Altenburg. Bleibt der Altenburger Inselzoo ein Paradies für Familien und Tierfreunde? Diese Zukunftsvisionen gibt es für das Eiland im Großen Teich.

Welche Neuerungen geplant sind.

Warum der Inselzoo so beliebt ist.

Was es zu entdecken gibt.

Er ist der einzige Zoo in ganz Westeuropa, der sich auf einer Insel mitten in einer Stadt befindet und er gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen im Altenburger Land: der Inselzoo im Großen Teich von Altenburg.

Nach dem Willen der Stadtverwaltung Altenburg soll er nun weiter entwickelt werden. Die Konzeption dafür liegt vor und spielt in der nächsten öffentlichen Sitzung des Altenburger Stadtrates am 2. Mai eine große Rolle.

Besuchererwartungen, Tierwohl und Tierhaltung berücksichtigt

In der Konzeption für die Fortentwicklung des Inselzoos in Altenburg werden detaillierte Aussagen zum Status quo der Freizeiteinrichtung getroffen und Empfehlungen für wünschenswerte Maßnahmen gegeben. Berücksichtigt werden neben den Besuchererwartungen unter anderem die Aspekte Tierhaltung und Tierwohl. Der Auftrag für die Erstellung dieser Konzeption ist an die „Agentur Pluswerte“ aus Hamm vergeben worden.

Die Erdmännchen sind die heimlichen Stars im Altenburger Inselzoo. © Jana Borath | Ronny Seifarth

Der Erstellung des Konzepts war laut Stadtverwaltung Altenburg unter anderem auch eine aufwändige Befragung der Besucher vorausgegangen. 411 Fragebögen wurden ausgefüllt, es flossen Meinungen von circa 1600 Menschen ein, die sich sehr lobend über den idyllisch gelegenen Tierpark geäußert haben.

Neues Gehege am südlichen Ufer des Altenburger Inselzoos?

Ein bedeutender Aspekt der Entwicklungsplanung betrifft in diesem Konzept die Enten, Hühner und Wasservögel. Sie sind zurzeit in verschiedenen Gehegen untergebracht. Empfohlen wird, diese Gehege zugunsten anderer Tierarten oder Angebote aufzugeben und ein großzügiges, übernetztes Gehege am südlichen Ufer der Insel neu zu schaffen. „Damit könnte für Besucher ein attraktives Tiererlebnis entstehen und die künftigen Tierarten hätten in Vergesellschaftung deutlich mehr Wasserfläche zur Verfügung“, heißt es in der Entwicklungsplanung des Konzepts. Es werden überdies für weitere Tierarten Maßnahmen empfohlen, so sollen die Rhesusaffen perspektivisch durch Lemuren ersetzt werden.

Zoo-Leiterin Ingrid Kipping begrüßt alle Gäste persönlich zum traditionellen Inselzoofest. © Kathleen Niendorf/ OTZ | Kathleen Niendorf

Im 1954 eröffneten Altenburger Inselzoo leben 87 Tierarten, insgesamt sind es etwa 460 Exemplare. Vor allem einheimische Tiere wie Ziegen, Uhus, Esel oder Meerschweinchen haben hier ein Zuhause. Aber auch die putzigen Erdmännchen, Affen, Echsen und exotische Fische fühlen sich wohl. Für den Spaß auf dem Wasser sorgen in den Sommermonaten Tret- und Ruderboote sowie an Land ein Spielplatz. Jeden Sommer findet außerdem das von Groß und Klein, Jung und Alt besuchte Inselzoofest statt.

Mehr zum Thema

Altenburger Inselzoo - Ausflugsziel für die ganze Familie

Der Inselzoo ist eine Anlaufstelle für die ganze Familie: Streichelgehege, Erdmännchen-Freianlage, moderate Eintrittspreise – Kinder bis sechs Jahre bezahlen keinen Eintritt – und viele weitere kindgerechte Angebote machen einen Ausflug in den Inselzoo zu einer tollen, familiengerechten Beschäftigung. Auf dem „Weg der Sinne“ können die Kinder die vielfältige Natur spielerisch kennenlernen. Trotz seiner idyllischen Lage ist der Altenburger Inselzoo gut zu erreichen. Und: Hundebesitzer müssen sich keine Gedanken machen, denn sie können ihren Vierbeiner mit in den Zoo nehmen. An der Leine geführt, sind Hunde im Inselzoo Altenburg erlaubt.

Konzeption für Altenburger Inselzoo ist öffentlich einsehbar

Das 51-seitige Entwicklungskonzept für den Altenburger Inselzoo versteht sich als richtungsweisender Leitfaden für die nächsten Jahre. Die meisten der empfohlenen Maßnahmen können unabhängig voneinander nach und nach umgesetzt werden. Wer die Konzeption, die auch aufschlussreiche Grafiken enthält, lesen möchte: Das Dokument ist auf der Homepage der Stadtverwaltung und dort im Bürger- und Ratsinformationssystem eingestellt. Kontakt: www.stadt-altenburg.de.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land