibt immer eine Chance"

15.11 Uhr: Russland will in der Krise um die Ukraine weiter mit den USA und der Nato über Sicherheitsgarantien für Moskau verhandeln. Der russische Präsident Wladimir Putin fragte am Montag seinen Außenminister Sergej Lawrow, ob er in den Verhandlungen mit dem Westen überhaupt noch eine Chance sehe.

"Es gibt immer eine Chance", antwortete Lawrow. Allerdings dürften sich die Gespräche nicht endlos hinziehen. Nach Darstellung Lawrows hat Russland nun auch eine zehnseitige Antwort an die Nato und die USA formuliert, nachdem beide Seiten bereits vorher Schriftstücke ausgetauscht hatten.

Lafontaine: Der Westen muss "Putin-Versteher" werden

14.51 Uhr: Der frühere Mitgründer und Vorsitzende der Linkspartei, Oskar Lafontaine, hat in der Ukraine-Krise dem Westen "Lügen" vorgeworfen und mehr Verständnis für Russlands Staatschef Wladimir Putin gefordert. "Der Westen muss zum Putinversteher werden, sonst gibt es keinen Frieden", sagte Lafontaine am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. "Der Westen muss lernen, dass man dem Gegenüber dieselben Rechte einräumen muss, die man für sich selbst in Anspruch nimmt." Und: "Wenn man zum Frieden befähigt sein will, muss man den anderen verstehen."

"Die ganze Politik der westlichen Staaten - natürlich unter Führung der USA, die machen die Politik, niemand anderes - beruht auf Lügen", sagte der jetzige Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke im saarländischen Landtag. Nicht Russland stehe an den Grenzen der USA, sondern die USA hätten Raketenbasen in Rumänien und in Polen. Die USA hätten auch "einen Umsturz" in der Ukraine finanziert. "Die Lösung wäre also ganz einfach: Da die USA keine Raketenbasen und Truppen vor ihrer Haustür wollen, müssen sie Russland dasselbe Recht einräumen."

(fmg/dpa/AFP/epd)

Dieser Artikel ist zuerst auf waz.de erschienen.