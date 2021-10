Junge Frauen in der Union: Die CDU muss weiblicher werden

Die CDU muss jünger und weiblicher werden, um in Zukunft wieder Wahlerfolge feiern zu können. Darin sind sich Partei-Establishment und Nachwuchspolitiker weit gehend einig. AFPTV hat sich bei jungen Frauen umgehört, die als Delegierte am Deutschlandtag der Jungen Union in Münster teilnehmen. IMAGES AND SOUNDBITES