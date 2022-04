Inmitten des russischen Angriffskrieges feiern orthodoxe Gläubige in der Ukraine das Osterfest. Präsident Wolodymyr Selenskyj wandte sich mit einer Rede in einer Kathedrale an seine Bürger. Er bat Gott um den Schutz aller Ukrainer.

NRW-Ministerpräsident Wüst hat die SPD zum Parteiausschluss von Altkanzler Schröder aufgerufen. Mehr im Newsblog zum Ukraine-Krieg.

Laut US-Außenminister Blinken kehren US-Diplomaten in die Ukraine zurück

NRW-Ministerpräsident Wüst hat die SPD zum Parteiausschluss von Gerhard Schröder aufgefordert

Die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Selenskyj bereitet sich auf einen russischen Angriff vor

Schwerer Brand bricht in russischem Öldepot aus

Reform des Katastrophenschutzes: Grüne wollen U-Bahnhöfe und Tiefgaragen als Schutzräume nutzen

Vizekanzler Habeck plädiert in einem Interview für die Lieferung schwerer Waffen

Berlin/Kiew/Moskau. Trotz des orthodoxen Osterfestes und internationaler Bitten um eine Feuerpause griff Russland am Wochenende weiterhin ukrainische Gebiete und Stützpunkte an. Bei Angriffen auf die Hafenstadt Odessa starben nach ukrainischen Angaben acht Personen. Der russische Präsident Wladimir Putin zeigte sich dagegen mit einer Kerze in der Moskauer Erlöserkathedrale und betonte die Rolle der Kirche für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Unterdessen stellen sich immer mehr politische Vermittler an die Seite der Ukraine. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte das türkische Staatsoberhaupt Recep Tayyip Erdoğan am Sonntag in einem Telefonat dazu auf, sich für die Evakuierung der Zivilbevölkerung aus Mariupol einzusetzen.

Worum geht es in dem Konflikt? Lesen Sie hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Ukraine-Konflikt

Erdoğan sieht die Türkei als Vermittler in Friedengesprächen, weil das Land sowohl zu Russland als auch der Ukraine gute Beziehungen führt. Kommende Woche will UN-Generalsekretär António Guterres ähnliches versuchen: Er wird zunächst in die Türkei und anschließend nach Moskau und Kiew reisen.

News zum Ukraine-Krieg von Montag, 25. April: Union legt Antragsentwurf für Lieferung schwerer Waffen vor

8.57 Uhr: Im Streit über die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine macht die Union weiter Druck auf die Ampel-Koalition. Die größte Oppositionsfraktion legte wie angekündigt einen Vorschlag für einen Bundestagsbeschluss vor und bot SPD, Grünen und FDP zugleich an, einen gemeinsamen Antrag zu erarbeiten. Der Entwurf der CDU/CSU-Fraktion fordert, die deutschen Waffenlieferungen "in Quantität und Qualität unverzüglich und spürbar" zu intensivieren. Deutschland müsse sich jetzt "seinen Verbündeten in EU und Nato anschließen und einen entschlossenen Beitrag zur Stärkung der ukrainischen Selbstverteidigungskräfte leisten - auch und gerade mit schweren Waffen".

Der Antragsentwurf liegt der Deutschen Presse-Agentur vor, zuerst hatte die "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet. Die Union schickte ihn am Sonntag an die Ampel - "verbunden mit dem Angebot der Unionsfraktion, einen gemeinsamen Antrag zu erarbeiten", wie Fraktionschef Friedrich Merz sagte. "Es ist keine Taktiererei, sondern ein aufrichtiges Gesprächsangebot", versicherte der CDU-Vorsitzende. Lesen Sie dazu: FDP-Parteitag – Lindner verteidigt Scholz in Waffen-Debatte

Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die sich deutlich für die Lieferung schwerer Waffen einsetzt, sagte dem ARD-Hauptstadtstudio am Sonntag: "Wir werden, sofern ein Antrag der CDU kommt, unseren eigenen Antrag anbieten, und dann werden wir darüber abstimmen. Wir werden mit Sicherheit nicht zulassen, dass Friedrich Merz glaubt, mit einem solchen politischen Move diese Ampel zu sprengen. Das wird ihm nicht gelingen." SPD-Chef Lars Klingbeil hatte der Union wegen des geplanten Antrags bereits einen "Krawallkurs" vorgeworfen.

Blinken: US-Diplomaten kehren in die Ukraine zurück

7.11 Uhr: Die USA wollen ihre Militärhilfe für die Ukraine weiter aufstocken, und US-Diplomaten sollen noch in dieser Woche in die Ukraine zurückkehren. Das berichteten US-Medien am Montagmorgen nach einem Besuch von US-Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin in der Ukraine. In Kiew hatten die beiden demnach am Sonntag unter anderem den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Selenskyj hatte den Besuch bei einer Pressekonferenz am Samstag angekündigt. In Washington hatte es aber aus Sicherheitsgründen zunächst keinen Kommentar dazu gegeben.

Blinken kündigte den Berichten zufolge an, dass US-Diplomaten, die vor Beginn der russischen Invasion die Ukraine verlassen hatten, noch in dieser Woche in das Land zurückkehren würden. Dies sei eine starke Botschaft der Solidarität der Vereinigten Staaten. Präsident Joe Biden werde bald zudem Bridget Brink als US-Botschafterin in der Ukraine nominieren. Brink ist derzeit US-Gesandte in der Slowakei.

Außerdem wolle Biden die Militärhilfe für die Ukraine und 15 andere osteuropäische Länder um voraussichtlich weitere 713 Millionen Dollar (rund 662 Mio Euro) aufstocken, schrieb die "New York Times". Dies solle unter anderem dem ukrainischem Militär die Umstellung auf modernere Waffensysteme ermöglichen. Lesen Sie mehr: Ukraine-Krieg: Mit Kamikaze-Drohnen gegen Putins Panzer

Grüne wollen U-Bahnhöfe und Tiefgaragen als Schutzräume nutzen

6.17 Uhr: Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine wollen die Grünen in der Ampel-Koalition den Zivil- und Katastrophenschutz in Deutschland reformieren. So sollen bundesweit deutlich mehr Schutzräume geschaffen werden, heißt es in einem

15-Punkte-Programm, das dem "Tagesspiegel" (Montag) vorliegt. "Eine Möglichkeit besteht zum Beispiel darin, grundsätzlich geeignete Bauten wie U-Bahnhöfe, Tiefgaragen oder Keller in öffentlichen Gebäuden in Schutzkonzepte einzubeziehen", steht demnach in der Vorlage, die der Bundesvorstand an diesem Montag beschließen will.

Die gesamte zivile Verteidigung müsse verstärkt werden, heißt es demnach weiter: "Dazu gehört, dass umfangreiche Fähigkeiten zur Unterbringung und Versorgung von Menschen vorgehalten werden, ebenso wie der Ausbau von Notbrunnen zur Trinkwasserversorgung." Ferner müssten die aktuellen Vorratsvorschriften dringend reformiert werden, sie beschränkten sich bisher auf wenige Bereiche wie die

Grundversorgung mit Lebensmitteln oder die Erdölbevorratung. "Bei geeigneter Schutzausrüstung, Medikamenten, medizinischem Material oder Technik braucht es in nationalen Krisen Vorhaltungen, auf die schnell zurückgegriffen werden kann", wird in dem Papier betont.

Ricarda Lang (r) und Omid Nouripour treffen zu einem Pressetermins ein. Foto: dpa

Brand in russischem Öldepot nahe der ukrainischen Grenze

6.02 Uhr: In einem russischen Öldepot unweit der Grenze zur Ukraine ist in der Nacht zum Montag ein schwerer Brand ausgebrochen. Das Feuer habe in der Stadt Brjansk Lagertanks erfasst, teilte der örtliche Katastrophenschutz der Nachrichtenagentur Tass mit. Es liefen Löscharbeiten. Weitere Details gab es zunächst nicht. Auf im Internet veröffentlichten Videos waren aus der Entfernung hohe Flammen zu sehen. Brjansk ist weniger als 150 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Ob der Brand mit dem Krieg in der Ukraine in Zusammenhang stehen könnte, war zunächst nicht bekannt. Anfang April hatte Russland nach einem Brand in einem Öllager in der russischen Stadt Belgorod die Ukraine dafür verantwortlich gemacht. Nach russischer Darstellung feuerten zwei ukrainische Hubschrauber Raketen auf die Anlage ab. Die Ukraine wies das zurück. Belgorod liegt weniger als 50 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Selenskyjs Heimatstadt bereitet sich auf russischen Angriff vor

5.48 Uhr: Krywyj Rih, die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, bereitet sich auf einen Angriff russischer Truppen vor. Die ukrainischen Streitkräfte rechneten mit einer Offensive in den kommenden Tagen, schrieb der örtliche Militärchef Oleksandr Wilkul im Online-Dienst Telegram am Sonntag. Man habe mehrstufige Verteidigungslinien aufgebaut und versuche, Zivilisten aus gefährdeten Gebieten zu bringen.

Krywyj Rih ist unter anderem dank der Eisenerz-Förderung ein wichtiges Industriezentrum für die Ukraine. Die Stadt liegt nördlich von Cherson, das als erste große Stadt schon zu Beginn des Krieges von russischen Truppen besetzt wurde. In den vergangenen Wochen wurde die Stadt wiederholt Ziel von Raketenangriffen.

Wüst fordert SPD-Parteiausschluss Schröders

5.33 Uhr: Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat von der SPD-Führung die Einleitung eines Parteiausschluss-Verfahrens gegen Alt-Kanzler Gerhard Schröder (SPD) wegen dessen Interview in der "New York Times" gefordert. "Das Interview in der New York Times ist schon ziemlich verstörend und es muss Folgen haben", sagte Wüst am Sonntagabend im Sender Bild TV. Er nannte Schröders Verhalten "schamlos".

Die gesamte SPD-Führung habe gesagt: "Wenn Gerhard Schröder an seinen gut bezahlten Mandaten bei Putin festhält, kann er nicht mehr Mitglied der SPD sein." Jetzt sage Schröder, dass er genau das vorhabe. "Deshalb ist die SPD jetzt aufgerufen, ihren Worten Taten folgen zu lassen", forderte Wüst.

Als Konsequenz aus dem Fall forderte der NRW-Regierungschef eine Neuregelung der Bezüge: "Wir sollten klar festlegen, dass es die Versorgung für die Altkanzler und auch ehemalige Bundespräsidenten nur geben kann, wenn man nicht noch von anderen Staaten Geld bekommt."

Schröder hatte sich in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit der "New York Times" gegen ein deutsches Embargo auf Energielieferungen aus Russland ausgesprochen. Gleichzeitig nannte er Russlands Angriffskrieg in der Ukraine einen "Fehler".

Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Foto: dpa

News zum Ukraine-Krieg von Sonntag, 24. April: Macron: Schwierige Jahre werden vor uns liegen

22.30 Uhr: Frankreichs wiedergewählter liberaler Präsident Emmanuel Macron hat das Land auf schwierige Jahre eingeschworen. "Ich bin mir bewusst, dass mich dieses Votum für die kommenden Jahre verpflichtet", sagte Macron am Sonntagabend vor einer Menschenmenge vor dem Eiffelturm in Paris. "Die kommenden Jahre werden sicherlich schwierig sein, aber sie werden historisch sein und gemeinsam müssen wir sie für die neuen Generationen schreiben", sagte der 44-Jährige.

"Sie haben sich für ein humanistisches, republikanisches, soziales und ökologisches Projekt entschieden, das auf Arbeit und Kreativität beruht, ein Projekt zur Befreiung unserer akademischen, kulturellen und unternehmerischen Kräfte", betonte Macron. "Diese neue Ära wird nicht die Kontinuität der zu Ende gehenden fünf Regierungsjahre sein." Der Präsident fuhr fort: "Wir werden anspruchsvoll und ehrgeizig sein müssen. Wir haben so viel zu tun, und der Krieg in der Ukraine ist da, um uns daran zu erinnern, dass wir uns in tragischen Zeiten befinden, in denen Frankreich seinen Weg finden muss."

Der wiedergewählte Präsident Emmanuel Macron hat Frankreich auch aufgrund des Ukraine-Kriegs auf schwierige Jahre eingeschworen. Foto: Ludovic MARIN / AFP

Staat nimmt auch wegen der Inflation im ersten Quartal 18,8 Milliarden Euro mehr ein

22.26 Uhr: Die Einnahmen des Staates aus der Mehrwertsteuer sind in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 unter anderem im Zuge der hohen Inflation stark gestiegen. Nach Berechnungen der Linke-Fraktion im Bundestag, die dieser Redaktion vorliegen, nahmen Bund und Länder im ersten Quartal 73,6 Milliarden Euro ein. Das sind 18,8 Milliarden Euro oder 34,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Angesichts der immer weiter steigenden Belastungen für Verbraucherinnen und Verbraucher forderte Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch weitere Entlastungen. "Es ist nicht vermittelbar, dass der Staat an den explodierenden Preisen verdient", sagte Bartsch dieser Redaktion. "Das Geld muss den Bürgern zurückgegeben werden und wir brauchen unter anderem die Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel." Wenn die Preise durch die Decke gehen, sei steuerliche Zurückhaltung gefragt. Bartsch: "Die Ampel muss bei der Mehrwertsteuer endlich handeln. Die Preise sind die soziale Frage der Stunde."

Ukraine-Krieg – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

OSZE fordert Freilassung von festgenommenen Mitarbeitenden

21.59 Uhr: Die Spitze der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat die sofortige Freilassung von vier lokalen Mitarbeitenden in der Ostukraine gefordert. Sie seien in Gebieten der Bezirke Luhansk und Donezk festgenommen worden, und würden ohne Anklage festgehalten, sagte der polnische Außenminister und derzeitige OSZE-Vorsitzende Zbigniew Rau.

Die OSZE wollte ihre internationalen Beobachter angesichts der russischen Invasion Ende Februar außer Landes bringen. Die unbewaffneten Experten überwachten vor allem die Waffenstillstandslinie zwischen staatlichen Truppen und prorussischen Separatisten in der Ostukraine. Nach dem Abzug blieben die ukrainische Mitarbeitenden zurück.

Laut der OSZE-Generalsekretärin Helga Schmid hielten sie den Kontakt mit der Zivilgesellschaft aufrecht und setzten sich für lokale Waffenstillstände ein, damit lebenswichtige Infrastruktur repariert werden konnte.

Düsseldorfs ehemaliger Bürgermeister wegen Blog-Post in Kritik

20.59 Uhr: Düsseldorfs ehemaliger Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) hat am Wochenende mit einem Blog-Beitrag für Kritik gesorgt. Geisel äußert darin Bedauern über die 410 getöteten Zivilisten und Zivilistinnen in der ukrainischen Stadt Butscha, fragte dann aber: "Werden durch die ukrainische Genozid-Rhetorik nicht letztlich die Kriegsverbrechen von Srebrenica, My Lai und Babiyar (Babyn Jar), um nur einige zu nennen, und vielleicht auch die Bombennacht von Dresden […] bagatellisiert?"

Der Blog-Beitrag mit dem Titel "Es reicht, Herr Melnyk" wurde bereits vor mehreren Tagen veröffentlicht, wurde am Wochenende aber vom ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk bei Twitter aufgegriffen. Der SPD-Spitzenkandidat zur NRW-Landtagswahl am 15. Mai, Thomas Kutschaty, sprach gegenüber der "Rheinischen Post" von einer "Relativierung" der Kriegsverbrechen von Butscha.

Geisel selbst äußerte am Sonntag Sorge über mögliche Waffenlieferungen, betonte aber, er habe Verständnis für entsprechende Forderungen. Geisel war von 2014 bis 2020 Oberbürgermeister von Düsseldorf.

Habeck will schwere Waffen liefern

20.17 Uhr: Im Interview mit dem "ZDF" fordert Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Lieferung von schweren Waffen zur Unterstützung der Ukraine. "Kämpft die Ukraine für sich, und wir helfen ihr dabei, oder kämpft die Ukraine für uns einen Krieg, der die Freiheit auch ganz Europas verteidigt?", fragte Habeck in der Sendung "Berlin direkt".

Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Habeck will Waffen liefern Foto: dpa

Deutschland arbeite intensiv daran, "schwere Waffen in die Ukraine zu liefern". Er sei zudem sicher, dass auch die Bundeswehr ihre Bestände überprüft, um möglicherweise mehr abzugeben. In der Vergangenheit habe Deutschland es versäumt, die Ukraine rechtzeitig zu unterstützen, so der Vizekanzler.

Dass die Bundesregierung damals "nicht schnell genug war, heißt ja nicht, dass man jetzt nicht schnell werden muss", erklärt Habeck. Deutschland dürfe nicht aus einer Lähmung vor Angst heraus nichts tun.

Opferzahl nach Brand in russischem Militärinstitut wächst auf 17

19.03 Uhr: Die Zahl der Todesopfer nach einem Brand in einem russischen Militärinstitut für Raketenforschung ist deutlich gestiegen - auf mindestens 17 Menschen. Acht weitere Personen, die sich in dem Gebäude aufgehalten haben sollen, werden noch vermisst, meldete die Nachrichtenagentur Interfax am Sonntag.

Das Feuer war am Donnerstag in dem Forschungsinstitut ausgebrochen und hatte das Gebäude praktisch vollständig zerstört. Zunächst war von sechs Toten die Rede. Das Institut gilt als eine zentrale Einrichtung des Verteidigungsministeriums und war an der Entwicklung der Iskander-Rakete beteiligt, die Russland im Krieg gegen die Ukraine gerade intensiv nutzt. Das Institut entwickelt unter anderem Navigations-, Kontroll- und Steuerungssysteme für die Raumfahrt, aber auch für Kampfflugzeuge und Raketen.

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Schweiz lehnt deutsche Anfrage zu Munition für Ukraine ab

18.53 Uhr: Deutschland darf keine in der Schweiz gekaufte Munition an die Ukraine liefern. Das Schweizer Wirtschaftsministerium lehnte entsprechende Anfragen aus Deutschland ab, wie es am Sonntag bestätigte. Zur Begründung verwies das Ministerium nach Angaben der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf die Neutralität der Schweiz.

Eine solche Lieferung sei rechtlich unmöglich, wurde das Ministerium zitiert. Exporte in Länder, die in intensive und länger andauernde interne oder internationale Kampfhandlungen verwickelt sind, seien zwingend verboten.

Die Schweizer "Sonntagszeitung" hatte über die Abweisung des deutschen Gesuchs zu der Munition berichtet. Für diese Haltung werde die Schweiz aus Deutschland dafür mitverantwortlich gemacht, dass keine deutschen Marder-Schützenpanzer an die Ukraine für den Kampf gegen die russischen Invasionstruppen geliefert werden könnten, hieß es in dem Bericht. Deren Gefechtsköpfe sind dem Blatt zufolge mit Munition bestückt, die aus der Schweiz stammt.

Die Schützenpanzer der Bundeswehr vom Typ Marder 1A3 können laut der deutschen Regierung auch wegen der Schweizer Blockade nicht an die Ukraine geliefert werden. Foto: Philipp Schulze/dpa

Russland nennt neue Details zu Interkontinentalrakete

18.11 Uhr: Russlands Militär hat neue Details zur Interkontinentalrakete Sarmat veröffentlicht. In der vergangenen Woche hatte ein Test der Sarmat-Rakete für Aufsehen gesorgt. Die USA reagierten jedoch sehr gelassen auf eine mögliche Bedrohung für sich und die Bündnispartner.

In einer TV-Sendung gab der russische Generaloberst Sergej Karakajew nun bekannt, dass die Sarmat in der Lage sei, mehrere Atomsprengköpfe zu transportieren. Gleichzeitig sei sie laut Karakajew auch in der Lage mehrere Hyperschallwaffen des Typs Avangard zu transportieren.

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Fluchtkorridor aus Mariupol wohl erneut gescheitert

18.00 Uhr: Ein Fluchtkorridor für die immer noch im größtenteils zerstörten Mariupol ausharrenden Zivilisten ist wohl erneut gescheitert. Das gab die ukrainische Vize-Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk bekannt. Der nächste Versuch soll laut Wereschtschuk am Montag erfolgen. Sie forderte Uno-Generalsekretär António Guterres auf, sich in der kommenden Woche in Moskau für die Evakuierung aus Mariupol und einen Waffenstillstand einzusetzen. Guterres plant nächste Woche einen Besuch in Russland.

Ein Teil eines zerstörten Panzers und ein verbranntes Fahrzeug stehen in einem von den von Russland unterstützten Separatisten kontrollierten Gebiet in Mariupol. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa

London fordert von Deutschland und Frankreich mehr Unterstützung für Ukraine

17.46 Uhr: Deutschland und Frankreich könnten aus Sicht der britischen Regierung mehr tun, um die Ukraine im Kampf gegen die russischen Streitkräfte zu unterstützen. "Es wäre gut, mehr von Frankreich und auch Deutschland zu sehen", sagte Oliver Dowden, Minister ohne Geschäftsbereich und Vorsitzender der Konservativen Partei, am Sonntag dem Fernsehsender Sky News.

Angesichts der Verstärkung der russischen Offensive im Osten und Süden der Ukraine müsse der Westen den Druck auf Moskau weiter erhöhen. "Der Westen muss erneut reagieren, und wir haben die Absicht, das zu tun", sagte Dowden. "Es gibt den Wunsch bei uns allen, das zu tun, aber es wäre gut, mehr von Frankreich und auch Deutschland zu sehen".

Pro-russischer Autokorso in Berlin abgesagt

16.43 Uhr: Die Versammlungsleitung einer in Berlin für Sonntag angemeldete pro-russische-Demonstration sagte die Veranstaltung ab. Wie die Berliner Polizei mitteilte, sollte der Autokorsos um 11 Uhr in Ahrensfelde starten. Stattdessen versammelten sich dort einige Dutzend Gegendemonstrierende.

Anfang des Monats hatte ein pro-russischer Autokorso in Berlin Empörung ausgelöst. Rund 400 Fahrzeuge waren mit russischen Fahnen durch die Stadt gefahren. Zur Absage der erneuten Demonstration wollte die Polizei keine Gründe nennen.

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Die südukrainische Hafenstadt Mariupol ist größtenteils zerstört. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Minenräumeinsatz wird in der Region Kiew durchgeführt. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Die ausgebrannten Überreste eines Autos liegen nach einem Gefecht zwischen russischen und ukrainischen Truppen am Straßenrand. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Die südrussische Hafenstadt Mariupol ist vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine besonders schlimm betroffen. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Wohnung in Charkiw steht in Flammen, nachdem sie von russischen Bombardements getroffen wurde. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukraine, Wynohradne: Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenfoto zeigt eine Erweiterung der Gräber auf einem Friedhof bei Wynohradne, etwa 12 Kilometer östlich von Mariupol am 15.04.2022. Foto: Uncredited/Maxar Technologies/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Frisch ausgehobene Gräber für getötete Zivilisten in Butscha. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Keine Feuerpause: Auch während des orthodoxen Osterfests gehen die Kämpfe in der Ukraine weiter. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenfoto soll ein Massengrab in Manhusch in der Nähe eines Friedhofs parallel zum Straßenverlauf zeigen. Manhusch liegt ca. 20 km westlich von Mariupol. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Mitglied der ukrainischen Sicherheitskräfte leistet einem Verletzten Erste Hilfe, nachdem russische Truppen eine Fabrik in Kramatorsk bombardiert haben. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Zwei Frauen betrachten den Krater, den eine russische Rakete in einem Wohnviertel in Mykolajiw hinterlassen hat. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Frau weint in einer Flüchtlingsunterkunft in Dnipro, als sie über ihre Flucht vor den russischen Angriffen auf ihre Stadt spricht. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukrainische Soldaten während einer Übung an einem nicht genannten Ort in der Nähe von Lwiw. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Beschädigte Militärfahrzeuge der ukrainischen Armee in Mariupol. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Während in Lwiw eine Luftsirene ertönt, sitzt Zlata-Maria Shlapak mit ihrem Hund Letti in einer Badewanne. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Auf dem Friedhof in Irpin wurden drei neue Gräber für die nächsten Beerdigungen ausgehoben. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Zivilisten gehen in Mariupol an einem Panzer vorbei, der bei schweren Kämpfen zerstört wurde. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Die Hafenstadt Mariupol ist seit dem 1. März vollständig von russischen Truppen eingeschlossen. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein bewaffneter Soldat der Miliz der Donezker Volksrepublik im Osten von Mariupol. Die Soldaten bitten im Internet die Politiker der Welt eindringlich um Hilfe. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Soldaten gehen an beschädigten Wohnhäusern in Mariupol vorbei. Sie verteidigen auch das Stahlwerk Asow-Stahl, wo sich viele Zivilisten befinden. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Anwohnerin in Mariupol kocht am Straßenrand Essen. 6.000 Menschen sollen noch in Bussen in Sicherheit gebracht werden. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Mutter wartet mit ihrer Tochter auf einen Bus, um aus der Stadt Slowjansk zu fliehen. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Im ukrainischen Butscha werden Opfer der russischen Invasion beerdigt. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Frau legt Blumen auf das frische Grab ihres Mannes. Der 74-Jährige starb während der einmonatigen russischen Besetzung von Butscha infolge mangelnder medizinischer Versorgung. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Mann versucht nach einem russischen Bombardement eines Wohnviertels in Charkiw, ein Feuer zu löschen. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Placido Domingo singt bei einem Benefiz-Konzert in Buenos Aires, Argentinien. Foto: Marcos Brindicci/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Patient Evhen Perepelytsia (r.) wird in einem Zug nach Lwiw verlegt. Ärzte ohne Grenzen haben zusammen mit der ukrainischen Eisenbahn und dem Gesundheitsministerium einen Spezialzug organisiert, der bis zu 48 Patientinnen aus frontnahen Krankenhäusern evakuieren kann. Foto: Genya SAVILOV / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Einwohnerinnen und Einwohner des Dorfes Buzova inspizieren einen zerstörten russischen Panzer. Foto: Sergei SUPINSKY / AFP



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Im Keller des Klosters Hoschiw haben die Nonnen eine Kappelle eingerichtet, in der sie bei Luftalarm Zuflucht finden. Foto: AP Photo/Nariman El-Mofty

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Nonne spielt mit vertriebenen Kindern im Frauenkloster Hoschiw, in der Region Iwano-Frankiwsk. Foto: Nariman El-Mofty/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukrainische Mütter demonstrieren mit handgemachten Puppen in Krakau gegen das Töten von Kindern durch die russische Armee. Foto: Omar Marques/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Maria Korechko (mitte) trauert um ihren getöteten Sohn Andriy Zagornyakon. Er starb bei Gefechten nahe der Stadt Popasny. Foto: Joe Raedle/Getty Images



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Butscha: Oleg trauert um seine Mutter Inna. Foto: Rodrigo Abd/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Schafe streifen durch das Dorf Lukashivka, bei Chernihiv. Foto: Anastasia Vlasova/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Schwarzwild-Keiler "Putin" hat einen neuen Namen. Das Tier lebt in einem Wildpark in Bayern und hört nun auf "Eberhofer". Foto: Nicolas Armer/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Menschen in Bordjanka erhalten Lebensmittel aus einer Kirche. Foto: Petros Giannakouris/AP/dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Grad-Raketenwerfer der ukrainischen Armee beschießt russische Stellungen nahe Luhansk, in der Region Donbass. Foto: Anatolii STEPANOV / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Die Ukrainerin Yana Alimova legt eine Rose auf einer Gedenkplakette im Konzentrationslager Buchenwald nieder. Das KZ war am 10. April 1945 durch sowjetische Truppen befreit worden. Foto: Sean Gallup/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Mitglied des Ukrainischen Pfadfinderbunds in Deutschland e.V. bei einem Treffen in Berlin. Bei der "Beacon for Ukraine"-Veranstaltung kamen Geflüchtete mit NGOs zusammen. Foto: Omer Messinger/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Menschen demonstrieren gegen einen Pro-russischen Autokorso in Baden Württemberg. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukraine, Borodjanka: Ein Schützenpanzer steht am Straßenrand, nach Abzug russischer Truppen. Foto: -/Ukrinform/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Lwiw: Trauergäste und Soldaten nehmen teil an einer Beerdigungszeremonie für zwei Soldaten die bei Russlands Invasion in die Ukraine getötet wurden. Foto: Mykola Tys/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Satellitenbild der Firma Maxar Technologies zeigt einen langen Konvoi russischer Armeefahrzeuge bei Welykyi Burluk, im Osten der Ukraine. Dort wird ein Großangriff erwartet. Foto: AFP PHOTO / Satellite image ©2022 Maxar Technologies

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Karten aus einem Kinderspiel liegen zwischen Trümmerteilen in Bordjanka. Foto: Alexey Furman/Getty Images



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Familienfotos hängen an einer Wand in einem zerschossenen Apartmentkomplex in Bordjanka. Foto: Alexey Furman/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht während eines Interviews mit der Nachrichtenagentur Associated Press in seinem Büro in Kiew. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Der britische Premierminister Boris John bei seinem Besuch in Kiew. Foto: Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpaUncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein ukrainischer Soldat steht Wache bei einem Massengrab in Butscha, nahe Kiew. Foto: Sergei SUPINSKY / AFP



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Demonstranten fordern in Hamburg Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs In der Ukraine hat die Getreide-Aussaat begonnen. Dieses Landwirte müssen mit ihrem Gerät durch einen Fluss fahren, weil die nahegelegene Brücke im Krieg zerstört wurde. Foto: -/Ukrinform/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrem Besuch in Kiew. Foto: Stringer / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Bei ihrem Besuch in Butscha gedenkt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Toten.



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Hilfspaket: Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, und Christian Lindner, Bundesminister der Finanzen, stellen ein Firmen-Hilfspaket vor, auf das sich die Regierung geeinigt hat. Foto: Fabian Sommer/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Deutschland unterstützt den Vorschlag der Europäischen Union, die Einfuhr russischer Kohle zu verbieten, nachdem bekannt wurde, dass russische Truppen wahrscheinlich Gräueltaten an Zivilisten in der Ukraine begangen haben. Foto: Morris MacMatzen/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen während einer Zugfahrt auf dem Weg nach Kiew. Foto: Michael Fischer/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine improvisierte Feldküche in einem Wohngebiet in Bucha. Gas und Strom gibt es aufgrund des Granatbeschusses nicht. Foto: Anastasia Vlasova/Getty Images



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein vom Granatenbeschuss zerstörtes Wohngebäude im ukrainischen Makariw. Der russische Rückzug aus den Städten in der Nähe von Kiew hat zahlreiche zivile Todesopfer gefordert und das ganze Ausmaß der Verwüstung durch den gescheiterten Versuch Russlands, die ukrainische Hauptstadt einzunehmen, offenbart. Foto: Anastasia Vlasova/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Liebe in Zeiten des Krieges. Die ukrainischen Soldaten Anastasia und Vyacheslav teilen einen zärtlichen Moment vor ihrer Hochzeitszeremonie in einem Kiewer Stadtpark. Foto: Efrem Lukatsky/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Treffen der NATO-Außenminister: Der ukrainische Außenminister Mytro Kuleba sagte, sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow sei an "Verbrechen" beteiligt, die von Moskaus Streitkräften in der Ukraine begangen werden. Foto: François Walschaerts / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Blick auf ein nach Beschuss zerstörtes Wohnhaus in Borodjanka. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Retter hält ein gerettetes Kätzchen in Borodjanka in Arm. Foto: dpa.

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Rettungskräfte beseitigen die Trümmer eines mehrstöckigen Wohnhauses, das durch den Beschuss der russischen Armee in Borodjanka, im Norden der Ukraine zerstört wurde. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Frauen, die Lebensmittel tragen gehen an einem zerstörten Wohnhaus in Borodjanka, Ukraine, vorbei. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs US-Außenminister Antony Blinken, der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian, die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, der italienische Außenminister Luigi Di Maio und die britische Außenministerin Liz Truss posieren für ein Foto im NATO-Hauptquartier in Brüssel. Foto: AFP



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein rumänischer Soldat bewacht eine Straße neben der russischen Botschaft. Ein Mann ist mit seinem Auto gegen den Zaun der russischen Botschaft in Bukarest geprallt. Der Fahrer wurde tot aufgefunden, teilte die Polizei mit. Zuvor habe der Wagen Feuer gefangen. Unklar war auch, ob der Vorfall mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine zusammenhängt. Foto: Andreea Alexandru/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Arbeiter reihen die Leichen zur Identifizierung durch Gerichtsmediziner und Polizeibeamte auf dem Friedhof in Bucha, nördlich von Kiew, auf. Foto: Ronaldo Schemidt / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine ukrainische Mutter und ihre Tochter, die in den USA Asyl suchen, warten auf den Grenzübertritt zwischen den USA und Mexiko. Foto: Mario Tama/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukrainer versammeln sich an der Grenze zu Mexiko in der Hoffnung, in die Vereinigten Staaten einzureisen. Foto: Mario Tama/Getty Images



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Menschen, vor allem Frauen und Kinder, überqueren den Grenzübergang von der vom Krieg zerrütteten Ukraine nach Polen. Foto: Jeff Mitchell/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Trümmer von zerstörten gepanzerten Fahrzeugen sind auf einer Straße in der Stadt Bucha am Rande der ukrainischen Hauptstadt Kiew zu sehen. Foto: Genya Savilov / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Iryna Wenediktowa, Generalstaatsanwältin der Ukraine, beantwortet die Fragen von Reportern während einer organisierten Pressetour für führende ukrainische und ausländische Medien in Butscha. Foto: DPA

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Witwe Tetiana Rurak (25) besucht mit ihrer eineinhalbjährigen Tochter das Grab ihres im Kampf gefallenen Mannes Wolodymyr Rurak auf dem Friedhof von Lwiw. Foto: Nariman El-Mofty/AP/dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Menschen laufen am Außenministerium in Moskau vorbei. Der Kreml reagiert verstimmt auf die Ausweisung von 40 Diplomaten aus Deutschland und warnte, die Beziehungen zwischen beiden Ländern würden sich damit verschlechtern. Foto: Alexander Nemenov / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Satellitenbilder dienen im Konflikt nicht nur der militärischen Aufklärung. Diese Aufnahme einer Straße in Butscha vom 19. März soll russische Behauptungen wiederlegen, nach denen Leichen in Zivilkleidung nach dem Abzug der eigenen Streitkräfte Anfang April aufgetaucht seien. Foto: AFP PHOTO /Satellite image ©2022 Maxar Technologies

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein ukrainischer Soldat trägt das Kind einer geflüchteten Familie nahe Kiew über einen Fluss. Foto: Ronaldo Schemidt/AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Frau weint in Butscha, nachdem sie Lebensmittel erhalten hat. Foto: Carol Guzy/ZUMA Press Wire/dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Mann geht in Butscha mit seinem Hund an Wracks russischer Armeefahrzeuge vorbei. Foto: Sergei Chuzavkov/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Menschen aus Saporischschia kommen am Bahnhof von Lwiw an. Über vier Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind inzwischen außer Landes geflohen. Foto: Joe Raedle/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Blick ins Innere des zerstörten Theaters von Mariupol. Foto: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Menschen trauern am Sarg des getöteten Journalisten Mark Levin. Der Kontakt zu Levin riss am 13. März ab, am 1. April wurde seine Leiche in einem Dorf nördlich von Kiew entdeckt. Foto: Alexey Furman/Getty Images



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Menschen aus Butscha essen selbstgebackenes Brot aus einem Behelfsofen. Die ukrainische Regierung wirft Russland vor, Kriegsverbrechen begangen zu haben. Foto: Alexey Furman/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Wolodymyr Selenskyj (M), Präsident der Ukraine, besucht Butscha in der Nähe von Kiew. Foto: President Of Ukraine/ZUMA Press Wire Service/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Katzen von Geflüchteten in einer Unterkunft in Lwiw, im Westen der Ukraine. Foto: Yuriy Dyachyshyn / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein ukrainischer Soldat zeigt ein russisches Dokument, im Hintergrund ein zerstörter Panzer des russischen Militärs. Die Aufnahme stammt aus der Gegend östlich von Charkiw. Foto: Sergey BOBOK / AFP



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Soldat des ukrainischen Militärs steht auf einem Panzer-Wrack außerhalb des Dorfes Mala Rogan, östlich der Stadt Charkiw. Foto: Sergey BOBOK / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Sandsäcke vor dem Nationaltheater in der ukrainischen Stadt Odessa. Foto: BULENT KILIC / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Soldaten in der ukrainischen Stadt Odessa. Fünf Wochen nach Kriegsbeginn sind die Straßen wie leergefegt von Passanten. Foto: BULENT KILIC / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Mitarbeiter der russischen Botschaft in Prag, die Farben der ukrainischen Flagge von der Wand entfernen. Foto: Michal Cizek / AFP



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Mädchen, das aus der Ukraine geflohen ist, steht am Bahnhof der polnischen Stadt Przemyśl. Insgesamt haben mehr als vier Millionen Menschen wegen des Kriegs die Flucht angetreten. Foto: Jeff J Mitchell/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Frau geht mit Plastiktüten an zerstörten Gebäude in Mariupol vorbei. Die Situation in der Stadt wird immer dramatischer. Foto: - / dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukrainische Soldaten warten in Schützengräben nördlich von Kiew auf den nächsten Angriff. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Mit dem Fahrrad durch die zerstörte Hafenstadt. Mehr als die Hälfte der Bewohner sind aus Mariupol geflohen. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Mann vor einem vollkommen zerstörten Haus in Kiew. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Mutter weint neben ihrer kleinen Tochter, während sie in Kiew mit der Presse spricht. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukrainische Soldaten stehen in den Trümmern der zerstörten Stadt Trostianets. Foto: FADEL SENNA / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukrainische Soldaten fahren auf einem Panzer von Typ APC auf einer Straßen der Stadt Trostianets. Foto: Efrem Lukatsky / dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Mann des ukrainischen Zivilschutzes entschärft einen Sprengsatz nahe Charkiw. Foto: Ukrainian State Emergency Service / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Freiwillige in Mykolajiw machen eine Zigarettenpause. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Nach einem Angriff ist das Dach dieser Frau in Byschiw, einem Vorort von Kiew, weit aufgerissen. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Paar küsst sich nach einem Angriff in einem Luftschutzkeller. Foto: dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs In Charkiw wurde eine Schule von einer russischen Rakete getroffen.

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Vor einer zerstörten Schule in der Stadt Schytomyr läuft ein Kind durch die Straßen der Stadt. Foto: FADEL SENNA / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Die Aufräumarbeiten gehen nach dem Angriff auf das Retroville-Einkaufszentrum in Kiew weiter. Mindestens acht Menschen wurden dabei getötet. Foto: Carol Guzy/ZUMA Press Wire/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein langer Zug aus Panzern bewegt sich auf der Autobahn von Mariupol nach Donezk. Die Fahrzeuge sind mit dem "Z"-Symbol gekennzeichnet. Foto: xMaximilianxClarkex



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs In Mariupol wurde eine Straßensperre aus Bussen, die das Asow-Regiment dort platziert haben soll, zerstört. Dabei wurde auch ein Wohnhaus getroffen. Foto: xMaximilianxClarkex

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs In Kiew schüttet ein Mann Sandsäcke auf, mit denen Barrikaden verstärkt werden sollen.

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs In der Stadt Dnipro steht Priester Dmytro Povorotnyi vor Gräbern ukrainischer Soldaten auf dem Krasnopilske-Friedhof. Foto: xMykolaxMyalshykovx

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hält Schaulustige von einem Wohnhaus fern, das zerstört wurde. Mindestens ein Mensch kam dabei ums Leben. Foto: AFP



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs In Kiew wurde ein Wohnhaus von russischen Truppen bombardiert. Bei dem Angriff starb mindestens ein Mensch. Foto: action press

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Im Dorf Starytschi in der Oblast Lwiw beerdigen Einwohner zwei gefallene Soldaten, Mykola Dmytrovych und Roman Fedorovich. Foto: action press

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Nach der Zerstörung einer Fabrik für Flugzeugteile in Lwiw ist die Stadt in Rauchschwaden gehüllt. Foto: AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Im Dorf Novaya Astrakhan, in der "Volksrepublik Luhansk" passieren zwei Einwohner einen zerstörten T-72-Panzer. Foto: action press



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Hochzeitszeremonie an einem Kontrollpunkt in Kiew: Lesia Iwashchenko und Walerii Fylymonow geben sich das Ja-Wort. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Besonders schwere Kämpfe gibt es in der Ukraine um die Stadt Mariupol – humanitäre Organisationen bezeichnen die Lage dort als katastrophal. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Frau trägt ihr Kind am Bahnhof von Lwiw, der größten Stadt im Westen der Ukraine. Foto: Mykola Tys / dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Präsident Selenskyj fordert in einer emotionalen Rede vor dem US-Kongress eine Flugverbotszone über der Ukraine.



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Auch Bären werden gerettet: Asuka und Popeye stärkten sich nach der anstrengenden Fahrt von der Ukraine nach Deutschland. Foto: Eckhard Jüngel

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Pfleger und eine Pflegerin versorgen im Keller einer Geburtsklinik ein neugeborenes Kind, während Sirenen Luftangriffe in Mykolajiw ankündigen. Foto: BULENT KILIC / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein ukrainischer Soldat geht in Kiew an einem beschossenen Gebäude in der Nähe der U-Bahn-Station Lukjaniwska vorbei. Die russischen Streitkräfte versuchen weiterhin, die ukrainische Hauptstadt einzukesseln, obwohl sie seit dem Beginn einer groß angelegten Invasion in der Ukraine im vergangenen Monat auf heftigen Widerstand und logistische Herausforderungen stoßen. Foto: Anastasia Vlasova/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Feuerwehrfrau telefoniert und hält eine Frau in den Armen, die nach Bombenbeschuss des russischen Militärs aus einen zerstörten Wohnhaus gerettet wurde. Foto: adim Ghirda/AP/dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen vor einem brennenden Wohngebäude in Kiew, das durch Beschuss des russischen Militärs zerstört wurde. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Soldaten tragen während einer Beerdigung in der westukrainischen Stadt Lwiw Särge von ukrainischen Soldaten, die während der russischen Invasion in der Ukraine getötet wurden. Foto: Yuriy Dyachyshyn / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Frau verkauft in der Nähe des Lukyanivsky-Marktes und der Metrostation in Kiew Blumen. Foto: Anastasia Vlasova/Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Abschiedsszene am Bahnhof von Lwiw, der größte Stadt der Westukraine. Sie ist inzwischen zu einem Transitknotenpunkt für Frauen und Kinder geworden, die nach Europa fliehen. Foto: Hesther Ng/SOPA Images via ZUMA Press Wire / dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukrainer überqueren einen improvisierten Weg unter einer zerstörten Brücke auf der Flucht aus Irpin nordwestlich von Kiew. Die Bevölkerung ist erneut unter verstärkten Beschuss der russischen Armee geraten. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs In einigen ukrainischen Städten werden Zivilisten – wie hier in Mariupol – in Massengräbern beigesetzt. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Belagerung, Bombenhagel und kein rettender Ausweg: Die Hilferufe aus der ukrainischen Hafenstadt Mariupol – Heimat von mehr als 400.000 Menschen – werden immer dramatischer. Foto: Mstyslav Chernov/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs In Charkiw passen Streifen darauf auf, dass keine Läden geplündert werden. Foto: Andrea Carrubba / Anadolu Agency/ABACAPRESS/ddp images



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ältere Menschen suchen in einem Kindergarten im Norden der Hauptstadt Kiew Schutz vor russischen Bomben und Raketen. Foto: Raphael Lafargue/ABACAPRESS/ddp images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine ältere Frau weint während der Evakuierung aus Irpin. Tausende Einwohner müssen ihre Häuser verlassen und evakuiert werden, da russische Truppen die Stadt bombardieren. Foto: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Frau, die aus Gebieten rund um die ukrainische Hauptstadt evakuiert wurde, trägt zwei Babys, nachdem sie an einem Triagepunkt in Kiew, Ukraine, angekommen ist. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein ukrainischer Soldat steht in Irpin am Stadtrand von Kiew vor Lebensmitteln. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Freiwilliger spielt an der Grenze in Polen Klavier für Flüchtlinge. Mehr als zwei Millionen Ukrainer sind nach den jüngsten Zahlen des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) wegen der russischen Invasion aus ihrem Land nach Europa geflohen. Foto: Hesther Ng/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein ukrainischer Soldat verabschiedet sich von seiner Freundin, bevor er am 9. März 2022 am Hauptbahnhof der westukrainischen Stadt Lwiw in Richtung Kiew aufbricht. Foto: Aleksey Filippov / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Mädchen und eine Frau aus der Ukraine warten nach ihrer Ankunft in Berlin darauf, einer Unterkunft zugeteilt zu werden. Foto: picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Frauen und Kinder aus der Ukraine überqueren auf ihrer Flucht bei Krakovets die Grenze zu Polen. Foto: Dan Kitwood / Getty Images



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Das von der Stadtverwaltung veröffentlichte Videostandbild zeigt schwere Schäden an dem Kinderkrankenhaus in Mariupol. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Mariupol: Ukrainische Rettungskräfte und Freiwillige tragen eine verletzte schwangere Frau aus einer Entbindungsklinik, die durch Beschuss beschädigt wurde. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Mann hält einen Hund im Arm, um auf der Flucht aus Irpin, nordwestlich von Kiew, eine zerstörte Brücke zu überqueren. Foto: Sergei SUPINSKY / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukrainische Soldaten helfen einer älteren Dame eine zerstörte Brücke in Irpin zu überqueren. Foto: Sergei SUPINSKY / AFP



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Menschen stehen in Lubny in der Ukraine Schlange, um Milchprodukte zu kaufen, die an Menschen mit geringem Einkommen, Rentner, Familien mit mehreren Kindern verteilt werden. Foto: -/Ukrinform/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Leere Regale in einem Supermarkt in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine. Foto: -/Ukrinform/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein kleines Mädchen sitzt am Grenzübergang nach Polen in Medyka auf einem Koffer. Foto: Louisa GOULIAMAKI / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Mutter umarmt ihre Tochter als sie den Medyka-Grenzübergang in Richtung Polen überqueren. Foto: Louisa GOULIAMAKI / AFP



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält eine Ansprache. Foto: UKRAINE PRESIDENCY / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukrainische Zivilisten erhalten in den Außenbezirken von Lwiw in der Westukraine eine Waffenausbildung. Foto: Bernat Armangue/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Rettungskräfte beseitigen die Trümmer einer zerstörten Schule, nachdem russische Truppen die Stadt Tschernihiw beschossen haben. Foto: Ukrainian State Emergency Service / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Angehöriger der ukrainischen Territorialen Verteidigungskräfte betrachtet die Zerstörungen nach einem Beschuss in der zweitgrößten Stadt der Ukraine, Charkiw. Foto: Sergey BOBOK / AFP



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Menschen versuchen am Hauptbahnhof in Odessa in einen Evakuierungszug zu gelangen. Foto: ULENT KILIC / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Vater hält am Hauptbahnhof in Odessa seine Hand an das Fenster eines Evakuierungszuges, um sich von seiner Tochter zu verabschieden. Foto: BULENT KILIC / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Menschen kochen im Freien für die ukrainischen Soldaten und Mitglieder des Zivilschutzes in Kiew. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein ukrainischer Soldat bewacht einen Kontrollpunkt an einer Hauptstraße in Kiew. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein abgebranntes Auto steht nach einem Beschuss durch die russische Armee in der Nähe eines 16-stöckigen Wohnhauses auf einer Straße. Foto: -/Ukrinform/dpa



Selenskyj zeigt sich siegessicher

15.50 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich in seiner Botschaft zum orthodoxen Osterfest mit Blick auf den Krieg gegen Russland siegessicher gezeigt. In einem Video, das am Sonntag verbreitet wurde, sagt er, Ostern symbolisiere den Sieg des Guten über das Böse, des Lebens über den Tod. Darum werde die Ukraine in dem Krieg gewinnen, so Selenskyj.

Das Video zeigt den Präsidenten in der Kiewer Sophienkathedrale. Selenskyj erklärt, die Kirche habe den Ansturm der Mongolen und die Okkupation des deutschen Nazi-Regimes überstanden. "Sie gibt uns heute den Glauben an einen neuen Sieg der Ukraine und daran, dass uns keine Horde und keine dunkle Macht vernichten kann", sagte er.

Die orthodoxen Christinnen und Christen feierten Ostern eine Woche nach den Katholiken und Protestantinnen, die sich nach einem anderen Kalender richten.

Hier startet ein neuer Newsblog. Ältere Nachrichten zum Ukraine-Krieg lesen Sie hier.

(fmg/dpa/AFP/epd)

Dieser Artikel erschien zuerst auf www.waz.de.