Altenburger Land. Wieder einmal hat die Polizei im Altenburger Land alle Hände voll zu tun: Geschwindigkeitsüberschreitungen, Vandalismus und ein Brand.

Zu schnell unterwegs in Altenburg

Gestern führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 93, in der Ortslage Zschaschelwitz, durch. Die hier zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. Bei der Kontrolle in der Zeit von 14 Uhr bis 20 Uhr wurden 210 Fahrzeuge festgestellt, welche den Bereich mit überhöhter Geschwindigkeit passierten. Ein Fahrzeugführer durchfuhr die Messstelle mit seinem PKW Skoda mit gemessenen 103 km/h. Die Geschwindigkeitsübertretungen werden gemäß dem bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog durch die Bußgeldstelle geahndet. Die Bescheide werden postalisch zugestellt.

Wahlplakat brennt in Rositz

Den Brand eines Wahlplakates in der Altenburger Straße meldeten am Sonntag (19. Mai), gegen 00:20 Uhr Zeugen der Rettungsleitstelle. Unbekannte zündeten demnach das Wahlplakat an, so dass es vollständig zerstört wurde. Die Flammen selbst konnten seitens der Polizei gelöscht werden. Die Altenburger Polizei nimmt Zeugenhinweise zu den Verursachern des Brandes unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (Bezugsnummer 0128341/2024).

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Wahlplakate in Schmölln beschädigt

Unbekannte beschädigten im Bereich des Bahnhofsplatzes mehrere Wahlplakate unterschiedlicher Parteien, indem sie diese von den Masten herunterrissen. Hinweise zu den Tätern liegen bis dato nicht vor. Die Altenburger Polizei ermittelt seit Bekanntwerden am 20. Mai zum Fall (Bezugsnummer 0128860/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen.

Graffitis in Schmölln

Bislang unbekannte Täter brachten im Zeitraum vom 19. Mai zum 20. Mai in der Innenstadt von Schmölln mehrere Graffiti in Form von Hakenkreuzen und Schriftzügen in verschiedenen Größen an. So besprühten die Täter mit blauer und weißer Sprühfarbe die Hausfassade der Schule in der Rudolf-Seyfarth-Straße, öffentliche Toiletten auf dem Bahnhofsplatz und die Polizeistation auf dem Markt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf mehrere tausend Euro. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Altenburger Land unter der Bezugsnummer 0128878/2024 in Verbindung.