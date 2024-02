Schmölln. Der Schmöllner Bürgermeister weiß, wie attraktiv das Altenburger Land ist. Was für ein Leben im Landkreis spricht, hat er verraten.

Über die Schätze des Altenburger Landes.

Warum der Mutzbraten in Schmölln so wichtig ist.

Was das Altenburger Land so lebenswert macht.

Warum das Altenburger Land, aus Sicht des Ponitzer Bürgermeisters Marcel Greunke (CDU), attraktiv ist, darüber hat diese Zeitung bereits berichtet. Auch ein anderes Stadtoberhaupt betont nun, weshalb es sich lohnt, ins Altenburger Land zu ziehen oder hier zu bleiben. Der Schmöllner Bürgermeister Sven Schrade (SPD) nennt 11 Gründe für das Altenburger Land.

1. Grund: Kultur und Traditionen im Altenburger Land

„Das Altenburger Land lebt aktiv Kultur und Tradition. Ob Kulinarik, verschiedene Dorffeste, die Trachten, die zahlreichen Heimatvereine und die Altenburger Bauernhöfe – in der Region gibt es sehr viel zu entdecken, sowohl für Touristen als auch immer wieder für die Einheimischen. Was man auf jeden Fall sagen kann: Eine reichhaltige Geschichte hat das Altenburger Land auf jeden Fall vorzuweisen“, meint Sven Schrade.

2. Grund: Kulturdenkmale im Altenburger Land, eng mit dem ersten Punkt verbunden

„Eng mit dem ersten Punkt zusammenhängend sind die Kulturdenkmale hier in unserem Landkreis. In rund 30 Städten und Gemeinden gibt es diese Denkmale hier in der Umgebung. Allein in Schmölln haben wir so viele, dass es hierzu gleich einen langen Wikipedia-Eintrag gibt. Unsere Schmöllner Kernstadt trägt mit dem Markt, dem Rathaus, dem Kirchplatz, der Stadtmauer sowie dem Bodendenkmal Bergkeller erheblich zur Anzahl der vorzeigbaren Denkmäler im Landkreis Altenburger Land bei. Auch verschiedene Wohnhäuser, die Seufzerallee mit Hiller-Turm oder auch der neue Friedhof mit Einfriedung und Feierhalle aus 1898 tragen zur Vielfalt bei.“

3. Grund: Besonderes Kulturdenkmal in Schmölln

Der Schmöllner Stadtchef weiter: „Ein besonderes Kulturdenkmal ist unser Ernst-Agnes-Turm. Der 30 Meter hohe Turm gilt als sogenanntes technisches Denkmal und bietet einen wunderbaren Ausblick über ganz Schmölln und noch weit darüber hinaus. Bei gutem Wetter reicht der Blick sogar bis zum Leipziger Völkerschlachtdenkmal und bis ins Erzgebirge.“

4. Grund: Letzte erhaltene Mühle ihrer Art im Altenburger Land

„Die Bockwindmühle in Lumpzig ist die letzte erhaltene ihrer Art im Altenburger Land und gleichzeitig eine der beiden ältesten (1732) Bockwindmühlen Thüringens. Ein Besuch hier lohnt sich immer und kann direkt mit einem Abstecher zur Straußenfarm Burkhardt in Hartha verbunden werden. Dort kann neben Straußengehegen und Kükenstation mit Straußenkindergarten auch ein Hofladen mit regionalen Produkten besichtigt werden.“

5. Grund: Besonders stolz ist der Schmöllner auf den Mutzbraten

„Worauf der Schmöllner besonders stolz ist, ist der Original Schmöllner Mutzbraten. Die patentrechtlich geschützte Grillspezialität vom Schwein wurde in Schmölln erfunden und ist Teil der Schmöllner DNA, ebenso wie unsere Knopfgeschichte. Schmölln trägt damit einen erheblichen Anteil an der touristischen Vermarktung des Altenburger Landes. Mittlerweile ist der Mutzbraten auch in vielen anderen Gebieten Deutschlands bekannt und beliebt.“

6. Grund: Altenburger Land im Zentrum der Metropolregionen

„Das Altenburger Land, insbesondere auch Schmöllln, befindet sich im Zentrum der Metropolregionen Leipzig, Chemnitz oder Jena. Auch bis Erfurt ist es nicht weit, dank schneller Bahnverbindungen und der nahegelegenen Autobahn A4. Die gute Anbindung empfinde ich als sehr wichtigen Punkt für das Altenburger Land“, meint Schrade.

7. Grund: Viele attraktive Angebote in Schmölln

„Schmölln als große Kleinstadt ist übersichtlich, bietet aber trotzdem für Groß und Klein viele Angebote und ist sehr reizvoll. Dazu trägt auch die vielseitige Vereinslandschaft bei. In über 100 Vereinen ist es möglich, sich in den Bereich Sport, Musik, Gesundheit, Kreativität, Feuerwehr und vielen mehr zu engagieren und auszuleben. Da findet jeder das, was ihm Spaß macht.“

8. Grund: Abwechslungsreiche Freizeitangebote im Altenburger Land

Wie der Schmöllner Bürgermeister betont, kann der Landkreis Altenburger Land auch in Punkto Daseinsfürsorge aufwarten. „Der Landkreis Altenburger Land wartet in der Stadt mit öffentlichen Einrichtungen wie der Volkshochschule und der Musikschule auf. Und auch Schmölln leistet mit dem Freizeitbad Tatami, der Kletterhalle, dem Jugendzentrum The Base und zwei Museen einen erheblichen Beitrag zur Freizeitgestaltung im Landkreis.“

9. Grund: Intakte Bildungsinfrastruktur in Schmölln

„Die Attraktivität des Wohnstandorts Schmölln wird zudem noch gefördert durch eine intakte Bildungsinfrastruktur. Auf dem Schmöllner Gebiet befinden sich zwei Grundschulen, zwei Regelschulen, ein Gymnasium sowie ein Förderzentrum.

Planungsrechtlich haben wir zudem neue Wohngebiete ausgewiesen. Das ist attraktiv für all diejenigen, die einen Hausbau planen, sofern es die Zinslage zulässt. Man kann sich im Altenburger Land gut niederlassen.“

10. Grund: Attraktive Arbeitsplätze im Altenburger Land

Wie Sven Schrade gegenüber dieser Zeitung meint, kann im Altenburger Land das Wohnen und das Arbeiten perfekt miteinander verbunden werden. „Attraktive Arbeitsplätze laden nicht nur neue Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ein, nach Schmölln und Umgebung zu kommen, sondern halten auch bestehende Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen in den Unternehmen.“

11. Grund: Das Angebot des Altenburger Landes in Gänze

„Und schließlich ist es das Angebot in Gänze, welches das Altenburger Land zu bieten hat. Ob das die reizvolle Landschaft ist, welche für den Ausklang in der Natur sorgt und die Köpfe ein Stück freier macht, oder die Kultur und Sehenswürdigkeiten, bei denen ich neben den bereits genannten auch an das Lindenau-Museum, das 5-Sparten-Theater oder den Schlossberg in Altenburg und auch die Burg Posterstein denke. Der Landkreis hat also, wie erläutert, wirklich sehr viel zu bieten und empfängt sowohl Touristen, als auch Menschen, die hier sesshaft werden wollen, immer mit offenen Armen“, lautet das Schlussfazit des Schmöllner Bürgermeisters.