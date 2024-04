Greiz/Zeulenroda-Triebes. Die heiße Phase des Wahlkampfes hat begonnen. So wollen wir Ihnen die Kandidaten vorstellen.

Die Wahlausschüsse haben getagt, die Kandidaten für Bürgermeister- und Landratswahlen stehen fest. Die heiße Phase des Wahlkampfes hat begonnen und es sind nur noch wenige Wochen, bevor die Einwohner ihre Kreuze machen können.

Um bei der Entscheidung zu helfen, wollen wir, die Redakteure der Ostthüringer Zeitung Greiz/Zeulenroda-Triebes, Ihnen über die nächsten Wochen die Kandidaten näher vorstellen, nicht nur in der Zeitung, sondern auch persönlich.

Wahlforen und Wahlprüfsteine sind geplant

Geplant sind drei Wahlforen, zu denen wir die jeweiligen, zugelassenen Kandidaten einladen, dem Moderator und den Einwohnern Rede und Antwort zu stehen.

Für die Bürgermeisterkandidaten in Zeulenroda-Triebes ist dies bereits für Montag, 29. April, geplant. Ab 18 Uhr lädt die OTZ als Medienpartner gemeinsam mit dem Anglerverein 1955 Triebes in den „Goldenen Löwen“ in Triebes zum Wahlforum ein, bei dem sich die sieben Kandidaten mit ihren politischen Zielen vorstellen können.

Gleich zwei Wahlforen sind in Zusammenarbeit mit den Vereinen „Weil wir Greiz lieben“, der „Kulturkirche Aubachtal“ und dem „Thearter“-Verein für Greiz geplant. Am 7. Mai stehen ab 18 Uhr die Kandidaten für die Landratswahl Rede und Antwort in der Kulturkirche im Aubachtal in Greiz, eine Woche später, am 14. Mai, ebenfalls ab 18 Uhr die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Greiz. Auch bei diesen tritt die OTZ als Medienpartner auf.

Gerne können Sie uns für die Wahlforen auch Fragen schicken: greiz@funkemedien.de

Darüber hinaus wollen wir die Kandidaten in Greiz und Zeulenroda-Triebes auch mit den wichtigen Themen in der Region konfrontieren und sogenannte Wahlprüfsteine abfragen – vergleichende Interviews also zu brennenden Fragen in Stadt und Landkreis. Diese werden wir bis zur Wahl regelmäßig veröffentlichen.

Doch nicht nur in den zwei größten Städten im Landkreis wird gewählt, sondern beispielsweise auch in Berga und Auma. Auch dort wollen wir Ihnen die Bewerber um den Chefsessel im Rathaus in den nächsten Wochen im Überblick vorstellen.