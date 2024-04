Greiz. Der Hilfstransport Greiz-Brest kümmert sich um krebskranke und notleidende Familien, braucht dafür aber auch die Hilfe der Greizer.

„Wir bitten um Unterstützung für 106 Familien mit krebskranken Kindern, welche auf unsere Hilfe angewiesen sind“: So beginnt der Hilferuf des Greizer Vereins Hilfstransport Greiz-Brest, der sich schon seit Jahrzehnten um die Opfer der Tschernobyl-Katastrophe kümmert. Bis heute sind in diesem Gebiet viele Menschen auf Unterstützung angewiesen, überdurchschnittlich viele Kinder leiden an Krebserkrankungen.

Krebskranken Kindern aus 106 Familien Hoffnung und Hilfe geben

„Krebs ist eine Krankheit, die kein Alter kennt und das Leben von Kindern weltweit beeinflusst. In Brest, Weißrussland, stehen viele Familien vor der Herausforderung, ihre krebskranken Kinder zu versorgen und zu unterstützen“, schreibt daher auch der Greizer Verein und ergänzt: „Wir haben die Möglichkeit, diesen Familien und ihren Kindern Hoffnung zu bringen und dringend benötigte Hilfe zu leisten.“

Schon am 16. Mai will man wieder auf die lange Fahrt aufbrechen. Sechs Lkw und Minibusse, alle mit Anhängern, sind schon komplett beladen und stehen bereit. Platz sei noch für persönliche Pakete, welche Familien aus der Region für ihre Patenkinder packen.

Doch dem gemeinnützigen Verein fehlt noch das Geld, damit die Ehrenamtlichen ihrer Aufgabe nachkommen können. „Jeder Euro trägt dazu bei, den Transport zu organisieren und die Hilfe dorthin zu bringen, wo sie gebraucht wird“, bittet der Hilfstransport um jegliche Unterstützung, die dringend gebraucht wird.

Für den Dienstag, 30. April, ist trotz der vollen Lkw noch einmal ein Abgabetermin, um für die nächsten Fahrten zu sammeln. Zwischen 16 und 18 Uhr kann man am Lager in der Greizer Oßwaldstraße noch einmal Sachspenden abgeben, für größere Dinge wird aber darum gebeten, vorher Kontakt aufzunehmen. Am 4. Mai zwischen 10 und 13 Uhr kann man zudem die persönlichen Patenpakete vorbeibringen.

Mehr Informationen, Kontakt und die Daten des Spendenkontos gibt es auf der Internetseite des Vereins: www.hilfstransport-greiz-brest.de.