Landkreis Greiz. Viele Konzerte mit der Vogtland Philharmonie am Pfingstwochenende, die „Stunde der Garten-Vögel“ und das neue Kreisjournal mit Amtsblatt

Pfingsten im Kreis Greiz mit Konzerten der Vogtland Philharmonie

Gleich sieben Konzerte stehen von Donnerstag bis Montag auf dem Plan des Orchesters. Für den 16. Mai laden die Musiker auf 17.30 Uhr zum Benefizkonzert für den Diakonieverein Carolinenfeld in die Stadtkirche St. Marien Greiz ein. Gespielt werden Serenaden von Brahms und Dvořák. Außerdem gibt es Beiträge des Schüler- und Mitarbeiterchors. Am Pfingstsamstag steigt mit Rock Classics an der Glötzschtalbrücke das wohl größte und bekannteste Open-Air im gesamten Vogtland. Tausende Menschen aus nah und fern erleben ab 19.30 Uhr wieder eine atemberaubende Symbiose aus Orchestersound und Rockmusik vor der größten Ziegelsteinbrücke der Welt. Am Sonntag, 19. Mai, geht es im kleineren Rahmen weiter. Auf Schloss Altenstein in Bad Liebenstein um 15.00 Uhr, auf dem Schloss Treuen um 17.00 Uh und auf Schloß Burgk um 18.00 Uhr spielen verschiedene Kammerensembles des Orchesters. Kammermusik gibt es auch am Pfingstmontag, 21. Mai, 19.30 Uhr im Sommerpalais des fürstlichen Greizer Parks. Zuvor gastiert das Orchester um 14.00 Uhr mit heiteren und beschwingten Melodien aus Oper und Operette zum Pfingstkonzert im Stadtpark Reichenbach i. V. Nähere Infos w. z. B. zum Kartenerwerb gibt es unter www.v-ph.de.

Aktuelles Kreisjournal mit Amtsblatt für den Landkreis Greiz erschienen

Das aktuelle Kreisjournal mit Amtsblatt ist im 17. Jahrgang mit der fünften Ausgabe am 10. Mai inklusive Amtsblatt des Landkreises Greiz im 31. Jahrgang mit der 10. Ausgabe ebenfalls am 10. Mai erschienen. Das April-Heft erreicht alle Haushalte des Landkreises Greiz über den Postversand. Nur in Briefkästen mit Aufklebern „Keine Werbung“ bzw. „Keine kostenlosen Zeitungen“ wird das Monatsheft unter Umständen nicht zugestellt. Auf der Homepage des Landkreises unter www.landkreis-greiz.de steht sowohl die aktuelle Ausgabe, exklusive dem Anzeigenteil als auch das Amtsblatt mit den öffentlichen Bekanntmachungen zur Einsicht und zum Herunterladen zur Verfügung.

Sagenhaftes Greiz - Eine Stadtführung für Kinder

Für Kurzentschlossen lädt die Tourist-Information Greiz heute am 10. Mai um 10 Uhr zu einer Stadtführung ein. Für alle kleinen Historiker und Neugierige, die gern den Geschichten und Sagen unserer Stadt lauschen, gibt es da Spannendes zu entdecken. Wie ging es wohl in der Stadt Greiz im Mittelalter zu, als die Stadtmauer noch existierte? Warum gab es in der Stadt so viele Brände? Wie lebte man damals? Und wo wohnte eigentlich die Fürstenfamilie Reuß? Und warum gibt es in Greiz gleich drei Schlösser? Die Antworten auf diese Fragen und viele weitere interessante Dinge gibt es bei diesem Rundgang für Kinder. Tickets gibt es 15 Minuten vor dem Start der Stadtführung in der Tourist-Information Greiz im Unteren Schloss. Erwachsene: 5,00 Euro, Kinder: 3,00 Euro. Treffpunkt ist die Tourist-Information Greiz. Der Rundgang dauert etwa eineinhalb Stunden.

Landkreis Greiz: Nabu Thüringen ruft zur „Stunde der Garten-Vögel“ auf

Im Frühling liegt Musik in der Luft und das Zwitschern der Vögel ist ein wahrer Ohrenschmaus. Um herauszufinden, wie es unserer Vogelwelt geht, ruft der NABU Thüringen vom 9. bis 12. Mai zur Stunde der Gartenvögel auf. Die Aktion findet bereits zum 20. Mal bundesweit statt. Anhand der Daten können Bestandstrends der einzelnen Vogelarten ermittelt werden. „Bei der Erfassung der einzelnen Vogelarten kann jeder mithelfen. Außerdem macht es Spaß, die Vögel kennenzulernen und zu zählen“, sagt Klaus Lieder, Sprecher des Landesfachausschusses Ornithologie im NABU Thüringen. Wer sich bei der Bestimmung der verschiedenen Vogelarten unsicher ist, dem helfen unter anderem unser E-Learning-Tool „NABUVogeltrainer“, unsere Vogelporträts oder die NABU-App „Vogelwelt“. Spannend ist, dass viele überwinternde Arten in diesem Frühjahr zeitig mit dem Brutgeschäft begonnen haben, weil es schon früh recht warm war. „Möglicherweise werden deshalb bei der Stunde der Gartenvögel mehr Jungvögel zu sehen sein als in anderen Jahren. Bei Ringeltaube und Amsel hat der erste Nachwuchs des Jahres bereits das Nest verlassen“, so Klaus Lieder. Und so funktioniert die Vogelzählung: Von einem ruhigen Platz im Garten, Park, auf dem Balkon oder vom Zimmerfenster aus, wird von jeder Vogelart die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachtet werden konnte. Die Beobachtungen können am besten online unter www.NABU-Thueringen.de/stunde-dergartenvoegel gemeldet werden, aber auch per Post oder Telefon – kostenlose Rufnummer am 11. Mai von 10 bis 18 Uhr: 0800-1157115. Gemeldet werden kann auch mit der kostenlosen NABU-Vogelwelt-App, die auf der Internetseite des NABU heruntergeladen werden kann. Meldeschluss beim NABU Thüringen ist der 16. Mai. Für Kinder bietet die NAJU die „Schulstunde der Gartenvögel“ vom 13. bis 17. Mai an. Weitere Informationen unter www.NABU-Thueringen.de/stunde-der-gartenvoegel.

Klavierabend im Greizer Kulturcafé

Am Samstag, dem 11. Mai findet ein Klavierabend mit dem Pianisten Leonardo Assisi im Greizer Kulturcafé, Carolinenstraße 4 in Greiz statt. Der Eintritt beträgt 10,00 €. Es wird um Anmeldung unter der Nummer 01522 185 45 46 gebeten. Das Klavierkonzert beginnt um 19.00 Uhr.