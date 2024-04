Jena. Die Polizei hat in Jena mehrere betrunkene Personen im Straßenverkehr festgestellt. Zudem konnte ein gestohlenes Auto ermittelt werden.

Fahren unter Alkohol und Betäubungsmitteln

Am Wochenende stellte die Polizei im Rahmen von Verkehrskontrollen mehrere Personen fest, die mit ihren Autos, Fahrrädern und E-Scootern alkoholisiert oder unter Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs waren. So stürzte laut Angaben der Polizei am Samstagmorgen ein 32-jähriger Mann mit seinem Fahrrad. Wie sich herausstellte, stand er erheblich unter Alkoholeinfluss. Da der Mann einen Atemalkoholtest verweigerte, musste mit ihm eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt werden.

Wenig später wurden im Damenviertel zwei junge Männer (25 Jahren und 22 Jahren) auf ihren E-Scootern kontrolliert. Sie fuhren unter dem Einfluss vom Betäubungsmitteln. Um die Konzentration der Substanzen im Blut zu untersuchen, wurde mit diesen ebenfalls eine Blutentnahme durchgeführt. Drei weitere Personen wurden am Sonntagmorgen auf ihren E-Scootern kontrolliert. Sie alle hatten vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert. Weiterer Anzeigen wurden im Stadtteil Jena-West bei einem 17-Jährigen auf einem E-Scooter mit 0,32 Promille sowie bei einem 23-jährigen Pkw-Fahrer, welcher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr, erstattet.

Zeugenaufruf nach verfassungsfeindlichen Parolen

Samstagnacht wurde die Polizei gegen 0.20 Uhr durch einen Passanten darüber informiert, dass im Bereich des Löbdergrabens an der Straßenbahnhaltestelle eine sechsköpfige Personengruppe lautstark verfassungsfeindliche Parolen skandierte. Vor Ort konnten keine tatverdächtigen Personen mehr festgestellt werden. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Ein Täter muss laut dem Zeugen einen Bollerwagen geschoben haben. Er trug zudem eine schwarze Mütze und sei wohl um die 40 Jahre alt gewesen.

Verfolgungsfahrt mit entwendeten Fahrzeug durch Jenaer Innenstadt

Am Samstagmorgen wollte die Polizei im Stadtgebiet einen Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Doch der Fahrer wollte sich der Kontrolle entziehen und fuhr in der Folge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vor dem die Verfolgung aufgenommenen Streifenwagen davon. Im Forstweg hielt der Flüchtende das Auto an und versuchte anschließend, zu Fuß zu entkommen. Im Auto saß eine Beifahrerin, die ebenfalls flüchten wollte. Allerdings konnte sie von der Polizei gestellt werden. Wie sich herausstellte, war das Fahrzeug im Jahr 2023 als gestohlen gemeldet worden. Zudem gehörten auch die Kennzeichen nicht zum Auto. Die Ermittlungen wurden von der Polizei aufgenommen.

Täter gestellt nach Tritten gegen Fahrzeuge

In der Nacht vom Samstag zu Sonntag wurde der Polizei gegen 3.40 Uhr durch Zeugen mitgeteilt, dass im Damenviertel zwei Personen gegen Autos treten. Vor Ort konnten die beschriebenen Männer im Alter von 19 und 21 Jahren im alkoholisierten Zustand festgestellt werden. Zum Nachweis der Tat wurden Spuren gesichert.

