Zeulenroda-Triebes. Kinder und Jugendliche bereiten sich auf ihr Römerfest des Kinder- und Jugendvereins seit Wochen vor

Wenn die Kinder und Jugendlichen zusammen mit Gästen am Dienstag, 30. April, auf dem

Areal des Kinder- und Jugendvereins Römer in Zeulenroda ihren Maibaum

aufstellen, dann wollen sie schon Stunden zuvor mit den Gästen ein zünftiges

Römerfest feiern. Christoph Schwertling, Einrichtungsleiter, und Franziska Markert, Vorsitzende des Vereins, sind richtig stolz und freuen sich natürlich, dass dieses Jahr das Fest von den Mitgliedern gestaltet wird. Das sei nicht aus den üblichen Geldzwängen heraus entstanden, sondern vielmehr aus der Vorfreude und dem Willen mitzugestalten, betont Schwertling. „Die Kinder und Jugendlichen wollten einfach ein Dankeschön damit sagen.“ Deutlich zu spüren ist ein aufgeregtes Kribbeln unter den Kindern und Jugendlichen.

Weitere Nachrichten aus der Region

Ab 14 Uhr gibt es ein buntes und informatives Programm beim Römer

So spiegelt das Programm, ab 14 Uhr, ein Bild der vielen Aktivitäten des Vereins. Das ganze Römerfest wird von „Vielfalt Leben“, einer Partnerschaft für Demokratie in Stadt und Landkreis Greiz, dessen Träger die Stadt Greiz ist, gefördert. Zudem hat sich auch das Römerfest entwickelt. Nicht nur Spaß und Freude sollen an diesem Tag im Vordergrund stehen, sondern eben auch Informationen und Erläuterungen. Das Schieszhaus, eine Einrichtung in Zeulenroda des Kinder- und Jugendvereins, wird sich erstmalig dem Thema Extremismus widmen. Mitarbeiter des Schieszhauses stehen für Fragen am Thüringer Mobit-Stand, betreut durch Einheimische, auf dem Areal bereit. „Ich bin mir sicher, dass es hier auch fundierte Antworten und viele Gespräche geben wird“, so Christoph Schwertling. Zudem präsentiert sich die Mobile Jugendarbeit des Landkreises Greiz, in Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes, Kreisverband Greiz.

„kess“, „Einfach Tanzen“ und Tanzverein Greiz zum Römerfest dabei

Mit dabei werden natürlich auch die Triebeser des Kinder- und Jugendclubs sein. Die komplette Wiese wird zum quirligen Areal: Bogenschießen, Glücksrad, Basteln und vieles mehr ist möglich. Und auch der Clubbeirat des „Römer“ wird für Fragen der Besucher ein offenes Ohr haben. Als Partner kommt in diesem Jahr auch das Eiscafé aus Berg nach Zeulenroda-Triebes. Mit „Thomas, die Lokomotive“, einer Tschu-Tschu-Bahn, bringen sie ein Highlight zum Römerfest mit nach Zeulenroda. Zudem gibt es ein Rahmenprogramm, mit den Tänzerinnen und Tänzer von „Einfach tanzen“, dem Jugend- und Kinderballett „kess“ und dem Greizer Tanzverein, die die Bühne rocken werden. Eine Zaubershow und die Mädchen und Jungen des Zeulenrodaer Carnevalsvereins komplettieren den bunten Nachmittag auf der Bühne, bevor mit einer Akrobatik-Show die Überleitung zum Maibaumsetzen und dem Abend am Maifeuer passieren wird.

Zahlreiche Unternehmen beteiligten sich an der Finanzierung der neuen Arena

Nicht zu vergessen: Um 15 Uhr wird der Römer-Verein die neue, zu 90 Prozent von einheimischen Unternehmen finanzierte Bubble-Ball-Arena offiziell in Betrieb nehmen. Die Wettkampfarena mit den Zorb-Bällen ist ein zusätzliches Angebot des Spielmobils der Römer, ebenso wie zukünftig zwei Hüpfburgen, eine für die Kleinen und eine für die größeren unter ihnen, im Besitz sind und angemietet werden können.

Los geht es um 14 Uhr. Ab 20 Uhr, wenn das Maifeuer brennt, wird das Duo „The Millers“ aus Auerbach für passende Musik sorgen. Gefolgt von den DJs vom Kinder- und Jugendverein Römer.